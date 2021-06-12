Kripto Para
Shiba Inu NFT 4 milyon dolara satıldı!
Kripto para piyasasının popüler altcoini ve Elon Musk’ın da gözdesi Dogecoin’in sembolü olan Shiba Inu, NFT olarak açık artırmaya çıkmıştı. Açık artırmaya çıkan Shiba Inu, 4 milyon dolara alıcı bularak satıldı.
Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz gibi Dogecoin’in popüler Shiba Inu köpeği NFT olarak açık artırmaya çıkmıştı. Bu yıl özellikle Elon Musk ile birlikte fazlasıyla yıldızı parlayan Dogecoin’in ikonik köpeği Shiba Inu da en az DOGE kadar popüler oldu. Bu durum, NFT piyasasında da etkisini gösterdi. NFT şeklinde satışa çıkan Shiba Inu, 4 milyon dolara satıldı.
Twitter hesabının @PleasrDAO olduğunu bilinen ancak gerçek kimliği açıklanmayan alıcı, NFT için 1696 ETH ödeme yaptı.
4 milyon dolar değerindeki 1696 ETH, Japonya’daki bir anaokulu öğretmeni olan Atsuko Sato’ya gitti. Popüler köpek Shiba Inu’nun NFT’si, NFT pazar yeri olan Zora’da 3 gün süren bir açık artırma sonucu satıldı.
Verilen bilgilere göre NFT için ilk teklif 8 Haziran günü 6.5 ETH ile geldi. Ardından bu teklifler hızla yükselmeye başladı. 3 gün süren açık artırma sonucunda da popüler köpek Shiba Inu’nun NFT’si 1696 ETH fiyat teklifi ile satıldı.
Shiba Inu aslında 2010 yılından beri Reddit ve Tumblr gibi platformlarda oldukça popüler. Ancak Dogecoin’in sembolü olarak piyasa çıkması, onu artık herkesçe tanınan ikonik bir görsel haline getirdi. Elon Musk ve Mark Cuban gibi önemli isimlerin de DOGE’a olan ilgileri sayesinde ekstra yükselen popülarite, milyon dolarlık bir değere ulaşmış oldu.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Tayland meme token ve NFT’ler için yasaklama kararı getirdi!
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yayımlanan duyuru ile meme tokenlara yönelik bir yasaklama geldi. Yayımlanan duyuruya göre artık Dogecoin, Shiba Inu gibi meme tokenlara yasak getirildi. Bunların yanında NFT şeklindeki tokenlar da artık yasak. Ayrıca Tayland meme token ve NFT’lerin yanında borsaların çıkarmış olduğu tokenları da yasakladı.
Şaka amacı ile geliştirilip piyasaya sürülen ve hiçbir projesi olmayan meme token Dogecoin (DOGE), piyasada Elon Musk’ın da etkisi ile yaşadığı fiyat dalgalanmaları nedeniyle uzun zamandır popülaritesini korumaktaydı. Piyasanın bir kısmı DOGE gibi meme tokenlara oldukça tepkiliyken bir kısmı da bu tokenlara ılımlı yaklaşmaktaydı. Ancak Tayland, yayımlamış olduğu duyuru ile artık DOGE gibi meme token ve NFT’lerin önünü kesme kararı verdi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, meme tokenları, NFT tokenları ve sosyal tokenları yasaklama kararı aldı. Bugün duyurulan yasak ile birlikte artık kripto para borsaları bu tarz tokenları listeleyemeyecek. Listelerinde bu tokenlar olan borsaların da delist için 29 günleri var.
Dogecoin gibi şaka amaçlı ve bir özelliği olmayan kripto paralar Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu için bir değeri bulunmayan ve sosyal medyadaki popülaritesi ile fiyatlanan tokenlar. Çok yüksek dalgalanmaları nedeniyle ciddi kayıplara yol açabilen bu tokenlar, Tayland’ın radarına girmiş gibi görünüyor.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, DOGE ve NFT’lerin yanında taraftar token olarak bilinen sosyal tokenları da yasakladı. Ayrıca borsaların çıkarmış olduğu tokenlar da artık yasak. Binance Coin (BNB), OKEx Token, Huobi Token gibi komisyon ödemeleri için kullanılmakta olan borsa tokenları da bundan böyle kullanılamayacak. Tayland Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu “Dijital tokenların ihracı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yetkilendirilmeli ve denetlenmelidir.”şeklinde açıklama yaptı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
JPMorgan El Salvador’un Bitcoin adımını değerlendirdi!
Geçtiğimiz günlerde Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador’un bu adımı piyasada büyük yankı uyandırmıştı. Dünyada bir ilki gerçekleştiren El Salvador’a pek çok olumlu görüşün yanında olumsuz görüş de bildirildi. Bankacılık devi JPMorgan da El Salvador’un Bitcoin adımını değerlendirdi.
