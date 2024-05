Epic Games Store, Dragon Age: Inquisition’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor. BioWare’in bu popüler RPG’sinin Yılın Oyunu Sürümü, oyunun lansman sonrasında çıkan tüm indirilebilir içeriklerini (DLC) içeriyor. Bu DLC’ler arasında Jaws of Hakkon, The Descent ve Trespasser bulunuyor. Özellikle The Descent ve Trespasser, yaklaşan Dragon Age: Dreadwolf oyununda da devam edecek hikayenin tam olarak anlaşılması açısından büyük önem taşıyor. Ancak ücretsiz oyun Türkiye’de yok.

Ücretsiz oyun Dragon Age: Inquisition Türkiye’de yok!

Dragon Age: Inquisition, serinin üçüncü oyunudur ve Kasım 2014’te piyasaya sürülmüştür. Bu oyun, Frostbite motorunu kullanan ilk BioWare oyunu olma özelliğine de sahiptir. Oyun, çıktığı yıl 130’dan fazla Yılın Oyunu ödülü kazanmış ve BioWare’in en başarılı oyunu olmuştur. Satış rakamları ve kritik beğenilerle büyük bir başarı elde etti.

İlginizi Çekebilir: PlayStation çakıldı! Kötü günler başladı!

Dragon Age: Inquisition’ın ilk kez bedava sunulması değil. Daha önce Ekim 2021’de Amazon’un Prime Gaming hizmeti aracılığıyla da oyunculara ücretsiz olarak sunulmuştu. Ancak, oyunun ücretsiz olarak yayınlanmasının zamanlaması oldukça dikkat çekici. EA ve BioWare, özellikle Dragon Age: Dreadwolf’un uzun zamandır beklenen oynanış açıklaması öncesinde, henüz Dragon Age: Inquisition’ı deneyimlememiş olan tüm potansiyel kullanıcıları cezbetmek istiyor. Son söylentiler, Dragon Age: Dreadwolf’un bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini ve oyunun kalite düzeyi konusunda yüksek bir memnuniyet beklentisi olduğunu öne sürüyor.

Ücretsiz oyun Dragon Age: Inquisition maalesef ki Türkiye’ye yasaklı. Oyunun ülkemizde neden yasaklı olduğu ise bilinmiyor. VPN kullansanız bile Epic Games bölgeniz Türkiye olduğu için oyunu kütüphanenize ekleyemiyorsunuz.

Epic Games Store’un bu kampanyası, sadece Dragon Age hayranlarını değil, aynı zamanda RPG tutkunlarını da heyecanlandırıyor. Dragon Age: Inquisition’ın sunduğu derin hikaye anlatımı, karakter gelişimi ve etkileyici dünyası, yeni oyuncular için keşfedilmeyi bekliyor. BioWare’in bu klasiği, ücretsiz olarak sunulmasıyla birlikte, daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşarak, serinin devam oyunları için de sağlam bir temel oluşturuyor.