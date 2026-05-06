İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, sektörün gelecek vizyonuna ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, açılış töreninde yaptığı konuşmada sektörün ekonomik büyüme haritasını ve küresel hedeflerini paylaştı. Peki, savunma sanayi alanındaki bu genişleme ivmesi Türkiye için küresel pazarda nasıl bir konum vaat ediyor?

Savunma sanayi ihracatında 11 milyar dolarlık eşik

Türkiye, son 12 aylık periyotta 185 farklı ülkeye toplamda 10,5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirerek önemli bir eşiği geride bıraktı. SSB Başkanı Haluk Görgün, bu rakamın çok kısa bir süre içerisinde 11 milyar doların üzerine çıkacağını öngörüyor. Temel strateji ise Türkiye’yi bu alanda dünyanın en büyük ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına dahil etmek.

Sektörün ulaştığı bu başarı, sadece fiziksel ürün satışı değil, aynı zamanda yüksek mühendislik birikiminin küresel pazara entegrasyonu anlamına geliyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümler, bugün birçok ülkede sadece savunma aracı olarak değil, güvenliğin temel teminatı olarak kabul görüyor. Bu durum, Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülkeler ligindeki yerini sağlamlaştırıyor.

SAHA 2026 ve KOBİ ekosisteminin geleceği

Fuarın her organizasyonda alanını yüzde 50 büyüterek 120 bin metrekareye ulaşması, yerli ekosistemin ne kadar dinamik bir yapıda olduğunu gösteriyor. SAHA 2026, büyük ana yüklenicilerin yanı sıra KOBİ ölçeğindeki işletmelerin de küresel aktörlerle doğrudan temas kurmasını sağlayan bir platform görevi görüyor. Küçük ve orta ölçekli üreticilerin tedarik zincirine dahil edilmesi, üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor.

Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı sıfıra indirme hedefi, sektörün en temel önceliği olarak korunuyor. Haluk Görgün, bu süreçte sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin teknolojilerini de yerli imkanlarla şekillendirmek istediklerini ifade etti. Genç girişimcilerin ve akademik çalışmaların sanayi ile buluşması, bu dönüşümün ana motorunu oluşturuyor.

Stratejik ortaklıklar ve NATO zirvesi vizyonu

Türkiye’nin uluslararası iş birliği modeli, tek taraflı bir satış ilişkisinden ziyade ortak üretim ve teknoloji paylaşımına dayalı bir yapı sergiliyor. Temmuz ayında Türkiye’de düzenlenecek olan NATO Zirvesi ve Savunma Sanayii Forumu, müttefiklerle olan bu bağların derinleşmesi için kritik bir zemin sunacak. Bu etkinlik, NATO’nun şimdiye kadar düzenlediği en kapsamlı savunma sanayisi buluşması olacak.

Türk savunma şirketleri, bakım-idame tecrübesi ve eğitim altyapısıyla dost ülkelerin yerel yetkinliklerini artırmayı hedefleyen esnek modeller geliştiriyor. Bu yaklaşım, sadece ürün tedariği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadeli ve güvene dayalı stratejik yol arkadaşlıkları kuruyor. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, yerli kabiliyetler stratejik bir koz olarak öne çıkıyor.

Sektörün ulaştığı devasa fiziksel alan ve “Teknolojiye Hükmet, Geleceği Şekillendir” mottosu, büyümenin tesadüf olmadığını kanıtlıyor. 11 milyar dolarlık ihracat hedefi, Türk mühendisliğinin küresel arenadaki rüştünü ispatlaması adına önemli bir kilometre taşı olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye tarafından geliştirilen savunma sanayi çözümleri küresel pazarın dengelerini nasıl değiştirecek?