ASUS’un en gelişmiş ve mühendislik olarak da en dikkat çeken modellerinden ASUS ExpertBook Ultra incelemesiyle karşınızdayız. İnce yapısına ek olarak hem güçlü hem de 26 saate varan batarya ömrüyle dikkat çeken ürünün detaylarını videoda görebilirsiniz.

Intel Core Ultra X7 işlemcisiyle beraber gelken ASUS ExpertBook Ultra, hem tasarım, hem performans hem de pil ömrü açısından tartışmasız en iyi ürünlerden biri haline gelmiş. Yüksek fiyatı ile dikkat çekse de deneyim sırasında oldukça keyif veren bir modelin incelemesi ile karşınızdayız.

Güncel fiyat bilgisi için; https://shop.asus.com/tr/90nx09j2-m013n0-asus-expertbook-ultra-copilot-pc.html

ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-ETH0646W) Özellikleri

Renk: Morn Grey – Jet Fog

Morn Grey – Jet Fog Koruma: US MIL STD 810H , Nano Seramik Kaplama

US MIL STD 810H , Nano Seramik Kaplama Malzeme: Magnezyum-Alüminyum Alaşımı Kasa

Magnezyum-Alüminyum Alaşımı Kasa Boyut: 310,9 x 212,8 x 109 ~ 164 mm

310,9 x 212,8 x 109 ~ 164 mm Ağırlık: 0,99 kg

0,99 kg Ekran: 14 inç 2880 x 1800 piksel 16:10 120 Hz Tandem OLED Dokunmatik Ekran

14 inç 2880 x 1800 piksel 16:10 120 Hz Tandem OLED Dokunmatik Ekran Ekran Koruma: Gorilla Glass Victus ve Gorilla Glass Matte

Gorilla Glass Victus ve Gorilla Glass Matte Ekran Geliştirme: 1400 nit, DCI-P3, Delta-E 1, VESA Display HDR True Black 1000, %91 Ekran/Boyut Oranı, %100 Pantone Onaylı

1400 nit, DCI-P3, Delta-E 1, VESA Display HDR True Black 1000, %91 Ekran/Boyut Oranı, %100 Pantone Onaylı İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H

Intel Core Ultra X7 358H Grafik: Intel Arc B390 GPU

Intel Arc B390 GPU Bellek: 32 GB LPDDR5X 9600 MT/s

32 GB LPDDR5X 9600 MT/s Depolama: 1 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD

1 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD Yapar Zeka: Intel AI Boost

Intel AI Boost Soğutma: ExpertCool Pro

ExpertCool Pro Aydınlatma: ExpertLumi

ExpertLumi Kamera: 1080p FHD + Kızılötesi

1080p FHD + Kızılötesi Ses: 6 Hoparlör (2 Tweeter + 4 Woofer), Dolby Atmos

6 Hoparlör (2 Tweeter + 4 Woofer), Dolby Atmos Kablosuz Ağ: Wi-Fi 7 (802.11be) Üç Band 2*2, Bluetooth 6.0

Wi-Fi 7 (802.11be) Üç Band 2*2, Bluetooth 6.0 Batarya: 70 WHr

70 WHr Pil Ömrü: 26 saate varan pil ömrü

ASUS ExpertBook Ultra Fiziksel Bağlantıları: