Schengen vizesine zam geldi haberi yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşları üzdü. Schengen vizesine zam gelmesiyle beraber ücretlerde ciddi bir artış var. Avrupa’da aşırı sağcı partilerin hükmü devam ederken, yurt dışına çıkmak isteyenleri üzen haber geldi.

Schengen vizesine zam geldi: Yüzde 12 zam

Son dönemde Türkiye’de gündem olan Schengen vizesi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Hem vize randevusu almakta hem de vize reddi oranlarında büyük sıkıntılar yaşanırken, bugünden itibaren turistik vize ücretlerine zam yapıldı.

Avrupa Komisyonu kısa süre önce, 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş sağlayan Schengen vizesi fiyatlarına %12 oranında zam yapma kararı aldı. Bu yeni fiyatlar, bugünden itibaren dünya genelinde uygulanmaya başlandı. Schengen vizesine zam geldi haberi sonrası yurt dışına çıkmak isteyenler bir daha düşünüyor.

Yeni Schengen vizesi ücretleri ne oldu?

Peki yeni Schengen vizesi ücretleri ne oldu? Schengen vizesine zam ile geçen hafta 80 euro olan Schengen vizesi ücreti, artık yetişkinler için 90 euroya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 euro olan ücret 45 euroya yükseldi. Schengen vizesi almak isteyenler artık daha fazla para ödeyecek gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Schengen vizesi almak zorlaştı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!