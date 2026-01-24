E-ticaret devi eBay, platformunda giderek artan otomatik alışveriş botlarına karşı önemli bir adım attı. Şirket, kullanıcı sözleşmesini güncelleyerek bu tür araçların kullanımını yasakladı. Peki bu karar, yapay zeka destekli e-ticaretin geleceği için ne anlama geliyor?

eBay, yapay zeka destekli alışveriş botlarına savaş açtı

Salı günü güncellenen ebay kullanıcı sözleşmesi, üçüncü taraf “benim için satın al” ajanlarını ve sohbet botlarını açıkça yasaklıyor. Bu yeni politika, özellikle insan müdahalesi olmadan sipariş vermeye çalışan yapay zeka araçlarını hedef alıyor. Şirketin bu hamlesi, son dönemde “ajan ticareti” (agentic commerce) olarak adlandırılan ve kullanıcı adına ürün arayan, karşılaştıran ve satın alan alışveriş botları teknolojisindeki hızlı yükselişe bir yanıt olarak görülüyor.

eBay’in güncellenmiş şartları, 20 Şubat 2026’da yürürlüğe girecek. Sözleşme, “benim için satın al ajanları, LLM tabanlı botlar veya insan denetimi olmadan sipariş vermeye çalışan herhangi bir uçtan uca akışı” platforma erişim için izinsiz kullanmayı yasaklıyor. Önceki sözleşmede zaten genel olarak robotlar ve veri kazıma araçlarına yönelik bir yasak bulunuyordu, ancak yeni metin doğrudan yapay zeka ajanlarını hedef alıyor.

Sadece eBay değil, sektör genelinde bir hareketlilik var

“Ajan ticareti” terimi ilk bakışta pazarlama jargonuna benzese de bu araçlar şimdiden aktif olarak kullanılıyor. Örneğin OpenAI, ChatGPT’ye alışveriş özellikleri ekledi ve kullanıcıların doğrudan sohbet arayüzünden Etsy ve Shopify gibi platformlardan ürün satın almasına olanak tanıdı. Benzer şekilde Perplexity’nin “Pro ile Satın Al” ve Amazon’un “Benim İçin Satın Al” özellikleri de bu alandaki önemli örnekler arasında yer alıyor.

eBay’in bu politikası, şirketin Aralık ayında web sitesindeki `robots.txt` dosyasında yaptığı sessiz değişiklikleri takip ediyor. O dönemde şirket, Perplexity, Anthropic ve Amazon gibi firmaların botlarına karşı engeller eklemişti. Ancak `robots.txt` dosyası yasal bir yaptırım gücü olmayan bir tavsiye niteliğindeydi. Şimdi ise yasağın kullanıcı sözleşmesine eklenmesi, eBay‘e kuralı ihlal edenlere karşı yasal işlem yapma olanağı tanıyor.

Bu yeni kısıtlamalara rağmen, şirket gelecekteki işbirlikleri için kapıyı açık bırakıyor. Yasak, “eBay’in önceden açık izni olmadan” yapılan işlemleri kapsıyor. Bu durum, şirketin gelecekte OpenAI gibi firmalarla resmi alışveriş ortaklıkları kurabileceği anlamına geliyor. Ayrıca eBay CEO’su Jamie Iannone, şirketin arama ve alışveriş alanında kendi yapay zeka deneyimlerini test ettiğini belirtiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka destekli alışveriş botlarının yaygınlaşması e-ticaret dünyasını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!