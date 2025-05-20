Oyun, içerik tasarımı, iş ve üretkenlik laptoplarında lider marka MSI, 20 Mayıs’ta Taipei Nangang Exhibition Center’da başlayacak 2025 bilgisayar fuarında devrim niteliğindeki yeni ürünlerini sergileyecek. Sanatsal tasarım, yepyeni oyun teknolojileri ve yenilikçi işbirliklerini harmanlayan bu cihazlar geleceğin ürün tasarımlarına da yön veriyor.

MSI Laptop Serisi Yenilendi!

MSI’ın iş birliği vizyonunu temsil eden benzersiz ürünler arasında el sanatlarının ruhunu yansıtan Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition ve lüks performansı simgeleyen Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport ve Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Edition laptoplar da mevcut.

Bu itici güçle hareket eden MSI, kısa süre önce En İyi Seçim Ödüllerinde de dikkate değer bir başarı elde etti: Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth modeli, Oyun ve Eğlence kategorisinde Altın ödüle layık görülürken Claw 8 AI+ avuç içi oyun konsolu ve Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition laptop ile Bilgisayar ve Sistem kategorisinde ödül kazandı.

Yenilikçiliğin Dalgaları: Ukiyo-e Edition Laptopun Ardından Yeni Bir El İşçiliği Koleksiyonu Geliyor

MSI, geleneksel Japon verniğinde en saygın firmalardan OKADAYA ile birlikte çalışarak Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition laptopu üretti. COMPUTEX En İyi Seçim ödülünü alan bu iş birliği, 400 yıl boyunca geliştirilen bu nadir ve zarif güzelliği en yeni AI teknolojileri ile harmanlıyor.

Laptop üzerinde yer alan Katsushika Hokusai’nin tanınmış Ukiyo-e ahşap baskı eseri “The Great Wave off Kanagawa”, düz ve cesur renkleriyle bu tarzın en iyi örneklerinden biri olarak modern teknolojiye ilham veriyor.

Çarpıcı İş Birlikleri: Mercedes-AMG Motorsport Ailesi

Geçen yılın başarılı işbirliğinin devamı olarak MSI, Mercedes-AMG ile lüks oyun ürünlerini sürdürüyor. Bu işbirliğini genişleten MSI, her iki markanın ortak özelliklerini yansıtan iki yeni ürünü görücüye çıkardı: Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport ve Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport.

Intel ve AMD işlemciler ile NVIDIA GeForce RTX 50 serisi laptop GPU’larını kullanan bu modeller, üst düzey görsel deneyimler ve performans sunarken, özel ortak logolar ve AMG kalıpları ile birlikte geliyor.

Yeni Claw A8 Platformu ve Claw 8 AI+ Edition ile Sınırsız Oyun Deneyimi

Claw 8 AI+, pazara hızlı bir giriş yapmasının ardından COMPUTEX En İyi Seçim Ödülü’ne layık görüldü. 2025 yılı için iki yeni modelle gelen seri; Claw A8 ve Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition olarak sunulacak.

Avuç içi cihazda farklı bir güç arayanlar için yeni Claw A8, capcanlı renklere sahip 8″ FHD+ 120Hz bir dokunmatik ekranla geliyor. AMD Ryzen™ Z2 Extreme işlemcisi ve süper hızlı LPDDR5-800 belleği ile Claw A8 akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca kapsamlı G/Ç portları sayesinde kesintisiz oyun macerası için tüm gerekli bağlantılarla birlikte geliyor.

Intel® Core™ Ultra 7 258V işlemciye sahip Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition, depolama kapasitesini 2TB NVMe SSD ile yükseltiyor. Çarpıcı yeni tasarımı ise sıradışı performansının yanı sıra bembeyaz görünümünü pırıltılı UV kaplama ile tamamlıyor ve sıradışı performansı ile gözleri üzerine çekiyor.

AI Devriminde RTX 50 Çağı

MSI, yeni RTX 50 serisi grafik kartlarını Crosshair ve Cyborg gibi amiral gemisi laptoplarında kullanarak grafik ve yapay zeka performansında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Raider A18 HX modelinde yapılacak benchmark testleri ile RTX 40 ve RTX 50 serisi arasındaki farklar net bir şekilde ortaya konacak.

Geleceğe Bir Bakış: Sınırların Ötesinde Akıcılık, Sınırsız Olanaklar

Etkinlikte, 13.9 mm’den başlayan incelikte yeni tasarımlar sergilenirken, bu modellerin Intel Panther Lake kod adlı işlemcilere destek sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, yeni stylus kalem ve tam gün batarya performansı da vadediliyor.

MSI’ın tasarıma, performansa ve iş birliğine verdiği önem, el işçiliğinden taşınabilir oyun cihazlarına kadar her alanda hissediliyor. Geleceğin laptopları, bu vizyonla yeniden şekilleniyor.