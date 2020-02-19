Samsung Galaxy M31 basın görselleri ve teknik özellikleri sızdı!

Huawei P40, Çin’in sertifikasyon kuruluşu olan TENAA’da görüntülendi. Gelen özelliklere bakılırsa, firmanın yeni amiral gemisi çift kanallı 5G desteği sunacak.

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Huawei P40, aslına bakarsanız Mart ayının sonuna kadar duyurulacak değil. Fakat şimdiden şirket, çıkaracakları ürünle ilgili lisans faaliyetlerine başladılar bile. P40 ailesi geçen sene olduğu gibi site içerisindeki bilgilere göre iki ayrı model halinde gelecek. P40 için ANA-AN00 ve ANA-TN00 olarak kod adı belirlenirken P40 Pro tarafında ELS-AN00 ve ELS-TN00 olarak karar verilmiş.

Bu iki çeşit model numarası muhtemelen global model ve Çin içerisinde satışa sunmak üzere ikinci model olarak çıkacak. Yer alan tabloda anladığımız kadarıyla, dört ayrı modelde de çift kanal 5G desteği olacak. Çift kart slotları ve süpriz olmayan bir şekilde Android tabanlı işletim sistemi kullanacak.

İki cihaz haricinde bu sene Samsung’un S20 Ultra ile yaptığı gibi zirvede konumlandırılan P40 Premium modelini de göreceğiz. Akıllı cihazda dört kameralı bir kurulu yer alacak. 240 mm fokal derinlikle birlikte Periskopik telefoto lenste, 10X optik zoom bulunacak. P40 cihazında ise, dört kameralı yapı dahilinde 52 megapiksel ana kamera, 40 MP sinematik kamera sensör ve 5X optik zoom yapabilen 8 MP telefoto lens konumlandırılacak.

P40 Pro’nun ekranı hakkında gelen sızıntılar da mevcut. P40 Pro ekranı, çentiksiz dört yönlü kavisli ekranla gelecek. Kamera ise üstte sol taraftaki boşluğa konumlandırılacak. Yine Samsung vari bir çözümün benimsendiği modelde Samsung cihazlara farkla sola konumlandırılmış bir yapı göreceğiz.

Huawei P40’la ilgili henüz detaylar bunlarla sınırlı. Hakkında iddialı konuşmak için çok erken olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.