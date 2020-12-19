Arttırılmış Gerçeklik
Sanal Gerçeklik Gözlükleri şantiyelerdeki verimliliği arttıracak !
Topcon ve Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri ile şantiyelerdeki verimliliği arttırmayı hedefliyor . Topcon’un MAGNET yazılımıyla birleştirilen Vuzix akıllı gözlükler şantiyelerde yeni bir çalışma modeli sunmayı hedefliyorlar.
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Sanal Gerçeklik Gözlükleri şantiyelerdeki verimliliği arttıracak !
Giyilebilir teknoloji ortamındaki geliştirmelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Gerek donanım gerek yazılımların gelişmesi ile sanal gerçeklik gözlükleri her sektörde kendilerine yer bulmaya başlıyorlar. Akıllı gözlük sektörindeki en önemli firmalardan birisi olan Vuzix yeni bir ortaklık anlaşması duyurdu. Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri dünya çapında çeşitli endüstrilerde kullanılıyor. Topcon ve Vuxix inşaat sektörü için yeni bir ortaklık kurdular. Vuzix Başkanı ve CEO’su Paul Travers “Topcon’un Akıllı Gözlüklerimizin inşaat ve araştırma pazarlarına ölçülebilir faydalar sağlayabileceğini kabul etmesi harika. Topcon’un MAGNET yazılımıyla birleştirilmiş Vuzix Akıllı Gözlüklerin yerinde üretkenliğe yardımcı olmasını ve projelerin daha ekonomik hale getirmesini hedefliyoruz. Uzun ve başarılı bir ortaklık için sabırsızlanıyoruz ”dedi.
Topcon Magnet yazılımı , dijital mühendislere, haritacılara, yüklenicilere ve yerleşim personeline çalışma kolaylığı sağlayacak. Akıllı gözlük camlarında görsel yardımlar sağlayarak enstrümanların sesli komutlarla kontrolünü sağlayan bu yeni teknoloji yazılımı, kullanıcının bir iş sahasındaki operasyonları daha hızlı ve doğru yürütmesine olanak sağlayacak.
Mühendisler, işaretçileri belirlemek ve kalite güvencesi için konumlandırma verilerine eller serbest erişim sağlayan akıllı gözlüklerden yararlanabilir. Şantiyelerdeki en büyük sorun olan güvenlik noktasını iyileştirmeyi hedefleyen firma kullanıcıların not defteri telefon yada tablete ihtiyacını azaltarak, kullanıcıların işlem yapmak için sesli komutları kullanmasına olanak vererek güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlayacağına inanıyor.
Topcon iş Geliştirme Müdürü Adam Box ortaklık sonrası şunları söyledi: “Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri çok gelişmiş bir teknoloji. Bu gelişmiş teknolojiyi zaten popüler olan MAGNET yazılım paketimizle birleştirmek, gelişmiş üretkenlik, verimlilik ve düşük maliyetler ile bölgedeki birçok projede firmalara avantaj sağlayacaktır.
Topcon Positioning hakkında
Topcon Positioning Group, küresel inşaat, jeo-uzamsal ve tarım pazarları için hassas ölçüm ve iş akışı çözümlerinin önde gelen üreticisi ve dağıtıcısıdır. Şirketin genel merkezi California, Livermore’dadır. Borsada işlem gören firmanın hisseleri COVID19 sonrası hareketlenmesi beklenen inşaat sektörü çözümünü duyurmasının etkisi ile yatırımcıların dikkatini çekti.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ve AR, ventilatör üretmek için kullanılacak!
Apple ve Verizon, kurumsal müşteriler için iPhone 12 ve 5G’yi pazarlamak adına ortak bir etkinlik düzenleyerek iş ve iş akışlarını nasıl iyileştirebileceğini anlattı.
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iPhone 12 ve AR nasıl işlevsellik kazanacak?
25 dakikalık kısa etkinlikte Apple’ın Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Prescott, iPhone 12’deki donanım ve “sektör lideri güvenlik” ile kurumsal özellikleri arasındaki sıkı entegrasyondan bahsetti. Etkinliğin bir parçası olarak Apple, farklı uygulamalar içeren ve 5G’nin yanı sıra yeni iPhone’ların belirli işlerin yeniden düşünülmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteren bir video oynattı.
Apple videoda, yeni iPhone ve 5G’nin COVID19’un neden olduğu ventilatör talebini karşılamaya nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor. New York’ta bir beyin cerrahı olan Dr.Osamah Choudry’nin özellikle vurguladığı video, mühendislik, eğitim ve tıp alanından farklı sektörleri kapsıyor.
Dr.Choudry videoda, New York City’deki hastanelerin Nisan ayında ne kadar kapasitede olduğunu, sağlık sistemini ve ön saflarda bulunan sağlık çalışanları üzerindeki baskıyı anlatıyor. COVID19 hastaları için ventilatörlere olan yüksek gereklilik konusundaki mücadeleler hala sürüyor. Önde gelen bir ventilatör şirketi, bunun üstesinden gelmek için makinenin planını açık kaynaklı hale getirerek uygun araçlara sahip herkesin bunu yapmasına izin verdi.
Hastaneler ve üreticiler, üretime ve hızlı dağıtıma yardımcı olmak için iPhone’un gücünü kullanarak bu planı alıp etkileşimli bir AR uygulamasına dönüştürdüler. Aşağıdaki videodan sunumun detaylarını görebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
6G teknolojisinde akıllı telefonlar önemini koruyacak!
