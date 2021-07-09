Otomotiv
SEAT Leon’a yeni motor ve yeni donanım seçenekleri
Avrupa’nın en prestijli ödülllerinden biri olan AutoBest ödüllünün sahibi Yeni SEAT Leon’a, 1.5 eTSI 150 HP DSG motor seçeneği ile Xcellence ve FR donanımları eklendi.
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Ocak ayında Türkiye’de yeni jenerasyonuyla satışa sunulan SEAT’ın amiral gemisi Leon, yeni motor ve donanım seçeneklerine kavuştu. Leon’un yeni 1.5 eTSI ACT DSG otomatik vites seçeneği 150 HP güç üretiyor. Leon’un DSG seçenekleri 48V hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip. Yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde iyileşme sağlayan eTSI olarak adlandırılan bu sistem, araca kalkış esnasında destek sağlamak amacıyla devreye giriyor. 1.5 litrelik motorlar, en iyi verimliliği sunmak ve yakıt tasarrufu sağlamak için Aktif Silindir Yönetimi (ACT) özelliğine de sahip. Bazı sürüş koşullarında motor, yakıt tüketimini azaltmak için yalnızca iki silindir ile çalışıyor.
Yeni SEAT Leon’a iki farklı donanım seçeneği
Yeni Leon 1.5 eTSI 150 HP DSG motor seçeneği, yeni donanım seviyeleri Xcellence ve FR ile alınabiliyor. Xcellence donanım seviyesinde daha konforlu öğeler yer alırken, FR donanım seviyesinde ise, sportif öğeler göze çarpıyor. İki donanım seviyesinde de 17” alüminyum alaşımlı jantlar, ‘Infinite LED’ Arka Farlar, Üç Bölgeli Otomatik Klima, 10.25” Dijital Gösterge Paneli, 10” Multimedya Sistemi, LED Ambiyans Aydınlatması gibi özellikler standart olarak sunuluyor.
Güncellenen EuroNCAP testinden 5 yıldız almayı başaran Leon, Sürücü ve Yolcu Ön, Yan ve Perde Hava Yastıklarının yanı sıra orta bölümde bulunan Merkezi Hava Yastığı da tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuyor. Şehir içi acil frenleme fonksiyonlu Ön Bölge Asistanı (Front Assist), Acil Durum Çağrı Sistemi (e-Call), Şerit Takip Asistanı (LKS) gibi güvenlik teknolojileri ile de segmentinin en güvenli otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor.
Yeni Leon 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG modeli Xcellence donanım seviyesinde 375 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. FR donanım seviyesi ise Temmuz ayının son haftası SEAT Yetkili Satıcılarında olacak. Yeni SEAT Leon, Avrupa ülkelerini temsil eden, 31 deneyimli gazeteciden oluşan AutoBest jürisi tarafından “Avrupa’da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili – Best Buy Car of Europe 2021” ödülüne layık görülmüştü.
Yeni Leon hakkında daha detaylı bilgiye buradaki adresten de ulaşılabilirsiniz.
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Otomotiv
Yeni nesil BMW 2 Serisi Coupe tanıtıldı!
Yeni BMW 2 Serisi, Goodwood Hız Festivali‘ndeki ilk gösteriminden önce resmi olarak internet ortamında tanıtıldı. Önceki nesliyle oldukça sevilen araç, yeni 4 Serisi’ndeki gibi garip böbrek tasarımına sahip değil. Bu açıdan içimizi ferahlatsa da tasarımının başka noktalarında gariplikle mücadele verdiğini söyleyebiliriz.
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Yeni 2 Serisi’nin dış ve iç tasarım detayları
Aracın ön kısmında baktığımızda, önceki nesline kıyasla daha köşeli hatlara sahip bir far ve ön tampondaki yan havalandırmalar dikkat çekiyor. Böbrekler yani ön ızgara ise Yeni 4 Serisi‘ndeki ilginç şekil yerine daha alışık olduğumuz bir çizgide.
Yan tarafta ise şişkin çamurluklar aracın duruşunu güçlendirirken, ön fardan arka farın köşesine uzanan omuz çizgisi dikkat çekiyor. Ayrıca günümüzün yeni tasarım detaylarından olan gövdeye gömülü kapı kolları da araçta yer almış.
Arka tarafa geldiğimizde ise bagaj kapağına yerleşik bir spoyler görüyoruz. Eski L şekilli farların yerini ise oval şekilli farlar almış. Arka tamponda ise daha agresif çizgilere yer verilmiş.
