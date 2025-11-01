Yasa dışı bahis son yıllarda Türkiye’nin dijital güvenliği için en ciddi tehditlerden biri haline geldi. Peki bu tehlike neden bu kadar büyüdü? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan yeni genelge, sanal dünyada yürütülen bu suç faaliyetlerine karşı topyekûn mücadele başlatıyor. Ancak bu kez odak yalnızca teknik önlemler değil, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir seferberlik olacak.

Yasa dışı bahise karşı eylem planı yayınlandı!

Yeni eylem planı, doğrudan yasa dışı bahis ağlarının tespiti, gelir kaynaklarının engellenmesi ve finansal izleme mekanizmalarının güçlendirilmesini amaçlıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda, kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da aktif görev alacak. Amaç, sanal ortamda dönen milyarlarca liralık yasa dışı gelir trafiğini durdurmak ve bu gelirlerin kayıt dışı ekonomiye karışmasını önlemek.

Genelgede, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yalnızca ekonomik bir tehdit olmadığı, aynı zamanda toplumsal yapıyı zedeleyen bir unsur haline geldiği vurgulandı. Aile bağlarını koparan, gençleri kolay kazanç vaadiyle kandıran bu sistemlerin, uzun vadede ülkenin sosyal refahını ve kamu güvenliğini baltaladığı belirtildi. Bu nedenle, devletin kararlılığı yalnızca cezai önlemlerle sınırlı değil; aynı zamanda bilinçlendirme, denetim ve uluslararası iş birliğini kapsıyor.

Teknolojik gelişmelerle birlikte yasa dışı bahis siteleri artık daha sofistike hale geliyor. Kripto para kullanımı, gizli ağlar ve mobil uygulamalar üzerinden yürütülen işlemler, geleneksel denetim mekanizmalarını yetersiz bırakıyor. Türkiye, bu kapsamda dijital izleme sistemlerini yenileyerek ve yapay zekâ destekli analiz araçlarını devreye alarak, yasa dışı finans hareketlerini tespit etmeyi hedefliyor.

