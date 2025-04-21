Sihirli Annem filmi heyecanla beklenirken Defne Joy Foster’ın filmde yer alacağı haberi hayranlarını hem sevindirmiş hem de duygulandırmıştı. Sihirli Annem filminden Defne Joy Foster yapay zeka görüntüleri paylaşıldı.

İçindekiler Sihirli Annem filmi Defne Joy Foster yapay zeka görüntüleri paylaşıldı

Sihirli Annem filmi Defne Joy Foster yapay zeka görüntüleri paylaşıldı

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi, çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de kalbinde taht kurmuştu. Şimdi ise sinema filmiyle bu büyü yeniden canlanıyor. Yapımcıların açıkladığına göre çekimleri hızla devam eden Sihirli Annem filmi, nostalji ve teknolojiyi bir araya getiriyor.

“Defne Joy Foster Sihirli Annem filminde nasıl görünecek?” sorusu sosyal medyada gündem olmuşken, yapay zeka destekli bir görsel video bu soruya etkileyici bir yanıt verdi. Efsanevi karakter Eda Peri yeniden görmek seyirciler için büyük bir sürpriz oldu.

Defne Joy Foster yapay zeka görüntüleri izleyenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, bu kez dijital destekle de olsa Defne Joy sahnelerde olacak.

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