M240i modeli, standart modelden farklı olarak gri renkli ızgarası ve yan ayna kapaklarıyla kendini ayırıyor. Tabi Shadow Line adı altındaki karartılmış farlar, özel egzoz çıkışları ve bagaj üstü lip spoyler de diğer ayırt edici unsurlar arasında.
Yeni 2 Serisi Coupe 4547mm uzunluğa, 1839mm genişliğe, 1392mm yüksekliğe ve 2741mm aks aralığına sahip. Böylelikle eski nesline kıyasla 109mm daha uzun, 66mm daha geniş ve 25mm daha alçak hale gelmiş. Ayrıca 51 mm uzayan aks mesafesinin arka koltuktaki yolcuları biraz daha rahat ettireceğini söyleyelim.
Eski 2 Serisi Coupe’de en çok şikayet edilen noktalardan biri ise kabiniydi. Düşük kalitesi ve demode tasarımıyla aracın kabini, BMW logolu bir coupe olarak oldukça garip bir haldeydi. Fakat yeni nesilde iç tasarımda Yeni 3 Serisi‘nin beğenilen yüzü kullanılmış. Haliyle aracın kalite algısı oldukça yükselmiş.
Analog göstergeler ve 8.8 inçlik bilgi-eğlence ekranı standart olarak geliyor. Opsiyonel olarak ise 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranı alınabiliyor. Fakat hem standart hem de opsiyonel ekranlarda, elektrikli SUV iX‘te yer alan iDrive 8 yerine, iDrive 7 sistemi bulunuyor. Fakat bu kötü bir durum değil tabi. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto‘nun yer aldığı iDrive 7, gündelik konuşma dilini daha iyi algılayan ve otoparka geldiğinizde sürücü camını otomatik indirme gibi rutin hareketlerinizi öğrenen Akıllı Kişisel Asistan da bu sistemde yer alıyor.
Sürüş destek sistemleri kısmında ise araç, Ön Çarpışma Uyarısı, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Arka-Çapraz Trafik Uyarısı, Aktif Kör Nokta Uyarısı ve Trafik Levhası Tanıma gibi özelliklere sahip. Opsiyon listesinde ise Start&Stop Özellikli Aktif Hız Sabitleyici ve 40 saniyelik kamera kaydı alabilen Seyahat Kaydedicisi gibi donanımlar yer alıyor.
Yeni 2 Serisi’nin motor seçenekleri ve fiyatı
Yeni 2 Serisi, Avrupa pazarı için üç farklı motor seçeneğine sahip olacak. Giriş seviyesi modelde bulunan dört silindirli 2.0 litrelik motor, 182 beygir güç ve 300 Nm tork sunuyor. 220i olarak adlandırılan bu seçeneğin 0-100 km/s hızlanması 7.5 saniye ve maksimum hızı ise 236 km/s.
Diğer bir seçenek ise dizel tarafında. 220d adındaki bu seçenekte hafif hibrit teknolojisi bulunuyor. Dört silindirli 2.0 litrelik bu motor, 187 beygir güç ve 400 Nm tork sunuyor. 0–100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlayan 220d’nin maksimum hızı ise 237 km/s.
Son motor seçeneği ise M240i xDrive. 369 beygir güç ve 500 Nm tork sunan bu ünite, 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlayabiliyor. Maksimum hızı ise 250 km/s.
2 Serisi, ilk başlarda bu üç ünite ile donatılacak olsa da ilerleyen zamanlarda küçük hacimli motor seçeneklerinin de geleceği söyleniyor. Yeni 2 Serisi’nin fiyatları ise bir önceki nesilden bir tık daha pahalı seviyeden, 39 bin €’dan başlıyor. Tabi bu araç 220i versiyonu ve fiyat ise Almanya‘daki satış fiyatı. Ülkemiz fiyatları ise henüz belli değil.
Kaynak: Carscoops
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Kripto Para
Tesla rakibi Daymak’ın kripto madenciliği aracı Spiritus kazıya başlıyor!
Elektrikli otomobil devi Tesla’nın Kanadalı rakibi Daymak’ın fütüristik üç tekerlekli aracı Spiritus’un ilk prototipi bugün kazıya başlıyor. Spiritus bugün Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Dogecoin (DOGE) madenciliğine başlıyor.
Daymak’ın Spiritus’unun ilk prototipi bugün BTC, ETH ve DOGE kripto para birimlerini çıkarmaya başlayacak. Süreç, şirketin resmi internet sitesi üzerinden herkese açık şekilde yayınlanacak ve izleyenler Spiritus’un kazançlarını eş zamanlı şekilde izleyebilecek. Daymak tarafından daha Spiritus’un 1 Haziran’da kripto para madenciliği yapabileceği açıklanmıştı.
