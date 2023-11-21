Federal İletişim Komisyonu (FCC), tüketicileri son yıllarda artan SIM değiştirme ve taşıma dolandırıcılığına karşı korumayı amaçlayan yeni kuralları duyurdu. Bu kurallar ile SIM kart dolandırıcılığı için önemli adımlar atılmış olacak.

SIM değiştirme, dolandırıcıların mobil operatör çalışanlarını kandırarak kurbanın telefon numarasını yeni bir SIM karta aktarmaları sonucu hesap kontrolünü ele geçirmelerine neden olabilir. Taşıma dolandırıcılığı ise mağdurun numarasının izni olmadan farklı bir operatöre aktarılmasıdır.

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Yeni FCC kuralları, kablosuz sağlayıcıların müşterinin telefon numarasını aktarmadan önce güvenli kimlik doğrulama yöntemleri uygulamasını ve SIM değişiklikleri veya port-out talepleri konusunda müşterileri hemen bilgilendirmesini şart koşuyor. Ancak, kuralların güvenli kimlik doğrulama ve anında bildirimin detaylarına dair spesifik bilgiler içermediği bir eksiklik taşıyor.

Dolandırıcılıkların yaygınlaşması, bu tür faaliyetleri destekleyen bir endüstri ortaya çıkmasına neden oldu. SIM değişimi ayrıca büyük kuruluşların ağlarını hedef almak ve ihlal etmek için de kullanılmaktadır.

FCC’nin aldığı bu önlemler olumlu bir adım olsa da, yeni kuralların etkinliği henüz belirsizdir. Zira, farklı güvenlik kültürüne sahip taşıyıcılarla uğraşırken etkili güvenlik önlemlerini uygulamak, bu alandaki en büyük zorluklardan biridir.

Bu süreçte tüketicilere, hesapları için PIN veya sözlü şifre korumasını etkinleştirmeleri ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından önerilen ek önlemleri takip etmeleri gibi kendilerini korumaya yönelik adımlar atma çağrısı yapılıyor.