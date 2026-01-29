Avrupa Birliği, teknoloji devlerinin pazardaki hakimiyetini kısıtlamaya yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Avrupa Komisyonu, Google‘ın mobil işletim sistemi Android üzerindeki kendi Gemini hizmetine tanıdığı ayrıcalıklı erişimi sonlandırması için harekete geçti. Bu yeni baskı, mobil cihazlardaki yapay zeka (AI) rekabet ortamını nasıl değiştirecek, üçüncü taraf sesli asistanlar artık Gemini kadar güçlü entegrasyona sahip olabilecek mi?

Gemini’nin Android erişimi kısıtlanıyor

Bu durum, Gemini‘nin diğer yapay zeka hizmetlerine göre haksız bir rekabet avantajına sahip olmasını engellemeyi amaçlıyor. Avrupa Komisyonu‘ndan yapılan açıklamada, amacın “üçüncü taraf sağlayıcıların, akıllı mobil cihazlarda hızla gelişen yapay zeka ortamında yenilik yapma ve rekabet etme konusunda eşit fırsata sahip olmalarını sağlamak” olduğu belirtiliyor. Bu karar, Google‘ın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile uyumlu hareket etmesini zorunlu kılıyor.

Sadece sesli asistan erişimi değil, Google aynı zamanda arama motoru verilerini de rakipleriyle paylaşmak zorunda kalacak. Şirketten, rakip arama motorlarının hizmetlerini optimize etmelerine ve daha uygun alternatifler sunmalarına yardımcı olmak için “anonimleştirilmiş sıralama, sorgu, tıklama ve görüntüleme verilerini” teslim etmesi talep ediliyor.

Avrupa Komisyonu’nun teknoloji egemenliği, güvenliği ve demokrasiden sorumlu başkan yardımcısı Henna Virkkunen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki bugünkü işlemler, üçüncü taraf çevrimiçi arama motorlarının ve yapay zeka sağlayıcılarının, Google Arama veya Gemini gibi Google‘ın kendi hizmetleriyle aynı arama verilerine ve Android işletim sistemine erişim sağlamasını güvence altına almak için Google‘a rehberlik edecektir. Amacımız, yapay zeka pazarını açık tutmak, rekabeti serbest bırakmak ve tüketicilerin ve işletmelerin yararına yeniliği teşvik etmektir.”

Komisyon, bu süreci önümüzdeki altı ay içinde tamamlamayı planlıyor ve böylece Google‘a talep edilen değişiklikleri yapması için kesin bir süre tanıyor. Eğer Google, Komisyon’un beklentilerini karşılayacak şekilde uyum sağlayamazsa, resmi bir soruşturma ve ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. DMA ihlali durumunda şirketlerin küresel yıllık gelirlerinin yüzde 10’una kadar para cezası uygulanması mümkün.

Google, DMA ile ilgili zaten zor durumda bulunuyor. Avrupa Birliği, daha önce de şirketi seyahat, finans ve alışveriş gibi kendi hizmetlerini rakiplerine karşı kayırmakla suçlamıştı. Ayrıca Google Play uygulama geliştiricilerinin, tüketicileri dijital mal ve hizmetler için daha ucuz, alternatif ödeme yöntemlerine kolayca yönlendirmesini engellediği iddia edilmişti.

Geçen yılın sonlarında Avrupa Birliği, Google‘ın arama sonuçlarında haber sitelerinden gelen ticari içeriği düşürmesi iddialarını araştırdığı bir soruşturma başlatmıştı. Ayrıca, şirketin yapay zeka uygulamaları hakkında, özellikle de yayıncı materyallerini “uygun tazminat” veya vazgeçme imkanı sunmadan AI Özetleri (AI Overviews) için kullanıp kullanmadığına dair bir inceleme başlatılmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android ekosistemindeki bu eşit erişim zorunluluğu mobil yapay zeka rekabetini nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!