Samsung’un yeni ekran altı kamera patenti ortaya çıktı!

Samsung, yeni bir ekran altı kamera patenti aldı. Firmanın yeni teknolojisini nasıl kullanabileceğine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

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Samsung üç adet farklı tasarıma sahip ekran altı kamera patenti aldı!

Akıllı telefon dünyası yeni teknolojiler ile kullanıcılarına farklılıklar sunmaya devam ediyor. Özellikle son birkaç yıl içerisinde artan yenilikler ile ilginç bir rekabet ortamı oluşturulurken, firmalar en orijinal yapıyı bulma konusunda tüm hızlarıyla çalışmalara devam ediyorlar. Bu yenilikler arasında en önemli gelişmelerden biri olan ekran altı kamera mevzusu, gün geçtikçe yeni detaylar ile piyasada yer almaya devam ediyor. ZTE Axon 20 5G modeli ile ilk kez karşımıza çıkan bu teknoloji için görünüşe göre Samsung‘un da planları var. Yeni bir patenti ortaya çıkan Güney Kore devi, bu teknoloji için üç farklı senaryo hazırlamışa benziyor.

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LetsGoDigital isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Samsung, üç farklı tasarım ile birlikte farklılık oluşturmayı amaçlıyor. Firma her ne kadar tasarım anlamında farklılık planlasa da, teknoloji olarak Oppo ve ZTE’nin yaptıklarından farklı bir şey sunmayı vadetmiyor. Görüntü aygıtı adını alan patent ile firma ekran panelinin belli bir bölümüne ilave olarak kızıl ötesi sensör ve flaş koymayı planlıyor. Bunun için ekranın ortası ve köşesi olarak iki ayrı tarzda üç tasarım hedefleyen akıllı telefon üreticisi, kameranın yer alacağı bölgede daha düşük çözünürlüğe sahip bir patent kullanarak ışık verimini arttırmayı hedefliyor. Tam olarak ne zaman kullanılacağını bilmediğimiz ekran altı kamera teknolojisinin artık piyasada daha fazla cihazda olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 3 modelinde görüleceği iddia edilen teknoloji için firma cephesine ise henüz kesinleşmiş bir gelişme ortaya çıkmadı.