SEC, Merkeziyetsiz Borsa Uniswap’ın Şirketi Uniswap Labs’i Radarına Aldı!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük merkeziyetsiz borsalarından (DEX) biri olan Uniswap’ın arkasındaki şirket Uniswap Labs’i radarına aldı. Bir rapora göre konuyu bilen kişiler, SEC’in Uniswap’ın arkasındaki girişimi araştırdığını ve kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığını ortaya koydu.

Wall Street Journal tarafından bildirildiğine göre SEC, merkeziyetsiz borsa olan Uniswap’ın arkasındaki geliştirici şirket Uniswap Labs’i incelemeye aldı ve şirket hakkında soruşturma başlattı. SEC çalışanlarının Uniswap’ın pazarlama ve yatırımcı hizmetleri hakkında bilgi toplamaya başladığı belirtildi. Uniswap Labs sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kripto para piyasasını yöneten yasa ve yönetmeliklere uymaya ve herhangi bir soruşturmada onlara yardımcı olacak düzenleyicilere bilgi sağlamaya çalışacağız.”

Soruşturma şu anda çok erken bir aşamada. Bununla birlikte, soruşturma SEC’in çeşitli DeFi ekosistemini araştırmalarına yardımcı olmak için bir blockchain analitik firması ile bir anlaşma imzalamasının hemen ardından geldi. SEC başkanı Gary Gensler, geçmiş röportajlarında DeFi piyasasını düzenleme ihtiyacını yeniden gündeme getirmişti.

SEC Başkanı Gary Gensler, geçtiğimiz ay merkeziyetsiz finans projelerinin düzenlenebileceğini söylemişti. Gensler, tokenların veya benzer teşviklerle ödüllendiren DeFi projelerinin ne kadar merkeziyetsiz olsalar bile düzenlenebileceğini ifade etmişti. Bunlara ek olarak Gensler, bu DeFi platformlarının her ne kadar merkeziyetsiz olduklarını iddia etseler de, ödül olarak değerli tokenlar sundukları için SEC’in aşırı gözetimi altında kalabileceklerini söylemişti. Ayrıca Gensler; ETF, DeFi ve IDO veya ICO‘ların da düzenlenmelere ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Uniswap, günlük işlem hacminde 1 milyar doları aşan lider DEX platformu ve SEC’in en büyük DEX platformuna olan ilgisi, DeFi pazarına yönelik artan incelemeyi gösteriyor.