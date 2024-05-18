Oyunseverlerin dört gözle beklediği Epic Games MEGA İndirim 2024 etkinliği nihayet başladı. Yaz dönemine özel olarak düzenlenen bu kampanya, oyunculara %75’e varan dev indirimler sunuyor. Kampanya kapsamında, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, EA FC 24, Red Dead Redemption 2 gibi popüler oyunlar oldukça uygun fiyatlarla oyuncularla buluşacak. Epic Games Store MEGA İndirim 2024 başladı. İşte Epic Games indirimleri.

Epic Games MEGA İndirim 2024 Başladı: İşte Epic Games İndirimleri

Döviz kuru ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle oyun fiyatları hızla yükselirken, Epic Games Store oyuncular için bütçe dostu seçenekler sunmaya devam ediyor. MEGA İndirim 2024 etkinliği, birçok popüler oyunda büyük indirimler sağlıyor.

İşte Epic Games MEGA İndirim 2024 etkinliği kapsamında öne çıkan oyunlar ve indirimli fiyatları:

Oyun Eski Fiyatı Yeni Fiyatı İndirim Oranı Alan Wake 2 ₺912 ₺729,60 %20 Assassin’s Creed® Mirage ₺849 ₺424,50 %50 Assassin’s Creed® Valhalla Standard Edition ₺999 ₺199,80 %80 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ₺1.379 ₺923,93 %33 Dead Island 2 ₺748,56 ₺374,28 %50 Dead Space ₺1.799,99 ₺629,99 %65 Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition ₺1.085 ₺542,50 %50 EA SPORTS FC 24 Standard Edition ₺2.099,99 ₺419,99 %80 Expeditions: A MudRunner Game ₺700 ₺560 %20 Far Cry 6 Standard Edition ₺999 ₺249,75 %75 God of War ₺899 ₺449,50 %50 Grand Theft Auto V: Premium Edition ₺749 ₺374,50 %50 Hogwarts Legacy ₺1.099 ₺549,50 %50 Horizon Zero Dawn™ Complete Edition ₺899 ₺224,75 %75 Marvel’s Spider-Man Remastered ₺1.099 ₺659,40 %40 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ₺899 ₺539,40 %40 Mortal Kombat 1 ₺1.199 ₺599,50 %50 Prince of Persia The Lost Crown ₺849 ₺509,40 %40 Ratchet & Clank: Rift Apart ₺1.099 ₺659,40 %40 Red Dead Redemption 2 ₺1.499 ₺599,60 %60 Remnant II ₺685 ₺411 %40 SKULL AND BONES ₺999 ₺499,50 %50 Suicide Squad: Kill the Justice League ₺1.299 ₺519,60 %60 The Crew Motorfest Standard Edition ₺1.199 ₺599,50 %50 The Last of Us Part I ₺1.099 ₺736,33 %33 The Lord of The Rings Return to Moria ₺189 ₺132,30 %30 Tiny Tina’s Wonderlands ₺1.499 ₺374,75 %75 UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection ₺899 ₺449,50 %50 Witchfire ₺309 ₺278,10 %10

Epic Games Store’un bu büyük indirim kampanyası, oyun dünyasında büyük ilgi uyandırdı. EA FC 24 ve Red Dead Redemption 2 gibi favori oyunlar, ciddi indirimlerle oyuncularla buluşuyor. Ayrıca, Grand Theft Auto V, Hogwarts Legacy ve Marvel’s Spider-Man Remastered gibi oyunlar da uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Yaz dönemine girerken, Epic Games Store’un sunduğu bu büyük fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Oyunseverler için büyük bir avantaj sağlayan bu indirim kampanyası, herkesin bütçesine uygun oyunlar bulmasını sağlıyor. Epic Games MEGA İndirim 2024 etkinliği ile oyuncular bayram edecek.

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