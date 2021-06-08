Kripto Para
Dogecoin’in popüler Shiba Inu köpeği NFT olarak açık artırmaya çıkıyor!
Kripto para piyasasının popüler altcoini ve Elon Musk’ın da gözdesi Dogecoin’in sembolü olan Shiba Inu, NFT olarak açık artırmaya çıkacak.
Dogecoin’in ikonik yüzü olan Shiba Inu köpeği, devam eden popülaritesi ve NFT sektöründeki trend düşünüldüğü zaman binlerce dolar değerinde bir satışa tanık olabilir. Popüler meme, NFT müzayede pazarı olan Zora’da açık artırmaya çıkacak ve ihale 8 Haziran günü olan bugün başlayacak. Meme, internet meme veritabanı olan Know Your Meme tarafından onaylanacak. Satıştan elde edilen gelir ise bir hayır kurumuna bağışlanacak.
NFT çılgınlığının başladığı bu yılın ilk zamanlarında dijital sanatçılar, müzisyenler, NFT yıldızları, NFT’nin yükselen popülaritesinden en iyi şekilde yararlandı. Dijital sanatçı Beeple, eserini 69 milyon dolara satarken, NFT yıldızları da yüz binlerce dolar kazandı. Benzer şekilde “Felaket Kızı”, “Kötü Şanslı Brian”, “Charlie Bit My Finger” ve “Başarılı Çocuk” da dahil olan birçok popüler meme bu NFT sezonunda binlerce dolara satıldı.
İşte NFT şeklinde binlerce dolara satılan bazı memeler:
Yakın zamanda bir spor merkezli NFT pazarı olan Candy Digital‘in kurucu ortağı olan Mike Novogratz, NFT’lerin popülerliklerinin ilk aşamalarında bile olmadığını ve Ulusal Marş gibi ikonik parçaların NFT pazarında değer kazanmaya devam edeceğini iddia etti.
Diğer taraftan ise, geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere NFT piyasasında bir düşüş hakim. NFT satışlarında yaklaşık %90 düşüş gözlemleniyor. NFT’nin bir balon olduğunu ve bu balonun ömrünün 4 ayda sona erdiğini söyleyen görüşler bir hayli fazla. Shiba Inu ile beraber piyasada bir hareketlenme yaşanacak mı, yoksa düşüş sürecek mi? Hep beraber göreceğiz.
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Kripto Para
MicroStrategy, 400 milyon dolarlık ek Bitcoin alacak!
Bitcoin’e destek veren önemli şirketlerden olan MicroStrategy tarafından Bitcoin alımları devam ediyor. ABD merkezli şirketin CEO’su Michael Saylor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MicroStrategy’nin 400 milyon dolarlık ek Bitcoin satın alacağını açıkladı.
MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $400 Million of Senior Secured Notes to acquire additional #bitcoin. $MSTRhttps://t.co/ilhUt1M73j
— Michael Saylor (@michael_saylor) June 7, 2021
İş zekası şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Saylor, yaptığı açıklamada “MicroStrategy, ek Bitcoin satın almak için 400 milyon dolarlık tahvil teklifini açıkladı” ifadelerini kullandı. Şirket 400 milyon dolarlık anaparanın hepsini Bitcoin yatırımı için kullanacak.
Şirketin lider kripto para birimi Bitcoin’e olan desteği sürüyor. Bitcoin’e yatırımlarını artırmak amacıyla 400 milyon dolarlık borç alacak olan şirketin bu hamlesi ise “ölmekte olan bir para üzerinde spekülasyon yaratıyor” suçlamalarının gelmesine neden oldu.
Oxford Club’ın baş gelir stratejisti Marc Lichtenfeld, şu eleştirilerde bulundu:
“400 milyon dolarlık borç, bir büyümeyi finanse etmek için kullanılmıyor. Uçucu bir varlık üzerinde spekülasyon yapmak için kullanılıyor. MicroStrategy işleyen bir şirket mi yoksa 400 milyon dolar borcu olan bir Bitcoin vekili mi?
Şu anda şirket, Bitcoin başına yaklaşık 24.450 dolar ortalama fiyatla toplam 2.251 milyar dolar ile satın alınan 92.079 Bitcoin’e sahip. Firmanın Bitcoin varlıkları ise şu anda yaklaşık 3,3 milyar dolar değerinde. MicroStrategy CEO’su ve önde gelen Bitcoin savunucusu Michael Saylor, hafta sonu Miami’de düzenlenen Bitcoin 2021 konferans etkinliğine katıldı ve Bitcoin alanına nasıl girdiğinden bahsetti. Lider kripto para birimine inandığını ve Bitcoin’in şirketin hazine rezervine dahil edilmesinin şirketin on yıl içinde en iyi finansal performansını elde etmesine nasıl yardımcı olduğunu dile getirdi.
“Bitcoin’in umut olduğunu söylüyoruz. Bitcoin her şeyi düzeltir… Kesinlikle durum böyleydi. Şirkete hayat verdi… Moral önemli ölçüde arttı. On yılın en iyi ilk çeyreğini geçirdik.”
Saylor ayrıca Bitcoin yatırımlarının şirketin yazılım ürünlerini ve hizmetlerini pazarlamasına ve farkındalık oluşturmasına yardımcı olduğunu, daha fazla Bitcoin satın almaya da devam etmeyi planladıklarını belirtti.
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Kripto Para
Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin’in yaşayabileceği en kötü senaryo ne?
Kripto para piyasasında bugün yine kayıplar yaşanıyor. Bitcoin’in son 24 saatteki değer kaybı %10’u geçerken, altcoinlerde de ortalama %12 civarında düşüşler var. Polkadot (DOT) ve Solana (SOL)’da ise bu kayıplar %17 seviyesine kadar çıkıyor. Peki bu düşüşün sebebi ne? Bitcoin neden düşüyor ve bu düşüş ne kadar devam edecek?
Colonial Pipeline’a yapılan saldırıyı düzenleyen DarkSide hack grubuna ödenen multi-milyon dolarlık BTC fidyesi haberi BTC düşüşünde etkili oldu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu, hackerlara ödenmiş olan 75 Bitcoin’in 63.7’sini geri almayı başardı. Bundan daha önce yaşanan benzer fidye yazılımı olayları da göz önüne alınarak Colonial Pipeline kripto para birimlerini ulusal bir güvenlik sorunu olarak tanımladı. Bu tarz saldırılar ile mücadele etmek için tüm dijital varlıkların genel olarak yasaklanması çağrısında bulunuldu. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin düşüşe geçti.
ABD eski başkanı Donald Trump’ın da Bitcoin ile ilgili yaptığı açıklamalar düşüşe etkisini gösterdi denebilir. Trump, FOX Bussiness’a verdiği bir röportajda Bitcoin’e karşı olan duruşunu sürdürerek Bitcoin’in bir “dolandırıcılık gibi göründüğünü” ifade etti. Trump, Bitcoin’den hoşlanmadığını çünkü Bitcoin’in dolar ile mücadele ettiğini söyledi.
Bu gibi gelişmelerin etkisi ile Bitcoin fiyatı son 24 saat içerisinde 36.000 dolar seviyelerinden 32.000 dolara kadar geriledi. Peki Bitcoin’in yaşayabileceği en kötü senaryo bundan sonra nasıl olabilir?
Önde gelen kripto analistlerinden olan NebraskanGooner, Bitcoin düşüşünün devam edeceği bir ayı piyasası ihtimali bulunduğunu söyledi. Bazı analistler son iki ayda astronomik şekilde yükselen fiyatların dengelenmeleri halinde boğa koşusunun devam edebileceğini düşünürken, NebraskanGooner Bitcoin için bu senaryonun daha kötü olabileceğini söylüyor.
65.000 dolara kadar çıkıp rekor kıran Bitcoin, bu rekordan kısa bir süre sonra %50’den fazla değer kaybı yaşadı. Tekrar toparlanmaya çalışan BTC 40.000 dolara kadar yeniden hareketlenmiş olsa da bu seviyeyi geçmekte zorluk yaşıyor. Uzman analist NebraskanGooner, 32 bin dolar seviyesindeki desteğin kalıcılığı konusunda da kararsız olduğunu dile getiriyor. NebraskanGooner, buradaki desteğin kırılması durumunda %35’lik bir kaybın ardından BTC’nin 23 bin dolar seviyesine kadar inebileceğini belirtiyor.
