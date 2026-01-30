Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını yepyeni bir form faktörüyle bir üst seviyeye taşıyor. Şirketin uzun süredir merakla beklenen üç ekranlı yeni modeli, Amerika Birleşik Devletleri pazarında resmi olarak duyuruldu. Peki, bu yenilikçi tasarıma sahip Galaxy Z TriFold kullanıcılara neler vadediyor?

Galaxy Z TriFold fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni Galaxy Z TriFold 30 Ocak Cuma gününden itibaren ABD’de satışa sunulacak. Cihaz, hem Samsung’un resmi internet sitesi üzerinden hem de belirli Samsung Experience mağazalarından satın alınabilecek. Galaxy Fold serisini temel alan ancak iki menteşe ve üç ekran paneliyle çok daha geniş bir kullanım alanı sunan modelin fiyatı ise oldukça dikkat çekici.

Açıklanan bilgilere göre cihaz, 2.899 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat, Samsung üçe katlanan telefon modelinin ne kadar premium bir segmentte yer aldığını gösteriyor. İlk etapta sadece 512 GB depolama alanına sahip “Crafted Black” (İşlenmiş Siyah) renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Bu modelin arka yüzeyinde ise karbon fiberi andıran bir doku bulunuyor.

Ancak cihazla ilgili bazı belirsizlikler de mevcut. Teknoloji kulislerinde, Samsung’un Care+ sigorta programının Galaxy Z TriFold için geçerli olmayacağı ve cihaz takas programlarına dahil edilmeyeceği konuşuluyor. Samsung ise bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu durum, yüksek katlanabilir telefon fiyatları göz önüne alındığında potansiyel alıcılar için önemli bir soru işareti olabilir.

Teknik özellikler ve dayanıklılık

Samsung Galaxy Z TriFold, gücünü Snapdragon 8 Elite (Gen 1) işlemcisinden alıyor. Kamera kurulumunun ise Galaxy Z Fold 7 ile neredeyse aynı olduğu belirtiliyor. Bu da cihazın fotoğrafçılık konusunda oldukça iddialı olacağının bir işareti. Katlanabilir bir cihaz için en kritik konulardan biri olan dayanıklılık konusunda da Samsung güvence veriyor.

Şirket, cihazın menteşelerinin yaklaşık 200.000 katlama hareketine dayanacak şekilde test edildiğini açıkladı. Bu da standart bir kullanımda yıllarca sorunsuz bir deneyim sunabileceği anlamına geliyor. Üç panelli ekran açıldığında ise kullanıcılara 10 inç boyutunda devasa bir tablet deneyimi sunuyor. Bu ekran boyutu, özellikle çoklu görev ve içerik tüketimi için büyük bir avantaj sağlıyor.

İlginizi Çekebilir: Strava Apple Watch uygulamasına rota navigasyonu özelliği geliyor! İşte yeni özellik

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2.899 dolarlık fiyat etiketine sahip bu yeni modeli satın almayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!