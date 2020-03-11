Giyilebilir Teknoloji
Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı!
Sennheiser, Momentum serisine yeni bir model daha eklendi. Momentum True Wireless 2’yi kullanıcılarla buluşturan firma, giyilebilir ses teknolojilerini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.
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Giyilebilir ses teknolojilerine yeni bir boyut getiren Momentum True Wireless’ın kısa sürede elde ettiği başarının ardından ses deneyimini başka bir boyuta taşımaya hazırlanan kulaklık, yenilenen özellikleriyle dikkat çekiyor. Kablosuz, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan model, uzun saatler boyunca müzik dinlemek isteyen müzik tutkunları için özel olarak tasarlandı.
Sennheiser, kulaktan hiç düşmeyen yapıdaki, geliştirilen dokunmatik komut özelliklerine sahip Momentum True Wireless 2’yi müzikseverler ile buluşturdu. Yüksek ses kalitesi ve 28 saat kullanım gibi özellikler sunan Momentum True Wireless 2, geliştirilen teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bir önceki modele göre 2 milimetre daha küçülen model, her kulağa uygun boyutlara getirildi. Model, 6 ve 7 gramlık kulak kapsülleriyle ultra hafif bir müzik deneyimi sunuyor.
Momentum ailesinin detaylı, sıcak ve dengeli ses karakterine sahip olan kulaklıklar, yenilenmiş akustik yeteneği ile müzik tutkunlarına hitap etmeye devam ediyor. Yüksek nitelikli akustik mühendisliği ile geliştirilen 7 milimetrelik sürücüyle birlikte apt-X, SBC ve AAC codeclerini kullanan model, bu yetenekleriyle teknik üstünlüğünü de kanıtlıyor.
Sennheiser Momentum Treu Wireless 2, uzun batarya ömrü sunuyor
Yeni ürünün güncellenen en önemli özelliklerinden biri de batarya süresi. Bir önceki modelde 4 saat kulaklıklarda, 8 saat de taşıma kutusunda batarya ömrü bulunan model, yeni versiyonunda 7 saat kulaklıklarda, 21 saat de taşıma kutusunda olmak üzere yenilendi. Momentum True Wireless 2’nin bir diğer önemli özelliği ise standby yani bekleme süresi.
Bir önceki modelde 4-5 gün arası standby’da bekleyebilen ürün, artık 60 güne kadar kullanılmadan bekleyebilecek. Diğer yandan yeni serinin dokunmatik kontrolleri isteğe göre değiştirilebiliyor. Her iki kulaklıkta da sürükleme (swipe) ve vurma (tap) sayısına göre komutlar değişebiliyor. Kulaklık bu özelliğiyle de rakiplerinden ayrılıyor.
Senheiser Momentum, aktif gürültü engelleme ile fark yaratıyor!
Momentum True Wireless 2, telefonda konuşurken kullanıcının sesini rüzgar gürültüsü ile bozulmadan karşı tarafa iletebilmesiyle de dikkat çekiyor. ANC yani “aktif gürültü engelleme” özelliğine sahip olan ürün, pasif olarak çok iyi bir gürültü önleyiciye sahipken yeni özellikleriyle aktif olarak da uçak motoru, tren sesi gibi düşük frekanslı gürültüyü kesebiliyor. En son Bluetooth sürümü olan 5.1 ve Class 1’e sahip olan kulaklık, kusursuz bir kablosuz iletim sunuyor. Ayrıca IPX4 desteği ile su sıçramalarına karşı dayanıklılığıyla spor yaparken ses kalitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için tasarlanmış.
İster siyah, ister beyaz seçenekleriyle
İki renk seçeneğine sahip olan kulaklık, bir önceki modelde yer alan; transparan duyma, sesli asistan desteği, dahili EQ ayarlama, Sennheiser Smart Control uygulama desteği ve otomatik pause gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Şık ve kullanışlı tasarımı, yüksek ses kalitesiyle dikkat çeken ürün, USB-C şarj kablosu ve 4 çift kulak silikonu ile birlikte sunuluyor.
Basın Bülteni
adidas GMR, gerçek dünyayı sanal performansla birleştiriyor!
adidas GMR oyun teknolojisi, futbol ile dijital oyunu birleştirerek oyuncuların, FIFA Mobile’da sanal performansı gerçek dünya oyunuyla etkileşim kurmasını sağlıyor.
