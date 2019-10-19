Sizden Gelenler
Sıradaki takipçi buluşması ne zaman? – Sizden Gelenler #46
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
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Sizden Gelenler serimizde soruların indeksleyen Can Kahya’ya teşekkürlerimizle…
Sizden Gelenler #46 soruları
0:44 Kullanıcılarla ne zaman bir araya geleceksiniz tekrar? Bir mekânda veya alanda? Eğer kafe açarsanız oraya da geliriz
1:40 Xiaomi Redmi Note 8 Pro serisinin işlemcisi bilindik bir işlemci değil. Kullanıcı yorumu ve uzun kullanım gerektirip yorum yapılabilecek bir şey. Sizce alıcıyı uzun kullanımda üzer mi?
Xiaomi redmi note 8 Pro fiyatı beklediğinizin üzerinde çıktı mi altında mı çıktı?
3:47 İngilizce yayın yaptığınız bir kanal açmayı düşünüyor musunuz?
4:54 Çıkmasını çok beklediğiniz çok merak ettiğiniz ancak çıktıktan sonra hayal kırıklığına uğradığınız teknolojik ürün var mı?
6:39 Oppo’nun derdi nedir? Neden kendini Çin’in Apple’ı zannediyor? Önceki modellerde yaptığı hatalı özellik/fiyat ayarlamasından akıllanmamış hala sd730 lu cihaz çıkartıp 5600 TL den piyasaya sürüyor, TR ofisinde çalışan bir kişi bile demiyor mu “aga siz napıyorsunuz biz böyle batarız”?
11:26 Yeni telefon alacakken, 5G özelliğini aramalı mıyız?
15:07 Şuanki orta üst seviye bir telefon mu yoksa geçen senelerin amiral gemisi mi?
17:54 Huawei’nin yaptırımlar karşısında lisans alamamasından dolayı kendi işletim sistemi Harmony Os’u geliştirdi, kullanıcılara Android ya da Harmony arasında seçim yapabileceği bir platform üzerinden mi devam etmeli yoksa sadece Harmony OS ile mi devam etmeli?
20:54 Diğer yayıncıların daha ürün ellerine geçmeden sadece fotoğraflar ile dakikalarca ürün ön inceleme videosu çekmesi sizce etik midir ve ne kadar doğru buluyorsunuz?
Sizden Gelenler
Tinder’da aşk var mı? Sizden Gelenler #45
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
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Sizden Gelenler #45 soruları
- 1- Tinder, Hornet ve Okcupid gibi uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz. – Sizce dating uygulamalarında aşk var mı? 2- Ofisce bu klasik soruyu konuştuğunuzu duymadım, aşk mı? para mı? – Sizce para mutluluk getirir mi? 3- Seviliyorsunuz Kalp – DEDİKODUMA GEL
- Meizu 16th super telefon, fiyatida cok uygun fakat servis tarafinida ele alirmisiniz. Forumlarda 16th alan, kazara ekrani kiran ve serviste ekran yok denip telefonu elinde patlayanlar var. Sirf bu korkudan alamiyoruz teli – Haydar Koloğlu
- Şuan samsung j6 2018 kullanıyorum a70e geçmeyi düşünüyorum. Tavsiye eder misiniz ? Toxic but Gamer
- Orta seviye telefonlar arasında tasarımını en çok sevdiginiz telefon hangisi – Ümit Yıldırım
- Benzer fiyatlarda olan mi9t mı yoksa meizu 16th mi – Mertcan Dişli
- Değiştirmemekte direndiğiniz az çok takıntılı olduğunuz bir teknoloji var mı? Yani mesela ben hala neredeyse bütün içerikler 16:9 iken(hwp içerikleri gibi örneğin), 19:9 telefon satılıyor olmasına tilt oluyordum ve ekran kasa oranı iyileltirme saçmalığına acayip karşıydım. Bir de sanal tuş konusunda baya direndim, çerçeveli ve fiziksel tuşlu telefonlar alarak 2019 a kadar geldim fakat sonunda gelişmelere yenik düşerek Samsung A50 aldım ancak birkaç netflix içeriği ve bazı YouTube kanalları hariç 16.9 video denk geldiğinde izleme alanının 5.5 inç te kalmasına hala ayar oluyorum(videoyu zoomlama yapıp görüntüden kırpmak çözüm değil bence) özet olarak bu gibi gelişmeler bence tam bir gelişme olmadığı için ben buna direnmiştim, sizde de var mı böyle? – Kaan Gökdemir
- Hızlı şarj teknolojilerinin gelişmesiyle ve yüksek pil kapasiteli mobil cihazların piyasaya çıkmasıyla, yeni bir pil teknolojisinin ortaya çıkmasına ihtiyaç kalmadığını düşünüyor musunuz? – Nature Screen
