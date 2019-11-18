Basın Bülteni
Sennheiser Ambeo Soundbar ve Momentum Wireless tanıtıldı!
Sennheiser, bugün yaptığı basın açıklamasıyla birlikte yeni göz bebekleri olacak Ambeo Soundbar ve yeni Momentum Wireless’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Rakiplerine oranla firma yeni kulaklıklarıyla arayı hayli açmış oluyor.
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Sennheiser’ın belirttiğine göre yeni nesil teknolojilerin tüm nimetlerine şahit olacağımız cihazlarda adeta konserdeymiş gibi ileten kulaklıklar ya da izlediğiniz filmin içerisindeymiş gibi bir hissiyatı verilmesi hedefleniyor.
Momentum Wireless: Sanal ses deneyimi üst düzeye çıkarıldı!
Alman asıllı şirketin yeni gözdelerinden Momentum Wireless, dengeli, derin ve stüdyo kalitesindeki netliğe, ahenge sahip ses sunuyor. Yüksek bass vuruşları, hafif melodiler, stüdyoda kaydedilmiş haline en yakın sanki sanatçı karşınızdaymış gibi yaratılan eşsiz bir performans sunuyor.
Ultra şık tasarımıyla, kulağın yapısına en uygun ergonomiyle tasarlanan kulaklık, üzerinde yer alan dokunmatik panele tek tıklamanızla sesli asistan özelliğini aktif hale getiriyor. Hakiki deri kulaklık yastıkları sayesinde yeni Momentum Wireless uzun süreli kullanımda bile rahatlık hissiyatı veriyor.
Akıllı telefonlara yüklenen Sennheiser Smart Contol uygulaması sayesinde Momentum Wireless’ta farklı gürültü engelleme profilleri arasında geçiş ve ekolayzır denge ayarı da yapılabiliyor.
Sennheiser TILE ile kulaklık aramaya son!
Firmanın, kulaklık üzerinde kullanmış olduğu TILE teknolojisi sayesinde kulaklığın şarjı bitse bile nerede olduğu görülebiliyor. Hiç aramaya gerek kalmadan nerede olduğu uygulama üzerinden tespit edilebiliyor.
Ambeo Soundbar: Sinema salonu sanki eviniz!
Çoklu ev sinema sistemleri Ambeo Soundbar ile geride kalıyor. Gelecekteki ev sinemasını tek bir soundbarda yaşatan Ambeo ile 3D hissiyatını tek bir cihaz üzerinden sağlanabiliyor. Tek bir bar üzerinde yer alan 13 yüksek seviye sürücü ile 5.1.4 ses deneyimi sunuluyor.
Ambeo Soundbar, ekolayzır ayarları kablosuz kulaklıkta olduğu gibi kişiselleştirilebiliyor. Dolby Atmos, MPEG-H Audio, dtsX desteği de hoparlörde bulunuyor.
Bulunduğu odayı algılayabilen soundbarı rakiplerinden üstün klan özelliklerinden biri. Hangi odaya koyarsanız koyun yaptığı kalibrasyonlarla birlikte odanızın derinliğine göre kendini otomatik ayarlayabiliyor.
Bircom distribütörlüğünde dağıtım yapan Sennheiser, yeni kablosuz kulaklığı için 3.199 TL fiyat belirlerken, 3D derinlik efekti sunabilen Ambeo Soundbar için ise 19.999 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürmesi bekleniyor.
Basın Bülteni
Keenetic firması kablosuz iletişimde fark yaratmaya hazırlanıyor!
Keenetic, Türkiyede ağ teknolojileri kapsamında sektöre yeni soluk getirmeye geliyor. Kapsama alanı ve yüksek performans sunmak için yüksek teknolojik ürünler üretmeye başlamayı hedefliyor.
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Kablosuz iletişimde dünya çapında önemli sıkıntılar yaşandığı bilinir bir gerçek haline geldi. Geniş alanlarda internetin çekmemesi, güçlü cihazlar bulunsa da bağlantı sorunu yaşanması, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve daha birçok sorun günlük hayatımızda karşımıza çıkıyor.
Keenetic firması, tüm bu sorunlara çözüm olmaya geliyor. Problemleri analiz ederek varolan sorunlara efektif çözümlere üretmeyi hedefleyen firma, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve bir çok sorunu hayatımızdan çıkarıyor.
Öncelikle, kablosuz iletişimde toplam sinyal gücünü CE standartlarında olması gerekiyor. Çıkış gücü ek antenlerle yükseltilse de komşu modemlerin sinyalleriyle çakışma riski artar. Bu da performansı oldukça etkileyebilir bir husus. Ek olarak, komşuların kendi cihazlarıyla iletişim performansı da kçtü yönde etkilenir. Bunun önüne geçmek için firma bir dizi geliştirmede bulundu.
Keenetic ilk olarak 5dBi gücünde büyük boyutta, çok yönlü ve pozisyonlandırılabilir antenler tasarladı. Bu sayede modem ya da router’ın konumuna göre sinyallerin en uzak köşeler ve mesafelere gitmesi için çok yönlü pozisyonlama imkanı sunuyor.