Bu kötü senaryonun yanında, şu anda bir ayı piyasasında bulunduğumuzu ve gelecek olan boğa piyasasının öncekilerden çok daha yüksek fiyatlara ev sahipliği yapacağını söyleyen NebraskanGooner, El Salvador’dan gelen Bitcoin’in yasal para birimi olması için atılan adımın Bitcoin fiyatında olumlu bir etki yaratabileceğini belirtiyor. Gelecek olan boğanın çok daha etkili olacağını ancak bundan önce kötünün aşılması gerektiğini düşünüyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Square, yeni bir Bitcoin donanım cüzdanı çıkarmayı düşünüyor
Square CEO’su Jack Dorsey, kullanıcılarının kripto para birimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecekleri bir Bitcoin donanım cüzdanı üzerinde düşündüklerini açıkladı.
Dorsey, kullanıcıların Bitcoinlerini, Square veya başka herhangi bir firmanın kripto varlıklarını kontrol etmediği şekilde saklamalarını sağlamak için yeni bir yöntem sağlamayı amaçlıyor. Bir Bitcoin donanım cüzdanı, kullanıcıların kripto varlıklarını güvenli bir cihazda tutmasına ve daha sonra istedikleri zaman harcayıp harcamamaya karar vermelerine olanak sağlar. Bitcoin cüzdanları, Bitcoin’in diğer kripto para birimleri veya geleneksel para birimleriyle takas edilebildiği yerler olan kripto borsalarında çevrimiçi veya çevrimdışı olarak saklanabilir.
Gözlemlenemeyen ve takip edilemeyen bir cüzdan ile kullanıcılar onların kendilerine ait olduğunu kanıtlamak için yalnızca özel anahtarlarını kullanır ve kripto varlıklarını yönetir. Ancak, bir saklama cüzdanı, kullanıcıların özel anahtarlarını başka bir tarafın elinde tutar. Çoğu saklama cüzdanı çevrimiçi veya web tabanlı değişim cüzdanlarıdır.
Dorsey ilk olarak 4 Haziran Cuma günü Twitter’da gözlenmeyen Bitcoin donanım cüzdanı hakkında konuştu. Ardından aynı gün Miami’de başlayan ve cumartesi günü Wynwood’daki Mana Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bitcoin 2021 konferans etkinliğinde daha fazla ayrıntı paylaştı.
“Diğer donanım cüzdanlarıyla rekabet etmek istemiyoruz. Bir sonraki seviyeye taşımak ve gözetimsiz çözümlere sahip 100 milyon kişiye daha ulaşmak istiyoruz.”
Bitcoin ve diğer kripto varlıkların popülaritesi önemli ölçüde arttı. Sonuç olarak, birkaç firma da kripto varlıkları çevrimiçi hırsızlıktan korumak için artan ihtiyaca hizmet etmek için öne çıktı.
Dorsey, “Bunu yaparsak, yazılımdan donanım tasarımına kadar tamamen açık bir şekilde ve toplulukla işbirliği içinde inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bitcoin işlemleri Square için gelişen bir iş haline geldi. Ödeme firması, müşterilerin Cash App kullanarak kripto satın almalarını ve dijital olarak saklamalarını sağlamakta. Şu anda, Bitcoin’in şirketin gelirinin %70’ini oluşturduğu söyleniyor.
Büyük ölçüde Bitcoin ticaretinin katkıda bulunduğu Cash App mobil platformu, mart ayında sona eren ilk çeyrekte firmanın gelirinin büyük kısmını oluşturdu.
Cash App, Square’in çeyrek dönem için 5,06 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık %80’ini oluşturdu ve Bitcoin ticareti de toplamın %70’ine katkıda bulundu. Şirketin Bitcoin geliri, 2019’daki 516,5 milyon dolardan geçen yıl 4,75 milyar dolara yükseldi.
Square, Ocak 2018’de müşterilerinin ödeme uygulaması aracılığıyla Bitcoin satmasına ve satın almasına izin vermeye başladı. Ekim 2020’de firma, bilançosunun bir parçası olarak 50 milyon dolar değerinde Bitcoin aldı. Bu yılın Şubat ayında da ek olarak 170 milyon dolar değerinde BTC alımı yaptı. Her iki BTC alımı da şirketin nakit varlıklarının yaklaşık %5’ini oluşturuyor.
En tanınmış Bitcoin savunucularından biri olan Jack Dorsey, bir zamanlar önde gelen kripto para biriminin sonunda internetin “tek para birimi” olacağını öne sürmüştü. Dorsey’in Bitcoin konusundaki kararlılığı hala sürüyor.
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