- Sadece ben deyil birçok insanında merak ettiği bir konu. Cep telefonlarının bataryasını değiştirdiğimiz zaman, nedense fabrikanın telefona koyduğu bataryanın performansını ve ömrünü alamıyoruz ? yada alsak bile çok kısa sürüyor. Bunun nedeni ne olabilir. Fabrikanın telefonlara koyduğu kalitede batarya bulamıyoruz. Teşekkürler – Muhammet Balcı
- Elinize yüksek meblağ bir yerden para geçse alacağınız telefon ne olurdu? Mate 30 Pro almayı düşünür müydünüz?Türkiye deki bir insan Mate 30 Pro yu Google Servisleri olmadan kullanabilir mi? – Bakiikok
- merhabalar . Stereo hoparlör konusu biraz ilginç geliyor bana . Ahize ve diğer hoparlör bütün telefonlarda ayrı ayrı çalışırken . Neden sadece bazı telefonçarda stereo hoparlor . Bütün telefonlarda İki koparloru bir birine bağlayıp aynı anda çalışıtırmak çok mu zor?😂 – Sessiz Veda
- Merhaba,One Plus 7 ve Pro özelinde,One Plus’ı biraz över misiniz? Ve öte yandan az da olsa olumsuz özelliklerini de merak ediyorum. Ersin abinin One Plus 7 videosu çok işime yaradı,eline sağlık – Yunus Emre Taman
- Tüm ekibe selamlar. Cihazlarda type-c ve metal kasa kullanılmaması, kutudan kulaklık ya hiç çıkmaması çıksa bile özellikle bazı cihazlarda keşke hiç koymasalarmış dedirten kulaklıklar sizce maliyete aşırı derece etki eden durumlar mı? Yoksa cihaz fiyatını maksimum 50-100 lira daha arttıracak durumlar mı? Cep telefonu firmaları neden 2-3-4 binliralara cihaz satıp bu gibi şeylerden kaçıyor. Özellikle 1000 lira segmentinde Type-C ve metal kasalı cihazlar varken. Birde Yıldıray beye ufak bir sorum var operatör sohbetleri için twitter’dan Ersin bey ile konuştuk sonrada iletişim için mail attım Yıldıray beye ancak dönüş sağlamadı. Acaba mail mi gelmefi bilgilendirirse sevinirim. – Turhan Demir
- Yurt dışından alınan ürünlerin Gümrüğe sunma ücreti 5.20 TL’den 8 TL’ye yükseldi, artık elektronik küçük ucuz ürünler için yurt dışından alma oranı düşer mi? – Sörvayvır
Sizden Gelenler
Samsung Galaxy S9+ – Sizin Yorumunuz (Yunus Kan)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Galaxy S9+ modeliyle Yunus Kan oldu. Bakalım Yunus Bey, akıllı telefonluyla ilgili bizlere neler anlatacak?
Sizden Gelenler
Hayatta en çok isteyip yapamadığımız şey ne? – Sizden Gelenler #43
Sizden Gelenler #43 videomuzda, sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler:
1:15 Makale yazarken nelere dikkat etmeliyiz kaynakları nasıl doğru kullanabiliriz?
3:45 Android çöp, Android pişmanlıktır, en iyi mobil işletim sistemi iostur vs. diye atıp tutanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
5:58 Kim kullanmak ister serisinde sadece telefon değil de giyilebilir teknolojilerde olsa nasıl olur? Saat ya da bileklik ile başlanabilir.
7:37 Kerem’e ne zaman yeni bir ceket alınacak? Takipçiler olarak kampanya başlatmayı düşünüyoruz.
9:07 Hardware Plus’un ilk çalışanlarıyla, şimdiki çalışanları dâhil olmak üzere bir kaçını daha önce Shiftdelete.net ‘te görmüştük. Çalışanlar git gide transfer mi oluyor yoksa aranızda bir anlaşmamı var?
10:36 Türkiye’de resmi olarak satış yapan teknolojik şirketler, teknolojik ürün incelemesi yapan yayınlara(özellikle youtube) yayınların talep ettiği inceleme ürünlerini göndermek zorunda olsa, örneğin 100 bin ve üzeri abonesi olan kanallara zorunlu olarak ürün göndermek durumunda olsalar sizce nasıl bir durum ortaya çıkar? Bu durumdan markalar mı zarar görür yayıncılar mı?
12:37 Samsung katlanılabilir telefon olayında patladıktan sonra diğer firmalar da bu isten çekildi. Samsungda sadece Kore için bir versiyonunu çıkardı ve globale sunmadı. Bu durum mi mix alpha gibi “şelale” telefonların yaygınlaşmasına yol açtı. Sizce piyasanın geleceği böyle “şelale” telefonlar mı?
15:23 Mi MIX Alpha’yı nasıl buldunuz fiyatı özellikleri nasıl teknoloji açısından sizce önemli bir gelişme mi?
18:58 Hayatta en çok yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey söyleyebilir misiniz?
21:57 Nokia kayıplarda Türkiye’den ilişkilerini kesti mi acaba?
22:35 Sizinle birlikte çalışmak isteyen gençler ne yapmalı? Bilgilendirir misiniz?