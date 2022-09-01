Samsung IFA 2022’de, Odyssey ailesinin endüstri lideri konumunu daha da sağlamlaştıracak olan, Odyssey ailesine yeni bir üst düzey ürün olan Odyssey OLED G8‘i (G85SB) tanıttı. Odyssey OLED G8, Samsung’un ilk OLED oyun monitörü olacak.

34 inç genişliğinde ve 0,1 ms tepki süresi ve 175 Hz yenileme gibi bir dizi üst düzey oyun özelliğinin yanı sıra mükemmel parlaklık sunan Quantum Dot Teknolojisi ile eşleştirilmiş mükemmel bir OLED panel ile donatılmıştır.

Yeni 34 inç Odyssey OLED G8, 3,9 mm’lik en ince parçaya ve şık bir alüminyum çerçeveye sahip. Monitör, renk filtresi olmadan optimum renk doğruluğu ve parlaklık için orijinal RGB ve gerçek siyah sunar.

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Ultra geniş QHD (3.440 x 1.440), %100 renk hacmi ve DCI-99.3 renk gamı ​​olan oyun monitörü 21:9 en boy oranına sahiptir. Ayrıca, sürükleyiciliği artırmak için milyonda bir statik kontrast oranı ve 1800 derecelik bir eğrilik sunuyor.

Odyssey OLED G8, oyun özellikleriyle doludur. İlk olarak, OLED monitör gerçekçi renk ve kontrast sağlayan VESA DisplayHDR 400 True Black Sertifikalıdır. Odyssey OLED G8, hızlı tepki süresi ve yenileme hızına sahiptir ve ayrıca oyunların sorunsuz çalışmasını sağlamak için AMD FreeSync Premium’a sahiptir.

Samsung’un Smart Hub’ı, Odyssey OLED G8’in oyun, eğlence ve yaşam tarzı özelliklerine güç veriyor. Samsung Gaming Hub, Odyssey OLED G8’de yerleşik olarak bulunur.

Odyssey OLED G8 oyun oynarken rahatlık sağlar. Yüksekliği Ayarlanabilir Stand (HAS) ve Eğim, ergonomik verimlilik sağlar, böylece ister yarış oyunu ister macera oynuyor olsun, her oyuncu mükemmel pozisyonu bulabilir. Odyssey OLED G8’in CoreSync ve Core Lighting+ görsel daldırma özelliğini geliştirir.

Bu gelişmiş aydınlatma teknolojisi, ekrandaki renklerle eşleşerek daha sürükleyici deneyimler için içeriğe parlak, canlı renklerle hayat verir. Odyssey OLED G8, bağlantı için Micro HDMI (2.1), Mini DP (1.4) ve USB-C bağlantı noktalarına ve net ses için 5W stereo hoparlöre sahiptir.