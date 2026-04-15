ASUS’un en gelişmiş ve mühendislik olarak da en dikkat çeken modellerinden ASUS ExpertBook Ultra incelemesiyle karşınızdayız. İnce yapısına ek olarak hem güçlü hem de 26 saate varan batarya ömrüyle dikkat çeken ürünün detaylarını videoda görebilirsiniz.
İçindekiler
Hayal Edilen Windows Laptop Olabilir Mi? | ASUS ExpertBook Ultra İncelemesi
Intel Core Ultra X7 işlemcisiyle beraber gelken ASUS ExpertBook Ultra, hem tasarım, hem performans hem de pil ömrü açısından tartışmasız en iyi ürünlerden biri haline gelmiş. Yüksek fiyatı ile dikkat çekse de deneyim sırasında oldukça keyif veren bir modelin incelemesi ile karşınızdayız.
ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-ETH0646W) Özellikleri
- Renk: Morn Grey – Jet Fog
- Koruma: US MIL STD 810H , Nano Seramik Kaplama
- Malzeme: Magnezyum-Alüminyum Alaşımı Kasa
- Boyut: 310,9 x 212,8 x 109 ~ 164 mm
- Ağırlık: 0,99 kg
- Ekran: 14 inç 2880 x 1800 piksel 16:10 120 Hz Tandem OLED Dokunmatik Ekran
- Ekran Koruma: Gorilla Glass Victus ve Gorilla Glass Matte
- Ekran Geliştirme: 1400 nit, DCI-P3, Delta-E 1, VESA Display HDR True Black 1000, %91 Ekran/Boyut Oranı, %100 Pantone Onaylı
- İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H
- Grafik: Intel Arc B390 GPU
- Bellek: 32 GB LPDDR5X 9600 MT/s
- Depolama: 1 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Yapar Zeka: Intel AI Boost
- Soğutma: ExpertCool Pro
- Aydınlatma: ExpertLumi
- Kamera: 1080p FHD + Kızılötesi
- Ses: 6 Hoparlör (2 Tweeter + 4 Woofer), Dolby Atmos
- Kablosuz Ağ: Wi-Fi 7 (802.11be) Üç Band 2*2, Bluetooth 6.0
- Batarya: 70 WHr
- Pil Ömrü: 26 saate varan pil ömrü
ASUS ExpertBook Ultra Fiziksel Bağlantıları:
- 2x USB 3.2 Gen 2 Tip-A
- 2x Thunderbolt 4
- 1x HDMI 2.1
- 1x 3.5 mm Ses Jakı