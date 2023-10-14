Fransız düzenleyici kuruluşu ANFR’ye göre, Apple’ın yaklaşan iOS 17.1 güncellemesi 24 Ekim tarihine kadar genel kullanıma sunulacak. Bu çıkış tarihi, Apple’ın iPhone 12’nin radyasyon seviyeleri konusundaki taahhüdünü içeren bir güncelleme ile ANFR web sitesinde paylaşıldı. Apple iOS 17.1 güncellemesiyle önemli bir soruna elveda diyecek!



Apple, iOS 17.1 Güncellemesini 24 Ekim’de Yayınlayacak!

Apple, bu yeni güncelleme ile iPhone 12’nin radyasyon seviyelerini düşürmeyi planlıyor. Eylül ayında Fransız yetkililer, iPhone 12’nin elektromanyetik radyasyon standartlarına uymadığı gerekçesiyle satışının durdurulmasını ve cihazların düzeltilmesini talep etmişti. ANFR, iPhone 12’nin Özgül Soğurma Oranının (SAR) kilogram başına 5.74 watt’ın üzerinde olduğunu tespit etmişti.

Apple ise iddiaları reddederek, ANFR’nin testlerinde hata yapıldığını ve cihazların vücut dışında kullanıldığını hesaba katmayan bir protokol kullandığını savundu. Apple, cihazların vücut dışı kullanımda iletim gücünü artırmasına yardımcı olan yerleşik bir özelliğe sahip olduğunu belirtti ve bunun bir sorun değil bir özellik olduğunu belirtti. Ancak her ne hikmetse Apple, Fransa’daki iPhone 12’lerde bu özelliği devre dışı bırakmayı kabul etti.

iOS 17.1 güncellemesi, bu sorunu çözecek ve iPhone 12’nin vücut dışı kullanımı sırasında iletim gücünü artırmayacak. Bununla birlikte, bu değişiklik özellikle hücresel sinyalin zayıf olduğu bölgelerde, bazı kullanım durumlarında daha düşük hücresel performansa neden olabilir.

iOS 17.1 güncellemesi aynı zamanda bir dizi diğer özellik ve değişiklik de içeriyor. Bu güncelleme, Apple Music favori sistemi, internet üzerinden AirDrop desteği, Cüzdan uygulamasında banka ve kart bakiyelerini görme seçeneği, iPhone 15 Pro Eylem Düğmesinde yapılan değişiklikler gibi birçok yeni özelliği kullanıcılara sunacak. Apple kullanıcıları, bu güncellemeyle cihazlarını daha işlevsel hale getirebilecekler.

Apple, geçtiğimiz ay uyumlu tüm iPhone modelleri için iOS 17 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, bir dizi önemli özelliği beraberinde getiriyor, ancak erken benimsenme oranı hala beklenen seviyeye ulaşmadı. iOS 17, mevcut özelliklerde büyük geliştirmeler sunarken aynı zamanda Kilit Ekranı için özelleştirme seçeneklerini genişletiyor. Ancak, iOS 17’nin benimsenme oranı beklenenin altında kaldı. Yeni güncellemelerle eklenen özellikler sayesinde bu oranın artacağı düşünülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17.1 ile neler değişecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!