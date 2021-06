Shiba Inu NFT 4 milyon dolara satıldı!

Bitcoin madenciliğinin tükettiği enerjinin doğaya verdiği zarar hakkındaki tartışmalar son zamanlarda iyice artmış durumda. Bu konu ile alakalı bir konsey kurulmasına öncülük eden Michael Saylor, yaptığı açıklama ile Bitcoin Mining Council (BMC) isimli Bitcoin madencilik konseyinin hayata geçtiğini duyurdu. İş zekası şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Bitcoin eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan konseye başkanlık edecek.

The Bitcoin Mining Council is a voluntary and open forum of Bitcoin miners committed to the network and its core principles. We promote transparency, share best practices, and educate the public on the benefits of #Bitcoin and Bitcoin mining. Join us. 🙏https://t.co/vGPGD3TA5p

— Michael Saylor (@michael_saylor) June 10, 2021