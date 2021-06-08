Dogecoin’in popüler Shiba Inu köpeği NFT olarak açık artırmaya çıkıyor!

Kripto para piyasasında bugün yine kayıplar yaşanıyor. Bitcoin’in son 24 saatteki değer kaybı %10’u geçerken, altcoinlerde de ortalama %12 civarında düşüşler var. Polkadot (DOT) ve Solana (SOL)’da ise bu kayıplar %17 seviyesine kadar çıkıyor. Peki bu düşüşün sebebi ne? Bitcoin neden düşüyor ve bu düşüş ne kadar devam edecek?

Colonial Pipeline’a yapılan saldırıyı düzenleyen DarkSide hack grubuna ödenen multi-milyon dolarlık BTC fidyesi haberi BTC düşüşünde etkili oldu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu, hackerlara ödenmiş olan 75 Bitcoin’in 63.7’sini geri almayı başardı. Bundan daha önce yaşanan benzer fidye yazılımı olayları da göz önüne alınarak Colonial Pipeline kripto para birimlerini ulusal bir güvenlik sorunu olarak tanımladı. Bu tarz saldırılar ile mücadele etmek için tüm dijital varlıkların genel olarak yasaklanması çağrısında bulunuldu. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin düşüşe geçti.

ABD eski başkanı Donald Trump’ın da Bitcoin ile ilgili yaptığı açıklamalar düşüşe etkisini gösterdi denebilir. Trump, FOX Bussiness’a verdiği bir röportajda Bitcoin’e karşı olan duruşunu sürdürerek Bitcoin’in bir “dolandırıcılık gibi göründüğünü” ifade etti. Trump, Bitcoin’den hoşlanmadığını çünkü Bitcoin’in dolar ile mücadele ettiğini söyledi.

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Bu gibi gelişmelerin etkisi ile Bitcoin fiyatı son 24 saat içerisinde 36.000 dolar seviyelerinden 32.000 dolara kadar geriledi. Peki Bitcoin’in yaşayabileceği en kötü senaryo bundan sonra nasıl olabilir?

Önde gelen kripto analistlerinden olan NebraskanGooner, Bitcoin düşüşünün devam edeceği bir ayı piyasası ihtimali bulunduğunu söyledi. Bazı analistler son iki ayda astronomik şekilde yükselen fiyatların dengelenmeleri halinde boğa koşusunun devam edebileceğini düşünürken, NebraskanGooner Bitcoin için bu senaryonun daha kötü olabileceğini söylüyor.

65.000 dolara kadar çıkıp rekor kıran Bitcoin, bu rekordan kısa bir süre sonra %50’den fazla değer kaybı yaşadı. Tekrar toparlanmaya çalışan BTC 40.000 dolara kadar yeniden hareketlenmiş olsa da bu seviyeyi geçmekte zorluk yaşıyor. Uzman analist NebraskanGooner, 32 bin dolar seviyesindeki desteğin kalıcılığı konusunda da kararsız olduğunu dile getiriyor. NebraskanGooner, buradaki desteğin kırılması durumunda %35’lik bir kaybın ardından BTC’nin 23 bin dolar seviyesine kadar inebileceğini belirtiyor.

Bu kötü senaryonun yanında, şu anda bir ayı piyasasında bulunduğumuzu ve gelecek olan boğa piyasasının öncekilerden çok daha yüksek fiyatlara ev sahipliği yapacağını söyleyen NebraskanGooner, El Salvador’dan gelen Bitcoin’in yasal para birimi olması için atılan adımın Bitcoin fiyatında olumlu bir etki yaratabileceğini belirtiyor. Gelecek olan boğanın çok daha etkili olacağını ancak bundan önce kötünün aşılması gerektiğini düşünüyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.