Antenlere ek kablosuz güçlendirici desteği!
Toplam çıkış gücü CE standartında sabit olsa da, zayıf sinyalleri alırken yükseltip routera iletirken çok daha uzak mesafelerdeki cihazlara iletişim imkanı sunuluyor. Böylece router gücünü daha efektif kullanılabiliyor.
Aynı zamanda uygulama tarafında da KeeneticOS işletim sistemini kullanan cihaz ile ev ya da işyerinizde cihazınızı her yerden kontrol edebiliyorsunuz. Bu yazılım aynı zamanda tüm Keenetic cihazlarda standartlaşan MESH özelliği ile tek noktadan yönetim olanağı sunuyor.
Basın Bülteni
TP-Link, restoran, otel ve işyerleri için ücretsiz WIFI yönetim yazılımı sunacak!
TP-Link, restoran, otel ve ofisler için uygun fiyatlı yeni internet çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Ücretsiz bulut destekli yönetim yazılımı “Omada” ile her yerden işinizi yönetebiliyorsunuz.
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Kurumsal bazda yenilikçi çözümler kuran TP-Link bugün yayınladığı basın açıklamasıyla birlikte iştirak ortaklarına güzel çözüm sunmayı hedefliyor. Firmanın EAP serisi access point modellerine bir yenisi daha eklendi.
Uygun fiyatlı bir model olan EAP115, diğer EAP modelleri gibi ücretsiz yönetim yazılımı Omada ile birlikte satıyor. Özellikle, otel, restoran, hastane, AVM gibi her yerden Wifi erişimi gerektiren durumlarda avantajlı bir çözüm üretmek gerekebiliyor. Tavana, duvara veya herhangi bir yüzeye kolayca monte edilebiliyor. Omada yazılımı sayesinde yüzlerce EAP tek bir noktadan kolayca izlenip yönetilebiliyor. TP-Link’in EAP serisi için geliştirdiği ve son derece basit bir kullanıma sahip olan Omada, teknisyen ya da eğitim gerektirmeden erişim noktaları denetlenebiliyor.
Facebook ve SMS desteği ile kimliğinizi doğrulayın!
EAP115, diğer EAP modelleri gibi Kısıtlı Portal (Captive Portal) özelliğine sahip olarak görüyoruz. Gün içinde Wifi ağına bağlanacak cihazlara Wifi erişimi vermek için kolay ve kullanıcı dostu bir kimlik doğrulama yöntemi sunduğunu da söyleyebilirim. Kısıtlı Portal özelliği, ağa yetkisiz kişilerin erişmesin de önüne geçiliyor.
EAP serisinde, en uygun fiyata sahip modellerden biri EAP115, PoE özelliği sayesinde elektrik prizi olmadan da istediğiniz yere bu cihazı kurabiliyorsunuz. Gücü direkt Ethernet hattı üzerinden alıyor.
Basın Bülteni
HTC VIVE ile sergileri sanal gerçeklik deneyimiyle keşfedin!
HTC VIVE ARTS, Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan tarihin ilk sanal müzesinin kapılarını halka açmaya hazırlanıyor. Sanat eserlerinin sergileneceği deneysel çalışmayla ilgili bir hayli ilginç detaylar yer alıyor.
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HTC VIVE Arts, Louvre Müzesi”yle müze tarihinin ilk sanal gerçeklik fuarı olması beklenen Mona Lisa: Camın Ötesi sergi çalışmasını 24 Ekim’de ziyarete sunacak. Kullanıcıları için yepyeni bir sergi deneyimi vadeden çalışmada Leonardo da Vinci’nin en ünlü başyapıtını daha önce görülmemiş bir şekilde izleyebilmelerine fırsat tanınıyor.
Bu deneyimle birlikte dünyanın her yerinden sanat eserlerini görüntüle imkanı kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yedi dakikalık sürükleyici deneyimin başlangıcında kullanıcılar, VIVE’ın en yeni VR başlığı VIVE Cosmos aracılığıyla kendilerini Mona Lisa’nın sergilendiği alanda buluyor. Kullanıcı ilk başta, tablonun önündeki seyirci kalabalığının arkasında kalıyor.
Kalabalık, tablonun önünden ayrılanca izleyici, arkadaki koruyucu cam ve çerçeve olmaksızın, eserle yüz yüze kalacak tablonun yakınına kadar geliyor. Da Vinci’nin eserleriyle kalan seyirci tablonun en ince detaylarına kadar incelemek mümkün.
Deneyimin, dünyanın her yerinde izleyiciler için hazırlanmış genişletilmiş ev sürümü, iOS ve Android’deki mobil VR da dahil olmak üzere önde gelen diğer büyük VR platformlarla birlikte HTC’nin limitsiz servisini kullanabiliyorlar.
Bu deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar, Fransa’nın Paris şehrinde bulunan Louvre Müzesini ziyaret ederek inovatif çalışmayı görebilirler. Sanal gerçeklik deneyimi, HTC ve sanal gerçeklik prodüksiyon şirketi Emissive ortaklığıyla hayata geçirildi.