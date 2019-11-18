Sennheiser Ambeo Soundbar ve Momentum Wireless tanıtıldı!

Sennheiser, bugün yaptığı basın açıklamasıyla birlikte yeni göz bebekleri olacak Ambeo Soundbar ve yeni Momentum Wireless’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Rakiplerine oranla firma yeni kulaklıklarıyla arayı hayli açmış oluyor.

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Sennheiser’ın belirttiğine göre yeni nesil teknolojilerin tüm nimetlerine şahit olacağımız cihazlarda adeta konserdeymiş gibi ileten kulaklıklar ya da izlediğiniz filmin içerisindeymiş gibi bir hissiyatı verilmesi hedefleniyor.

Momentum Wireless: Sanal ses deneyimi üst düzeye çıkarıldı!

Alman asıllı şirketin yeni gözdelerinden Momentum Wireless, dengeli, derin ve stüdyo kalitesindeki netliğe, ahenge sahip ses sunuyor. Yüksek bass vuruşları, hafif melodiler, stüdyoda kaydedilmiş haline en yakın sanki sanatçı karşınızdaymış gibi yaratılan eşsiz bir performans sunuyor.

Ultra şık tasarımıyla, kulağın yapısına en uygun ergonomiyle tasarlanan kulaklık, üzerinde yer alan dokunmatik panele tek tıklamanızla sesli asistan özelliğini aktif hale getiriyor. Hakiki deri kulaklık yastıkları sayesinde yeni Momentum Wireless uzun süreli kullanımda bile rahatlık hissiyatı veriyor.

Akıllı telefonlara yüklenen Sennheiser Smart Contol uygulaması sayesinde Momentum Wireless’ta farklı gürültü engelleme profilleri arasında geçiş ve ekolayzır denge ayarı da yapılabiliyor.

Sennheiser TILE ile kulaklık aramaya son!

Firmanın, kulaklık üzerinde kullanmış olduğu TILE teknolojisi sayesinde kulaklığın şarjı bitse bile nerede olduğu görülebiliyor. Hiç aramaya gerek kalmadan nerede olduğu uygulama üzerinden tespit edilebiliyor.

Ambeo Soundbar: Sinema salonu sanki eviniz!

Çoklu ev sinema sistemleri Ambeo Soundbar ile geride kalıyor. Gelecekteki ev sinemasını tek bir soundbarda yaşatan Ambeo ile 3D hissiyatını tek bir cihaz üzerinden sağlanabiliyor. Tek bir bar üzerinde yer alan 13 yüksek seviye sürücü ile 5.1.4 ses deneyimi sunuluyor.

Ambeo Soundbar, ekolayzır ayarları kablosuz kulaklıkta olduğu gibi kişiselleştirilebiliyor. Dolby Atmos, MPEG-H Audio, dtsX desteği de hoparlörde bulunuyor.

Bulunduğu odayı algılayabilen soundbarı rakiplerinden üstün klan özelliklerinden biri. Hangi odaya koyarsanız koyun yaptığı kalibrasyonlarla birlikte odanızın derinliğine göre kendini otomatik ayarlayabiliyor.

Bircom distribütörlüğünde dağıtım yapan Sennheiser, yeni kablosuz kulaklığı için 3.199 TL fiyat belirlerken, 3D derinlik efekti sunabilen Ambeo Soundbar için ise 19.999 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürmesi bekleniyor.