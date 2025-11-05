En güçlü Android telefonlar listesi yeniden şekillendi! Peki bu ayın performans şampiyonu hangi model oldu? AnTuTu tarafından paylaşılan güncel sıralama, mobil dünyanın sınırlarını zorlayan cihazları bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak sürpriz isimler ve beklenmedik sıralamalar, kullanıcıların aklında büyük bir soru bırakıyor: Gerçek performans kralı kim?

En güçlü Android telefonlar açıklandı! (Kasım 2025)

En güçlü Android telefonlar sıralaması, AnTuTu’nun Kasım 2025 raporuna göre teknoloji dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor. Listenin ilk sırasında, yüksek soğutma performansı ve optimize edilmiş işlemcisiyle dikkat çeken Red Magic 10 Pro yer alıyor.

Oyun odaklı donanımıyla öne çıkan bu model, sadece hız değil, sürdürülebilir performans açısından da fark yaratıyor. Hemen ardından gelen vivo X200 Ultra ise güçlü kamera yetenekleriyle birlikte yüksek işlem kapasitesini bir arada sunarak ikinci sıradaki yerini korumayı başarıyor.

İşte En güçlü Android telefonlar listesi!

Red Magic 10 Pro

vivo X200 Ultra

Poco F7 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

iQOO Neo10 Pro+

OnePlus 13

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25+

iQOO Z10 Turbo+

Üçüncü sırada yer alan Poco F7 Ultra ise fiyat-performans dengesinde yeni bir standart belirliyor. Hem Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti hem de gelişmiş soğutma sistemi sayesinde yüksek puan toplayan cihaz, bütçe dostu amiral gemisi olarak dikkat çekiyor.

En güçlü Android telefonlar listesinde bu modellerin ardından gelen diğer cihazlar da rekabeti kızıştırıyor; ancak en ilginç detay, Apple’ın en yeni modellerinin bu sıralamaya girememesi oldu. AnTuTu’nun paylaştığı verilere göre, iPhone 17 Pro Max ancak 18. sırada kendine yer bulabildi.

2.392.494 puan alan cihaz, güçlü olmasına rağmen Android dünyasının liderlerine yetişemedi. Standart iPhone 17 ise 2.134.375 puanla 33. sıraya kadar geriledi. Bu da en güçlü Android telefonlar listesinin ne kadar iddialı hale geldiğini açıkça gösteriyor.

Listenin geneline baktığımızda Android tarafında üreticilerin işlemci optimizasyonu, soğutma teknolojisi ve yazılım kararlılığı konularında ciddi ilerlemeler kaydettiği görülüyor. Türkiye’de de bu modellerin yüksek performans arayan teknoloji tutkunları tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? En güçlü Android telefonlar listesindeki bu sıralamayı adil buluyor musunuz? Sizin favoriniz hangisi? Görüşlerinizi paylaşmayı ve teknoloji gündemini yakından takip etmek için bizi izlemeyi unutmayın!