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Dünyada bir ilk olan adidas GMR özel oyun içi ödüllerin kilitlerini açmak. Takım genel derecelendirmelerini artırmak ve skor tabelalarında rekabet etmek için bir oyuncunun vuruşlarını, şut gücünü, mesafeyi ve sahadaki hızını ölçüyor.
adidas, FIFA Mobile ve Jacquard™ by Google ile iş birliğiyle gerçekleşen, fiziksel futbolla dijital oyunun birleştirildiği bir yenilik olan adidas GMR’yi satışa sundu. adidas GMR, Jacquard™ by Google Tag’i kullanarak gerçek dünyadaki oyunla FIFA Mobile Ultimate Team™ genel değerlendirmelerini artırarak oyunculara bağlı oynama gücü veriyor.
GMR teknolojisi, her tür ayakkabıyla çalışabiliyor!
GMR, iç tabanı her tür ayakkabının içine yerleştirilebiliyor. Bu yenilik ayakkabıya yerleştirildiğinde oyuncuların oyun içindeki ödüllerin kilitlerini açmak. Takım genel derecelendirmelerini artırmalarını ve skor tabelalarında yarışmak için sokaktaki ve sahadaki zorlukları aşmalarını sağlayacak.
adidas, GMR teknolojisi için Google ile işbirliğine gitti!
Jacquard by Google Tag’in ileri makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen GMR teknolojisi, vuruşları, şut gücünü, mesafeyi belirliyor. Hızı ölçerek futbolcuların sahada yaptığı gerçek fiziksel hareketleri tanıyor. Böylece farklı zorlukları tamamlayıp uzun vadeli başarıya ulaşan kullanıcılar, gerçek dünyadaki başarılarıyla ödül kazanıp Ultimate Team’lerini yükseltebilecekler.
İlk zorluklardan biri, FIFA Mobil Oyunu’nda para ve yetenek güçlendirici kazanmak. Bir hafta içinde penaltı kutusuna 40 güçlü atış yapma görevini yapan oyuncular “Master Finisher” olarak belirlenecek . En sert şut farklı skor tabelalarında sıralanıyor ve oyuncuların rakiplerine karşı övünme hakkı kazanmasını sağlıyor.
FIFA Mobile Yapımcısı Matt Lafreniere şöyle yorum yaptı: “Her zaman, oyuncularımıza gerçek dünya futboluyla FIFA Mobile’daki sanal dünyamız arasında bir köprü oluşturan yeni deneyimleri nasıl getirebileceğimize bakıyoruz. Kullanılan yazılım ile oyuncuların hem sahada hem de saha dışında sevdikleri oyun aracılığıyla Ultimate Team’lerini büyütmelerini sağlayan yepyeni bir oyun yöntemini tanıtıyoruz.”
Yapay zeka, gündelik hayata entegre ediliyor
Google’dan Ivan Poupyrev şunları söyledi: “Jacquard™ by Google, adidas GMR iç tabanı gibi etkileşimi, bağlantıyı ve yapay zekayı gündelik hayata entegre ederek bunları daha yararlı ve keyifli hale getiriyor. Sahada yaptığınız hareketleri tanıyarak sizleri FIFA Mobile’da benzersiz bir oyun deneyimiyle ödüllendirmek için ayakkabınızın içine yerleştirilen Jacquard™ by Google Tag’i ileri makine öğrenme algoritmaları kullanarak geliştirdik. Jacquard™ by Google teknolojisinin oyunculara yepyeni bir dizi deneyim sağlayabileceği için heyecan duyuyorum. Fırsatlar sonsuz.”
FIFA eFootball & Gaming Direktörü Christian Volk ise şunları ekledi: “Dünyadaki FIFA Mobile oyuncuları için deneyimi artıracak bir yenilik olan GMR projesini desteklemekten heyecan duyuyoruz. Futbol taraftarlarının deneyimini geliştirmek için teknolojiden yararlanan yenilikler FIFA’nın stratejisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.”
adidas GMR buradaki adresinden ve seçili adidas mağazalarından satın alınabiliyor. FIFA Mobile App Store’dan (iOS) ve Google Play Store’dan (Android) indirilebiliyor, ve oyuncuların adidas GMR’ye doğrudan bağlanmasını sağlıyor.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Band hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme, 5 Mart’ta yapacağı tanıtımda yeni akıllı telefonu Realme 6’nın yanı sıra Realme Band adlı akıllı bileklik modelini de duyuracak. Fiyat/performans ürünü olması beklenen akıllı bilekliğin özellikleri, tanıtımına kısa süre kala netleşti!
