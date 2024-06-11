Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız talihsiz TRT meme krizi olayında gündem olan Nazlıcan İrem Köroğlu YouTube hesabı üzerinden olaylarla ilgili bir paylaşım yaptı. TRT meme krizi olarak da bilinen görüntülerin odağındaki isim olan Nazlıcan İrem Köroğlu, yaşananları anlattı.

Nazlıcan İrem Köroğlu YouTube Kanalında Görüntülerden Sonra Yaşananları Aktardı

Hatırlatmak gerekirse, Filenin Sultanları, ABD Kadın Voleybol Takımı ile Teksas’taki Arlington Kolej Park Spor Salonu’nda 3 Haziran’da unutulmaz bir maça imza atmıştı. 3-2 galip gelen takımımız, zaferini coşkuyla kutladı. Ancak, maç sonrası sosyal medyada viral olan bir görüntü, herkesin dikkatini çekti.

Maçın ardından, sevinçle zıplayan bir Türk kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Görüntülerdeki isim Nazlıcan İrem Köroğlu, bu anı ve yaşadıklarını YouTube kanalında paylaştı.

Köroğlu, videoda kameralara çekildiğinin farkında olmadığını ve bu konuda annesinin mesajlarını internetin çekmemesi nedeniyle göremediğini belirtti. “Böyle bir dramaya gerek yoktu. Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için. Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu,” dedi.

İrem Köroğlu, annesinin kendisini uyardığını ancak internet çekmediği için mesajları göremediğini ifade etti. “Annem defalarca mesaj atmış, ‘Kızım seni çekiyorlar’ diye. Ama internet çekmiyordu. O yüzden görmedim,” dedi.

TRT Spor, TRT meme krizi olarak da anılan görüntülerden sonra bir açıklama yaptı ve sorumluluğun ABD’li yayıncı kuruluşta olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk taraftarın kameralara yansıyan görüntüleri nedeniyle yayımlanan haberlere erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulunuldu ve Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bu haberler erişime kapatıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, TRT’nin bu tavrına çeşitli tepkiler gösterdi. Kimileri, bu görüntülerin doğal anlar olduğunu belirtirken, kimileri de mahremiyetin ihlal edildiğini savundu. Ancak genel olarak, İrem Köroğlu’nun doğal ve içten sevincinin birçok kişi tarafından takdir edildiği görüldü.

Türkiye ABD Voleybol Maçında Ne Oldu?

Filenin Sultanları, maç boyunca üstün bir performans sergiledi. İlk seti kazanarak öne geçtiler, ancak ABD takımı ikinci ve üçüncü setlerde üstünlük sağladı. Dördüncü sette yeniden dengeyi sağlayan millilerimiz, son seti kazanarak maçı 3-2 bitirdi.

Maç sonunda sahada ve tribünlerde büyük bir coşku vardı. Takım oyuncuları birbirlerine sarılarak zaferi kutlarken, tribünlerdeki Türk taraftarlar da bu coşkuya ortak oldu. Nazlıcan İrem Köroğlu’nun sevinçle zıpladığı anlar ise ne yazık ki Filenin Sultanları’nın tarihi başarısının önüne geçti.

Bizler HWP olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz ki böyle basit olaylar, milli takımlarımızın başarılarının önüne bir daha geçmez.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TRT daha dikkatli olmalı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!