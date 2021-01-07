AMD, masaüstü CPU pazarında 15 yılın ardından Intel’i geride bıraktı

Güç kaynağı (PSU), bilgisayar toplarken işlemci veya ekran kartı kadar göz alıcı ve etkileyici olmasa da, bilgisayarın en kritik parçalarından bir tanesi. Kötüsünün bütün bilgisayarınızı tehdit edebileceği bu parça için bilinmesi gereken önemli özellikleri bu yazıda anlatacağız. Yeni bir güç kaynağı alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini rehberimizde adım adım düzenledik.

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Hazır PSU demişken, sizler için özenle hazırladığımız güç kaynakları listemizi paylaşmaktan mutluluk duyarız.

#1 – Sürekli güç, maksimum güçten daha önemli

Watt cinsinden güç değeri, hangi güç kaynağını alacağınıza karar verirken bakmanız gereken en önemli rakam. Bu rakam, güç kaynağının bilgisayarınızdaki diğer parçalara toplamda ne kadar güç sağlayabileceğini ifade ediyor. Farklı markaların farklı modelleri için 300 Watt ile 1200 Watt arası değerleri görebilirsiniz.

Güç kaynağının kaç Watt olduğu genelde ürünlerin üzerinde büyük puntolarla gurur duyarak ifade edilse de, size her zaman bilmeniz gereken asıl hikayeyi anlatmıyor olabilir. Örneğin, 500 Watt değerinde bir kaynak düşünelim. Eğer bu 500 Watt, sürekli güç değerini (continuous wattage) ifade ediyorsa, bu çok olumlu bir nokta. Ancak, bu değer sadece maksimum güçse (peak wattage), o zaman o güç kaynağını almak için ikinci bir kez düşünebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz iki farklı güç değeri, üreticilerin yaptıkları testler sonucunda elde ettikleri sayıları ifade ediyor. Sürekli güç, kaynağın dalgalanmalar olmadan verebildiği gücü ifade ederken, maksimum güç, örneğin, bir dakika boyunca o gücü sağladıktan sonra düşeceğini belirtiyor.

Kısaca, biz alıcılar için bu iki değerin farkını görmek çok önemli. Eğer almayı düşündüğünüz ürünün üzerinde bu iki değerin farkı belirtilmemişse, başka bir ürüne yönelmekte fayda var.

#2 – Ne kadar güce ihtiyacınız var?

Her bilgisayar aynı parçalarla toplanmadığı için, güç ihtiyaçları farklılık gösterir. Bir oyuncu bilgisayarı, evde sıradan aktiviteler için kullanacağınız bilgisayara göre çok daha fazla güç gerektirir. Watt değeri yetersiz olan bir PSU, bilgisayarınızın yoğun çalıştığı durumlarda ani güç kayıplarına neden olabilir.

Eğer siz de toplayacağınız bilgisayarın ne kadar güce sahip olduğunu hesaplamak isterseniz, ve basit bunun için basit bir araç arıyorsanız Outervision’ın PSU hesaplama gerecini kullanabilirsiniz. Bu sitedeki “Basic” kısmı her kullanıcıya hitap eden bir hesaplama aracı.

İhtiyacınız olan güç değerini hesapladıktan sonra ise, o sayıya en yakın olan güç kaynağını tercih edebilirsiniz. Örneğin, 370 Watt’a ihtiyacınız varsa, 400 Watt’lık bir PSU tercih edebilirsiniz. Fakat, ileride bilgisayarınıza başka parçalar da eklemek isterseniz, 500 Watt da sizin için uygun olabilir. Önemli nokta ihtiyacınızdan bir seviye daha yukarıda bir PSU almanız.

#3 – Verimlilik değerine dikkat edin

Verimliliği yüksek güç kaynakları, hem çevreye faydalı, hem de elektrik faturanızı azaltacak özellikleri barındırır. Günümüzde piyasada bulunan PSU’lar arasında en verimli olanlar “80 Plus” diye ifade edilen bir verimlilik sertifikasıyla çıkarılıyorlar. Bu sertifika, verimliliğin %80’in üzerinde olduğunu belirtiyor. Hatta bu 80 Plus derecesi bile kendi içinde değişebiliyor ve yukarıdaki resimde de göreceğiniz üzere, soldan sağa, en kötüsünden en iyisine doğru sıralanıyor.

Verimliliğin bir diğer avantajı ise güç kaynağının daha az ısınmasını ve daha sessiz çalışmasını sağlaması.

#4 – PSU özelliklerindeki küçük detayları inceleyin

Eğer ben bilgisayardan çok anlamam diyorsanız, veya bu işlerde yeniyseniz, güç kaynağı almak için bakınırken değişik kelimeler duyabilirsiniz. Bunların önemli olanlarını ve anlamlarını aşağıda sizler için listeledik:

AT, ATX, ve mATX anakart form faktörünü ifade eder. Farklı güç kaynakları farklı form faktörleri için yapıldığından, yeni bir tane almadan önce, anakartınızın form faktörünü ikinci kez kontrol etmenizi öneririz.

anakart form faktörünü ifade eder. Farklı güç kaynakları farklı form faktörleri için yapıldığından, yeni bir tane almadan önce, anakartınızın form faktörünü ikinci kez kontrol etmenizi öneririz. Rail kelimesini teknik detaylarına inmeden, alıcı açısından açıklamamız gerekirse, eğer elektrik kesintilerinin fazla olduğu bir yerde yaşıyorsanız, çoklu rail tercih etmenizi öneririz. Fakat böyle bir durum yoksa veya iyi bir kesintisiz güç kaynağı kullanıyorsanız da tek rail PSU tercih edebilirsiniz.

Son olarak ise tavsiyemiz, yeni güç kaynağınıza çok iyi bakmanız, ve ömrünü uzatmak için dikkatli olmanız.