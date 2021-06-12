Shiba Inu NFT 4 milyon dolara satıldı!

Kripto para piyasasının popüler altcoini ve Elon Musk’ın da gözdesi Dogecoin’in sembolü olan Shiba Inu, NFT olarak açık artırmaya çıkmıştı. Açık artırmaya çıkan Shiba Inu, 4 milyon dolara alıcı bularak satıldı.

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Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz gibi Dogecoin’in popüler Shiba Inu köpeği NFT olarak açık artırmaya çıkmıştı. Bu yıl özellikle Elon Musk ile birlikte fazlasıyla yıldızı parlayan Dogecoin’in ikonik köpeği Shiba Inu da en az DOGE kadar popüler oldu. Bu durum, NFT piyasasında da etkisini gösterdi. NFT şeklinde satışa çıkan Shiba Inu, 4 milyon dolara satıldı.

Twitter hesabının @PleasrDAO olduğunu bilinen ancak gerçek kimliği açıklanmayan alıcı, NFT için 1696 ETH ödeme yaptı.

4 milyon dolar değerindeki 1696 ETH, Japonya’daki bir anaokulu öğretmeni olan Atsuko Sato’ya gitti. Popüler köpek Shiba Inu’nun NFT’si, NFT pazar yeri olan Zora’da 3 gün süren bir açık artırma sonucu satıldı.

Verilen bilgilere göre NFT için ilk teklif 8 Haziran günü 6.5 ETH ile geldi. Ardından bu teklifler hızla yükselmeye başladı. 3 gün süren açık artırma sonucunda da popüler köpek Shiba Inu’nun NFT’si 1696 ETH fiyat teklifi ile satıldı.

Shiba Inu aslında 2010 yılından beri Reddit ve Tumblr gibi platformlarda oldukça popüler. Ancak Dogecoin’in sembolü olarak piyasa çıkması, onu artık herkesçe tanınan ikonik bir görsel haline getirdi. Elon Musk ve Mark Cuban gibi önemli isimlerin de DOGE’a olan ilgileri sayesinde ekstra yükselen popülarite, milyon dolarlık bir değere ulaşmış oldu.