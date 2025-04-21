Mert Ramazan Demir, geniş hayran kitlesi kazandığı Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının hemen ardından bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere Hatay’ın İskenderun ilçesine gitmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve sessizliğini koruyan ünlü oyuncudan sonunda beklenen kare geldi.

İçindekiler Mert Ramazan Demir son hali sosyal medyada gündem oldu

Mert Ramazan Demir son hali sosyal medyada gündem oldu

Mert Ramazan Demir askerlik hali ile hayranlarını adeta ikiye böldü. Bazı takipçileri “Her haliyle yakışıklı” yorumunu yaparken, kimileri ise bu yeni imajı benimseyemedi. Komutanının çektiği öne sürülen ve sosyal medyada hızla yayılan karede, 27 yaşındaki oyuncunun askerlik sürecindeki doğal ve sade hali dikkat çekiyor.

Mert Ramazan Demir asker kıyafetiyle de hayranlarının ilgisini toplamayı başardı. Mert Ramazan Demir son hali ile magazin gündeminde ilk sıralarda yerini aldı. Dizide canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle hafızalara kazınan Demir’in, askerlik sonrası projeleri de şimdiden merak konusu.

İlginizi Çekebilir: New Balance ayakkabıda domuz derisi bulundu! Ceza kesildi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.