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Realme Band geliyor: Kavisli OLED ekran, kriket modu, doğrudan şarj!
Geçtiğimiz günlerde Realme CEO’su Madhav Sheth tarafından tanıtım tarihi açıklanan Realme Band, markanın ilk akıllı bileklik modeli olacak. Ürünün tanıtımına kısa bir süre kala teknik özelliklerinin bir kısmı ve tasarım detayları, markanın resmi Hindistan sitesinde paylaşıldı.
Bilekliğin yaklaşık 0.9 inç boyutundaki kavisli OLED ekranı; çağrı cevaplama, mesaj görüntüleme, alarm ve bildirim gösterimi işlevlerine sahip olacak. Uyku takibi ve gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme gibi özelliklerin yanı sıra 9 faaliyetten oluşan spor modu ise dikkat çekiyor. Özellikle Hint kullanıcıların görüşleri dikkate alınarak spor modlarına eklenen kriket modu, Realme Band’ın rakiplerinden farklılaşmasını sağlıyor.
IP68 sertifikası ile suya karşı dayanıklı olan Realme Band, şarj girişi tarafında da farklı bir çözüm ile geliyor. Cihazda bulunan USB-A bağlantısı, şarj kablosu gerektirmeden bilekliğin doğrudan adaptöre takılmasını sağlıyor. Cihazın sarı, siyah ve zeytin yeşili olarak 3 farklı kordon rengi seçeneğinin bulunacağı da detaylar arasında yerini alıyor.
Önümüzdeki hafta duyurulacak olan akıllı bileklik, resmi olmayan kaynaklara göre yaklaşık 22 dolarlık bir satış fiyatına sahip olacak. Son olarak Realme’nin iddialı bilekliği ülkemizde de satmasının beklendiğini belirtelim.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Band tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı!
Türkiye pazarının yeni markalarından Realme, bugün düzenlediği lansmanda yeni amiral gemisi modeli X50 Pro’yu duyurmuştu. Markanın giyilebilir teknolojiler ayağındaki elini güçlendiren Realme Band akıllı bileklik ise kısa süre sonra ortaya çıkacak!
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Xiaomi Mi Band serisine yeni rakip: Realme Band geliyor!
2020’de mevcut ürün grubunu genişletmek isteyen Realme, kablosuz kulaklık ve powerbank ürünleriyle bu hedefini gerçekleştirmeye başlamıştı. Realme X50 Pro lansmanından sonra CEO Madhav Sheth’in paylaştığı tweet ise markanın yeni aksesuar ürününü ortaya çıkardı. Realme Band adlı akıllı bilekliğin bir görselini paylaşan Sheth, ürünün 5 Mart tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Sarı renkli kayışıyla Realme’nin marka kimliğini yansıtan bilekliğin AMOLED ekrana ve kişiselleştirilebilir aktivite takibi özelliklerine sahip olduğu bildiriliyor.
Xiaomi Mi Band 4’ün önemli bir rakibi olarak konumlandırılacak Realme Band, markanın oluşturmak istediği IoT ekosisteminin önemli bir parçası olacak. Yine Madav Sheth’in başka bir paylaşımına göre aksesuar alanını 3 kola ayıran Realme, her bir alanda birbirinden farklı ürünler duyuracak. Kişisel aksesuar grubunda kulaklık, akıllı saat ve bileklik ürünleri yer alırken; ev ürünlerinde akıllı TV, hoparlör, soundbar ve akıllı ev sistemleri bulunuyor. Son olarak seyahat aksesuarlarında ise çanta, valiz, powerbank ve tişört gibi günlük ürünler kapsama alınmış.
Henüz genç bir marka olmasına rağmen rakip olarak Redmi ve Honor’u belirleyen Realme, özellikle Hindistan pazarında elde ettiği başarıyı dünya geneline yaymak istiyor. Markanın 2020 stratejisinde yer alan yeni ürünler de bunun bir parçası olabilir.