Vivo, geçtiğimiz günlerde 6G teknolojisini geliştirmeye ve bilgi alışverişine odaklanan “harici iletişim” toplantısını gerçekleştirdi. Vivo İletişim Araştırma Enstitüsü Dekanı Qin Fei, Vivo‘nun şu anda 6G araştırmalarına başladığını açıkladı. Şirket şu anda bazı senaryolar ve anahtar teknolojileri araştırıyor. Qin Fei‘nin bakış açısına göre cep telefonları, VR/AR gözlükleri ve robotlar, yeni bağlantı teknolojisi için en önemli ürünler olacaklar.
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6G teknolojisi ve teknolojik ürünler kullanıcılara neler sunacak?
Qin Fei‘ye göre 2030 yılından itibaren çok işlevli robotlar, birincil işlevli robotların yerini alacaklar. Robotların kullanıldığı her alanda önemli teknolojik gelişmeler yaşanacak. AR ve VR teknolojileri söz konusu olduğunda ise gelecekte AR/VR gözlüklerin daha ince ve rahat olacağı tahmin ediliyor. Günümüzdeki gözlüklerin kabloları ve kalınlıkları düşünüldüğünde bu yenilikler kullanıcıları oldukça memnun edecektir. Ayrıca bu gözlükler insan beynini doğru bir şekilde okumak için beyin-bilgisayar arayüzü ile birlikte daha fazla bağlantıya sahip olacaklar.
Yeni bağlantı teknolojisi, akıllı telefonları nasıl etkileyecek?
Akıllı telefonlar Qin Fei‘ye göre 6G teknolojisinde hala çok önemli bir yer tutacak. İletişimin sağlanması ve teknolojinin aktif bir şekilde kullanılması için akıllı telefonlar temeli oluşturacak.
Vivo, 6G döneminde daha fazla 2C (To C) terminalleri geliştirecek. Bu sayede yeni bağlantı teknolojisini daha hazır bir şekilde karşılamış olacak. 6G ile birlikte Çin ve Amerika arasındaki teknoloji savaşının daha da kızışacağı düşünülüyor. Özellikle 5G için Amerika’nın Huawei‘ye uyguladığı ambargolar bunun en önemli göstergesi.
Aksesuar
Huawei VR oyun seti, VR Glass 6DOF tanıtıldı!
Huawei, VR Glass 6DOF isimli yeni sanal gerçeklik ekipmanlarını duyurdu. VR oyunlar için geliştirilen bu ekipman, iki adet kumandayla birlikte geliyor.
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Huawei VR Glass 6DOF özellikleri nasıl?
Huawei bugün 2020 Dünya VR Endüstrisi Konferansı Zirvesi’nde Huawei VR Glass 6DOF oyun setini tanıttı. Bu, Huawei Tüketici İşletmesi Mobil Ürün Hattı Başkanı Hua HeGeng tarafından duyuruldu.
Ürün tanıtımında yer alan bilgilere göre Huawei VR Glass 6DOF oyun seti, tüketicilerin VR oyunlarında daha özgürce ve sorunsuz etkileşime girmesine olanak sağlayacak. Huawei’nin yeni sanal gerçeklik ürününde, içten dışa konumlandırma sistemi kullanıldığı için, hareketlerin doğruluğunun milimetrelere indirildiği belirtiliyor.
Oyun seti ergonomik bir tasarıma ve yan hareket düğmeleri ile donatılmış 360 derecelik bir kumandaya sahip. Bunun profesyonel bir deneyim sağlayacağını belirtiyorlar. Mükemmel titreşim geri bildirimiyle de daha sürükleyici ve gerçek bir oyun deneyimi sunacak.
Huawei, paketin 2020 sonunda geliştiricilere sunulacağını ve Nisan 2021’de satışa çıkacağını söyledi. Huawei ayrıca gelecekte daha fazla yüksek kaliteli VR oyunu ve uygulaması yayınlamaya hazır olduğunu da belirtti.
Huawei, VR oyunlar için geliştirdiği ekipmanlarının teknik detaylarını açıklamadı ancak şirket, 2019 yılı içerisinde de “VR Glass” isimli bir sanal gerçeklik ekipmanı duyurmuştu. Bu ekipman, 1058PPI piksel yoğunluğuna, 90 derece görüş alanına, 90 Hz’ye kadar ekran tazeleme oranına, 3200 x 1600 piksel çözünürlüğe sahipti. Yeni ekipmanın, çok daha gelişmiş özelliklere sahip olması bekleniyor.
Yaklaşık 166 gram ağırlığında ve katlanabilir bir tasarıma sahip olan yeni VR Glass 6DOF kumandaları, 55 ila 71 mm’lik bir mesafe adaptasyonuna sahip. Aynı zamanda 360 derece kumanda kolu desteği bu yeni modeli göze çarpan bir ürün haline getiriyor. Fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı ancak geçen yıl tanıtılan VR Glass 430 dolar civarındaydı. Önceki ürün, oyunlardan ziyade sanal gerçeklik desteği olan videolar için geliştirilmişti. Bu yüzden VR Glass 6DOF’un fiyatının çok daha yüksek olması bekleniyor.
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