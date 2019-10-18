Cuma Raporu #72: iPhone 11 Türkiye’de, Redmi 8 ailesi ve dahası

Cuma Raporu #69 videomuzda, geçtiğimiz haftanın önemli teknoloji haberlerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #69 haberleri zaman çizelgesi

Deprem sonrası operatörler hizmet veremedi

Google Play Pass duyuruldu

Android 10 Go Edition tanıtıldı

OnePlus 7T ve OnePlus Q1 TV’leri duyuruldu

Xiaomi etkinliği ve tanıtılan ürünler

Netflix Türkiye sansürü mü başladı?