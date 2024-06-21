Seks robotu yapay zeka desteği ile başka bir boyuta taşınıyor. Dünyanın en büyük seks bebeği üreticilerinden biri olan Starpery Technology, daha etkileşimli ve konuşkan olan gelişmiş, yapay zeka destekli robotlar üzerinde çalışıyor. Şirket, ürün için kendi büyük dil modelini eğitiyor ve Ağustos ayına kadar hem erkek hem de kadın formlarında prototiplerin hazır olması bekleniyor. Seks robotu artık realistik.

İçindekiler Starpery Technology Yapay Zeka Destekli Seks Robotu Geliştiriyor

Starpery Technology Yapay Zeka Destekli Seks Robotu Geliştiriyor

Seks robotu geliştirmede bir dünya markası olan Starpery Technology CEO’su Evan Lee, “Özellikle gerçekçi insan etkileşiminin sağlanmasında teknolojik zorluklar devam ediyor. Basit diyaloglar kolay olsa da, etkileşimli yanıtlar oluşturmak uzman yazılım şirketleri tarafından karmaşık modellerin geliştirilmesini gerektiriyor.” ifadeleriyle bu işin zorluğunu anlatıyor.

Yeni bebekler daha fazla sensörle donatılacak, böylece hareketlere ve konuşmalara hızlı tepki verebilecek ve daha ikna edici bir duygusal bağ yaratabilecekler. Starpery’nin yol haritası daha başka robotları da içeriyor. Birkaç yıl içinde, temel ev işlerini yapabilen bazı robotların yanı sıra engelli ve yaşlı insanlar için daha karmaşık hizmetleri yerine getirebilen ilk “akıllı hizmet robotunu” sunmayı planlıyor.

Starpery’nin yanı sıra Tesla da benzer bir ürün üzerinde çalışıyor. Tesla Bots olarak adlandırılan bu robotların yemek pişirme, temizlik yapma ve fabrika işlerini üstlenme gibi görevleri yerine getirebileceği belirtiliyor.

Starpery, ürünlerini genellikle Çin dışında satıyor, ancak CEO Lee, Çin pazarına da girmeyi planlıyor. Lee, bebeklerin “estetik açıdan farklı” olması gerekse de satışların ABD, Japonya ve Almanya’nın toplamını geçeceğini tahmin ediyor.

Starpery’nin merkezi, dünyanın yetişkin seks oyuncakları üretim başkenti olan Shenzhen’de bulunuyor. Ancak hala çözülmemiş önemli üretim zorlukları var. Geleneksel seks bebekleri silikon bir dış yüzeye sahip metal bir iskeletten yapılıyor ve bu iskeletler yeni yeteneklere güç sağlamak için gereken büyük piller için yeterli alana sahip değil. Bu nedenle seks robotu işi biraz sallantıda.

Lee, en uygun robotu yaratmanın endüstrinin “yaklaşık 10 yılını” alacağını söylüyor. Starpery şu anda üretim sürecinde bebeğin ağırlığını azaltmaya odaklanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu robotlar yaygınlaşacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!