Spiritus nasıl çalışıyor?
Spiritus prototipi, araç park haline geldiğinde kripto para madenciliği yapmaya başlayan güçlü bir GPU’ya entegre. Madencilik işleminden elde edilen kârların toplanıp depolanması için tasarlanmış bir Nebula cüzdan uygulaması da araca entegre edildi. Spiritus ayrıca kablosuz şarj desteği de sunacak. Modelin 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fakat ön siparişler araç başına 18.495 dolar sabit fiyata şu an da alınmakta.
Daymak’ın kurusucu Alda Baiocchi, blockchain teknolojisi hakkında “hayatımızın en ezber bozan teknolojilerinden biri” diyor.
“Blockchain teknolojisi ve kripto para, zamanımızın en ezber bozan yeniliklerinden ikisidir ve bunu ürünlerimize dahil eden ilk otomobil üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz.”
Şirketin hayalinde Spiritus sahiplerinin araçlardan elde ettikleri kripto para kazançlarını kutlayacakları bir gelecek var. Araç, blockchain üzerinde bir node görevi yapacak.
Böyle bir araç fikri kesinlikle harika bir pazarlama taktiği ve ticari zeka örneği olarak gösteriliyor. Kripto para merakının zirve yaptığı şu dönemde kripto para sevdalıları ya da hiç ilgisi olmayan biri için bir düğmeye dokunarak arabalarından madencilik yapma fikri oldukça ilgi çekici.
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Diğer
Formula 1 Yeniden 3 Ekim’de Türkiye’de!
Formula 1 Türkiye Grand Prix’i resmen geri döndü. 2021 sezonu için yılan hikayesine dönen İstanbul Park’taki yarış, Singapur’un çıkışı ve Japonya’nın da çıkma ihtimaliyle resmen takvime eklendi
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İçindekiler
Formula 1 Türkiye GP 1-3 Ekim’de yapılacak!
Formula 1’den gelen resmi açıklamayla Singapur için ayarlanan tarihe eklenen Türkiye GP’si, Rusya’daki yarışın ardından düzenlenecek. Geçtiğimiz sezon seyircisiz olarak düzenlenen ve öncesinde Red Bull’un tanıtım videolarıyla şenlenen yarışta 7 kez şampiyonluğu tadan Lewis Hamilton’ın da 7. şampiyonluğunu kazandığı yer olarak dikkat çekiyor. Tabii yarış öncesinde asfaltın yenilenmesi ve yağmur ile pilotlar için zorlu ancak seyirciler için şahane bir yarış olmuştu.
Vural Ak: Yarış seyircili olacak
F1’in resmi açıklaması ardından da açıklamalarda bulunan Vurak Ak, InterCity İstanbul Park’ta yapılacak organizasyonda pandemi koşullarında Türkiye’nin durumu neticesinde seyircili olacağını da belirtti. Seyirci kapasitesi ve biletler hakkında açıklama ise ilerleyen günlerde yapılacak.
Biletler haftaya satışa çıkabilir!
InterCity Park tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken detaylardan biri ise resmi açıklamada biletlerin haftaya satılmasıyla alakalı detay oldu. Bu nedenle önümüzdeki hafta yapılacak bir açıklama eşliğinde F1 biletlerinin şimdiden satışa çıktığını görebiliriz.
Yılan hikayesi son buldu
Aslına bakarsanız F1 için Türkiye’nin takvime girmesi bu sene ilk değil. Sene başında 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak Kanada GP’si yerine geçeceği açıklanan Türkiye, dönemin pandemi koşulları ve İngiltere’den uygulanan kırmızı liste nedeniyle takvime girmesi ardından çıkarılmıştı. Pandemi nedeniyle takvimden çıktığı dönemde Stefano Domenicali ve Vural Ak da ilerleyen dönemde takvime tekrar dahil olma durumu olabileceğinden bahsetmişti. Keza öyle de oldu.
16. Yarış olacak
Pandemi nedeniyle sürekli değişiklik yaşanan takvimde bu hafta sonu 8. yarış olan Avusturya’daki Styrian GP yapılacak. Tekrar Avusturya ardından Silverstone, Macaristan, Belçika, Hollanda, İtalya ve Rusya ardından ise Türk seyircileri uzun bir aradan sonra Formula 1’i canlı izleyebilecek.
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