ABD’li bankacılık devi JPMorgan El Salvador’un Bitcoin adımı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Dev banka, ülkenin Bitcoin’i ABD doları ile eş hale getirmesinin kimseye faydası olmayacağını düşünüyor. Hatta El Salvador’un bu hamlesinin IMF ile ilişkilerini bozabileceğini ifade ediyor.
“2000’lerin başında dolarizasyonda olduğu gibi bu hareket istikrar endişelerini yok saymıştır. Bu hamle daha çok büyüme odaklıdır ancak IMF ile müzakeleri tehlikeye atabilir.”
Daha öncelerde IMF, El Salvador’un bu hamlesinin, önemli yasal ve finansal sonuçlar doğuracağını öne sürmüştü. Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador’u bundan dolayı eleştirdi ve bu adımın riskli olduğunu belirtti.
IMF ve JPMorgan’ın yanında Bank Of International Settlements İnovasyon Departmanı Başkanı Benoit Courue da ülkenin bu adımını ilginç bir deney şeklinde tanımlamıştı. Başkan Courue Bitcoin için de “2008 küresel mali krizinin şeytani sonucu” demişti.
Lider kripto para birimi Bitcoin 40.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Yazı sırasında 37.201 dolar seviyesinden işlem gören BTC, uzun zamandır 32.000 dolar ile 37.000 dolar arasında fiyatlanıyor. BTC fiyatının bundan sonraki sürecinin ne olacağı hakkında pek çok görüş var. Yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaşma beklentisi olanların yanında, olası bir yeniden geri çekilmede 24.000 dolara kadar düşebileceğini düşünenler de mevcut.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Bitcoin madencilik konseyi kuruldu! Elon Musk yok…
Bitcoin madenciliğinin tükettiği enerjinin doğaya verdiği zarar hakkındaki tartışmalar son zamanlarda iyice artmış durumda. Bu konu ile alakalı bir konsey kurulmasına öncülük eden Michael Saylor, yaptığı açıklama ile Bitcoin Mining Council (BMC) isimli Bitcoin madencilik konseyinin hayata geçtiğini duyurdu. İş zekası şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Bitcoin eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan konseye başkanlık edecek.
The Bitcoin Mining Council is a voluntary and open forum of Bitcoin miners committed to the network and its core principles. We promote transparency, share best practices, and educate the public on the benefits of #Bitcoin and Bitcoin mining. Join us. 🙏https://t.co/vGPGD3TA5p
— Michael Saylor (@michael_saylor) June 10, 2021
Kurulan Bitcoin madencilik konseyi, “ağa ve temel ilkelerine bağlı Bitcoin madencilerinin bir araya geldiği gönüllülük esasına dayalı açık bir forum” olarak tanımlanıyor. Konseyin amacı ise şeffaflığı ön plana çıkarmak, en iyi uygulamaları desteklemek ve Bitcoin eğitimine teşvikte bulunmak.
Konseyde bulunan aktörler ise enerji bilincine sahip olan Kuzey Amerika Bitcoin madencilik şirketleri. Elon Musk’ın bir tweetinde önerdiği konsey ile bir bağlantısı olmadığı bildirildi.
“Elon Musk’ın BMC üzerinde bir rolü yok. Bitcoin madenciliğini tartışmak için bir grup Kuzey Amerika şirketiyle yapılan bir eğitim çağrısına katılmaktan ötesi söz konusu değil.”
Bitcoin madencilik konseyi üyeleri arasında MicroStrategy ile beraber Galaxy Digital, Argo, Hive ve Riot yer alıyor. Tüm bu üyeler işletmenin tüm maliyetlerini karşılayacak. Dünyanın her yerindeki Bitcoin madencilerini de konseye katılmaya davet ediyorlar.
Bitcoin Mining Council, üç ayda bir toplantı yapacak. Yapılan toplantılarda madencilik eğitimleri analiz edilecek, sektör araştırmacıları ile ortak hareket edip eğitim amaçlı veriler toplanacak ve sonuçta Kuzey Amerika BTC madencilik sektöründeki büyüme teşvik edilmeye çalışılacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 hafta önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 2 hafta önce
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Shiba Inu NFT 4 milyon dolara satıldı!
Tayland meme token ve NFT’ler için yasaklama kararı getirdi!
2021’de Meizu 16Th Kullanmak! | Eren’in HWP ile tanışma hikayesi
Yeni iPad Mini modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!
2021’de Meizu 16Th Kullanmak! | Eren’in HWP ile tanışma hikayesi
Oppo A54 Kutu Açılışı | Yerli Oppo telefonlara bir yenisi daha eklendi!
Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
(PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
3070 Ti İÇİN EFSANE SİSTEM! | Game Garaj GT501 7T11
2021’de Meizu 16Th Kullanmak! | Eren’in HWP ile tanışma hikayesi
Oppo A54 Kutu Açılışı | Yerli Oppo telefonlara bir yenisi daha eklendi!
Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
(PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
3070 Ti İÇİN EFSANE SİSTEM! | Game Garaj GT501 7T11
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.