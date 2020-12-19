Topcon ve Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri ile şantiyelerdeki verimliliği arttırmayı hedefliyor . Topcon’un MAGNET yazılımıyla birleştirilen Vuzix akıllı gözlükler şantiyelerde yeni bir çalışma modeli sunmayı hedefliyorlar.

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Sanal Gerçeklik Gözlükleri şantiyelerdeki verimliliği arttıracak !

Giyilebilir teknoloji ortamındaki geliştirmelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Gerek donanım gerek yazılımların gelişmesi ile sanal gerçeklik gözlükleri her sektörde kendilerine yer bulmaya başlıyorlar. Akıllı gözlük sektörindeki en önemli firmalardan birisi olan Vuzix yeni bir ortaklık anlaşması duyurdu. Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri dünya çapında çeşitli endüstrilerde kullanılıyor. Topcon ve Vuxix inşaat sektörü için yeni bir ortaklık kurdular. Vuzix Başkanı ve CEO’su Paul Travers “Topcon’un Akıllı Gözlüklerimizin inşaat ve araştırma pazarlarına ölçülebilir faydalar sağlayabileceğini kabul etmesi harika. Topcon’un MAGNET yazılımıyla birleştirilmiş Vuzix Akıllı Gözlüklerin yerinde üretkenliğe yardımcı olmasını ve projelerin daha ekonomik hale getirmesini hedefliyoruz. Uzun ve başarılı bir ortaklık için sabırsızlanıyoruz ”dedi.

Topcon Magnet yazılımı , dijital mühendislere, haritacılara, yüklenicilere ve yerleşim personeline çalışma kolaylığı sağlayacak. Akıllı gözlük camlarında görsel yardımlar sağlayarak enstrümanların sesli komutlarla kontrolünü sağlayan bu yeni teknoloji yazılımı, kullanıcının bir iş sahasındaki operasyonları daha hızlı ve doğru yürütmesine olanak sağlayacak.

Mühendisler, işaretçileri belirlemek ve kalite güvencesi için konumlandırma verilerine eller serbest erişim sağlayan akıllı gözlüklerden yararlanabilir. Şantiyelerdeki en büyük sorun olan güvenlik noktasını iyileştirmeyi hedefleyen firma kullanıcıların not defteri telefon yada tablete ihtiyacını azaltarak, kullanıcıların işlem yapmak için sesli komutları kullanmasına olanak vererek güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlayacağına inanıyor.

Topcon iş Geliştirme Müdürü Adam Box ortaklık sonrası şunları söyledi: “Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri çok gelişmiş bir teknoloji. Bu gelişmiş teknolojiyi zaten popüler olan MAGNET yazılım paketimizle birleştirmek, gelişmiş üretkenlik, verimlilik ve düşük maliyetler ile bölgedeki birçok projede firmalara avantaj sağlayacaktır.

Topcon Positioning hakkında

Topcon Positioning Group, küresel inşaat, jeo-uzamsal ve tarım pazarları için hassas ölçüm ve iş akışı çözümlerinin önde gelen üreticisi ve dağıtıcısıdır. Şirketin genel merkezi California, Livermore’dadır. Borsada işlem gören firmanın hisseleri COVID19 sonrası hareketlenmesi beklenen inşaat sektörü çözümünü duyurmasının etkisi ile yatırımcıların dikkatini çekti.