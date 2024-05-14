vivo, tüm amiral gemilerine meydan okuyacak telefonunu duyurdu. Hali hazırda X100 ve X100 Pro modelleri piyasada bulunurken, dün itibariyle vivo X100 serisine üç model daha ekledi. Bunlar sırasıyla X100s, X100s Pro ve X100 Ultra.

vivo fotoğrafçılık anlamında en iyi AR-GE çalışması yapan markalardan birisi. Yıllardır en iyi optik üreticisi Zeiss ile ortak çalışan marka, X100 Serisi’nde de bu ortaklığa devam ediyor. Birbirinden güçlü teknik özellikler sunan telefonlar şimdilik Çin’de tanıtıldı. İleriki süreçte globale tanıtılır mı bilinmez ama amiral gemisi segmentinin en güçlü telefonlarından birisinin vivo X100 Ultra olduğu kesin.

Peki siz vivo X100s serisi ve tabiki X100 Ultra modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce HUAWEI Pura 70 Ultra ve Xiaomi 14 Ultra gibi rakiplerine göre ne durumda? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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