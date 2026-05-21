Fiziksel noktalarda dijital ekosisteme nakit giriş çıkışı sağlayan cihazların Türkiye’deki faaliyetlerine son verildi. Hükümetin uluslararası standartlara uyum çerçevesinde yürüttüğü sıkı denetim politikalarının son adımı, yatırımcıların anonim olarak işlem yapabildiği terminalleri hedef aldı. Kara para aklama süreçlerinin önüne geçmek amacıyla alınan bu keskin karar, dijital dünyadaki varlıkların denetimsiz fiziksel ağlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Peki alınan bu radikal kararın ardından yatırımcıların aklındaki en temel soruya dönelim; tam olarak nedir bu Bitcoin ATM cihazları ve ekosistemdeki varlıkları neden sonlandırıldı?

Bitcoin ATM terminallerine güvenlik gerekçesiyle kilit vuruldu

Paris’te gerçekleştirilen uluslararası “No Money for Terror” (Teröre Finansman Yok) zirvesinde Türkiye’nin yeni regülasyon adımlarını kamuoyuyla paylaşan Bakan Mehmet Şimşek, Bitcoin ATM ağlarının ülke sınırları içerisinde artık faaliyet gösteremeyeceğini açıkladı. Bu kararın temelinde, kripto varlık transferlerinin saniyeler içinde sınır ötesine taşınabilmesi ve işlem yapan kişilerin kimliklerinin gizlenebilmesi yatıyor. Alınan önlem, özellikle yasa dışı fon aktarımları ve terörizmin finansmanı konusunda ortaya çıkan güvenlik açıklarını kapatmayı amaçlıyor.

Sektörü düzenleme ve kayıt altına alma çabaları devlet tarafında uzun süredir devam ediyor. Türkiye, 2021 yılından bu yana hizmet sağlayıcılarını lisanslama şartlarına tabi tutarak pazarı şeffaflaştırma yoluna gitmişti. Yerel borsaların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçme zorunluluğu, ilk varlık transferlerinde uygulanan 48 saatlik dondurma prosedürü ve kullanıcı verilerinin kolluk kuvvetlerine anlık raporlanabilmesi gibi standartlar ekosistemi büyük ölçüde kontrol altına almıştı. Düzenlemelere rağmen fiziksel terminallerin doğası gereği sunduğu anlık nakit takası, sistemin izlenmesi en zor halkası olarak değerlendiriliyordu.

Paris’teki Bakanlar Konferansı’nda masaya yatırılan bir diğer somut eylem planı ise şüpheli işlemlerin tespitindeki reaksiyon süresini radikal biçimde kısaltmak oldu. Yasa dışı faaliyetlere karışan dijital cüzdanların tespit edilmesi durumunda, kurumlar arası bilgi akışının haftalar süren bürokratik yazışmalar yerine sadece birkaç saat içinde tamamlanması gerektiği vurgulandı. Bu hızlandırılmış veri paylaşım ağı sayesinde, kripto varlık ekosistemi üzerinden yürütülen terörizmin finansmanı girişimlerine anında müdahale edilmesi planlanıyor.

Bitcoin ATM’si nedir?

Kullanıcıların sanal cüzdanlarındaki dijital paraları nakde dönüştürmesine veya nakit ödeme yaparak doğrudan cüzdanlarına transfer yapmasına olanak tanıyan fiziksel kiosklara Bitcoin ATM adı veriliyor. Geleneksel bankacılık altyapısına dahil olmadan, sadece cüzdan adresleri ve QR kodlar üzerinden işlem yapılmasına imkan tanıyan bu cihazlar, yatırımcılara yüksek oranda gizlilik sunuyordu. Ancak kimlik doğrulama süreçlerini atlatmak isteyen kötü niyetli aktörler tarafından kolayca istismar edilebilen bir yapı barındırması, cihazların sonunu getirdi. Günlük kullanımda pratik bir köprü gibi görünse de, yasal otoriteler nezdinde izi sürülemeyen bir kara delik oluşturdukları için küresel standartlar gereği Türkiye’deki fişleri çekilmiş oldu.

