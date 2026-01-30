Çinli teknoloji devi Honor‘un, katlanabilir telefon pazarındaki stratejisini kökten değiştireceği iddia ediliyor. Son raporlara göre, şirketin küçük kapaklı serisinin beklenen yeni modeli olan Honor Magic V Flip 3‘ün geliştirilmesi durduruldu. Honor, dikey katlanan bu popüler seriyi rafa kaldırarak, daha geniş bir ekran sunan yeni bir katlanabilir akıllı telefon formatına mı yönelecek?

Honor Magic V Flip 3 iptal edildi mi?

Weibo’daki güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Honor Magic V Flip 3 modelinin piyasaya sürülme ihtimali oldukça düşük görünüyor. Honor, dikey katlanabilir telefon serisinin yerine, yepyeni bir “geniş katlanabilir” (wide foldable) cihazı tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni cihazın piyasadaki Magic Vs serisinin fiyat segmentinde yer alması bekleniyor.

Bu stratejik değişikliğin, Honor‘un katlanabilir akıllı telefon portföyünde önemli bir yeniden düzenlemeye işaret ettiği belirtiliyor. Geleneksel kitap tarzı katlanabilirlerin aksine, bu yeni cihazın daha geniş bir iç ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Ekran oranının 16:10 veya hatta 4:3 gibi tablet benzeri bir deneyim sunması öngörülüyor.

Yeni geniş katlanabilir model ne sunacak?

Geniş katlanabilir form faktörü, cihaz katlandığında bile daha kullanışlı bir dış ekran sağlarken, açıldığında ise daha pratik ve büyük bir çalışma alanı sunuyor. Bu tasarım anlayışı ilk olarak Huawei tarafından Pura X modeliyle popüler hale getirilmişti. Sektördeki beklentiler, 2026 yılında Honor, Huawei ve hatta Apple gibi büyük markaların bu formata geçiş yapacağını gösteriyor. Bu durum, katlanabilir telefon pazarındaki trendin değiştiğini gösteriyor.

Honor, son olarak 2024 yılında Magic Vs 3 modelini piyasaya sürmüştü. O tarihten bu yana Vs serisine yeni bir model eklenmemesi, şirketin bu seriyi zaten yeni geniş katlanabilir modeliyle değiştirmeyi planladığı iddialarını güçlendiriyor. Bu hamle, Honor’un gelecekteki katlanabilir yol haritasını kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına göre hizaladığını ortaya koyuyor.

Eğer bu sızıntılar doğru çıkarsa, Honor‘un 2026 yılındaki amiral gemisi katlanabilir cihazı, hem Magic Vs serisinin yerine geçecek hem de daha verimli ve üretken bir ekran boyutu sunacak. Bu hamle, şirketin pazar payını artırma isteğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

