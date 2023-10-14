Bir süredir Togg’lar ile ilgili teslimat ve satış rakamları dışında haber duymazken, geçtiğimiz gün üzücü bir olay meydana geldi. Sıfır Togg T10X araçları taşıyan bir tır, İstanbul’da bir köprüye çarptı. Bu kaza sonucu üç otomobil ciddi hasar gördü. İşte kazanın bilançosu!

Togg Kazası Ağır Maddi Hasara Neden Oldu!

Edinilen bilgiye göre, sıfır Togg’ları taşıyan 34 KM 7094 plakalı tır seyir halindeyken yüksekliği 4.10 metre olan Ataköy Marmaray Köprüsüne çarptı. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde meydana gelen, ve saat 14.30 sularında gerçekleşen olayda tırın taşıdığı dört Togg T10X aracından üçü zarar gördü. Kazaya dair görüntülerde, tırın ön kısmındaki aracın büyük hasar aldığı ve paramparça olduğu görüldü. Bu araç daha sonra bir vinç yardımıyla kaldırıldı.

Ataköy Marmaray Köprüsü, 4.10 metrelik bir yüksekliğe sahip ve tırın bu yüksekliğe uygun olmaması nedeniyle kazanın meydana geldiği düşünülüyor. Diğer iki araç da hasar gördü, ancak hasarları ön taraftaki araç kadar büyük değildi. Polis, kaza sonrası tır sürücüsü hakkında işlem başlattı. Togg’dan henüz bu kaza ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kaza neden yaşandı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!