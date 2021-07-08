Kim Xiaomi Mi 11 Lite almalı?

Xiaomi akıllı telefon ürün gamına baktığımızda birçok modelinin olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinde hangisinin size göre olduğunu biliyor musunuz? Ya da hangi telefonun size hitap ettiğini veya aradığınız spesifik özelliklerin hangi telefonda bulunduğunu? Bu videoda bu sorular cevap veriyoruz.

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Mi 11 Lite boyutlarına baktığımızda 160.53mm yükseklik, 75.73mm genişlik, 6.81mm ve 157 gramlık hafifliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca Siyah, Pembe ve Mavi rengi mevcut.

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Mi 11 Lite ekranıyla da öne çıkmayı başarıyor. 6.55 İnç AMOLED 1080×2400 (FHD+) ekran 402 PPI değer sunuyor. 90 Hz tazeleme/240Hz dokunmatik örnekleme sunan model HDR, HDR10 DCI-P3 Renk Uzayını da destekliyor. Orta seviyede görmeye alışkın olmadığımız 10bit (8 bit+2 bit FRC) renk derinliğini de bünyesinde barındırıyor. Ortalama olarak 500 cd/m² (nit) parlaklık, maksimum 800 cd/m² (nit) parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın, ekran gövde oranı ise %84.96.

Qualcomm® Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alan Mi 11 Lite, Qualcomm® Adreno 618 grafik birimine sahip. 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB RAM ve depolama seçeneklerine sahip olan modelde LPDDR4X RAM+UFS 2.2 kullanılıyor. Ayrıca kutudan MIUI 12 ile çıkıyor, Android 11 ile geliyor.

Mi 11 Lite, 4250mAh büyüklüğünde bir pil ile geliyor. Günlük kullanımda ise 7 saat ve üzeri ekran açık süresi almayı başarıyor. Ek olarak yine klasik bir Xiaomi şarj aleti olan 33W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede yaklaşık 45-50 dakika aralığında %0’dan %100’e dolum yapabiliyor.

Xiaomi Mi 11 Lite, 64MP ana kameraya sahip. f/1.79 diyafram açıklığına sahip bu kamera 6 katmanlı lens ile donatılmış. Ana kameranın performansının gayet iyi olduğunu söylemek mümkün. Ek olarak 8MP 119° derecelik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası da bulunuyor. Ayrıca 5MP telemakro kamerası da mevcut. f/2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ile (3cm-7cm) çektiğiniz objeye oldukça yaklaşmak mümkün. Arka kameralar ile birlikte 1080p | 60fps, 1080p ve 720p | 30fps, ve yavaş çekim videoda 1080p ve 720p | 120fps video çekimi yapılabiliyor. Ön kameraya baktığımızda Mi 11 Lite, 16MP f/2.45 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera ile 1080p | 30fps ve 720p | 120fps videolar çekmekte mümkün.

Ses seviyesi yeterli olan modelde bass, tiz ve midler doyurucu bir şekilde veriliyor. 3.5mm jak girişi bulunmayan modelde kulaklıkla müzik dinleme zevki type-C üzerinden veriliyor. MIUI’a özgü olan ses profilleri ile istediğiniz seviyede kulaklık ayarını yapabilmekte mümkün.

Ağ bağlantıları konusunda çağımızı yakalayabilen model 4G ve 5G olmak üzere iki versiyona ayrılıyor. Ülkemize gelen 4G versiyonu ile 5G versiyonu arasında teknik anlamda birçok farklılık olsa da ağ bağlantıları konusunda benzer özellikler sunuyor. Wi-Fi4, Wi-Fi 5 ve 802.11a/b/g destekleyen model Bluetooth 5.1 desteğine de sahip.