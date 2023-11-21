Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Ancak şimdilik sadece Xiaomi 14 serisi için kullanılabiliyor. Çinli dev, bu yazılımını diğer cihazlarına da getirmeye hazırlanıyor.

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GSMChina tarafından yapılan bir sızıntıya göre beş yeni Xiaomi cihazı daha çok yakında HyperOS güncellemesi alacak. Bu cihazlar ise şu şekilde:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 12T

Xiaomi Pad 6 Max

Redmi K60 Pro

HyperOS güncellemesi öncesinde Xiaomi 13T neler sunuyor?

Xiaomi 13T 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 2600 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 13T’nin ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 8200 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 13T Pro, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX707 ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 50 mm büyüklüğünde 7 katmanlı Leica Summicron lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.

HyperOS güncellemesi öncesinde Xiaomi 12T neler sunuyor?

Xiaomi 12T, 6.67 inçlik bir ekran ile birlikte geliyor. 120hz yenileme hızı sunan bu ekran OLED bir ekran paneline sahip.

Kaputun altında Xiaomi 12T, MediaTek Dimensity 8100 yonga setine sahip. Akıllı telefonda 120W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. Bütün bunların dışında cihazda Harman Kardon hoparlörler bulunuyor.

Xiaomi 12T 108MP çözünürlüğünde bir ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor.

HyperOS güncellemesi öncesinde Xiaomi Pad 6 Max neler sunuyor?

Xiaomi Pad 6 Max 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 11 inç büyüklüğünde ve 144 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekranın DCI-P3 renk gamı, HDR 10 ve Dolby Vision desteği de bulunuyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panel kullanılıyor.

Xiaomi Pad 6 Max kaputun altında geçtiğimiz senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip. Bu yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 8660 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise tablet 50 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

HyperOS güncellemesi öncesinde Xiaomi 13 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 13 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 521 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise OLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 13 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM ve 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4820 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında aynı Xiaomi 13’te olduğu gibi Xiaomi 13 Ultra da üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.