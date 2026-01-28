Spor tutkunlarının vazgeçilmez uygulamalarından biri olan Strava, Apple Watch kullanıcıları için heyecan verici bir yenilikle gündemde. Uygulamanın beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özellik, artık antrenman sırasında doğrudan bileğinizden yol tarifi almanıza olanak tanıyacak. Bu gelişme, özellikle dış mekan sporlarıyla uğraşanlar için büyük bir kolaylık vadediyor. Peki, popüler fitness uygulaması Strava Apple Watch kullanıcılarına sunduğu bu yeni navigasyon yeteneği tam olarak neleri kapsıyor?

Strava Apple Watch uygulaması navigasyonla güçleniyor

Beta sürecindeki yeni güncellemeyle birlikte Strava Apple Watch uygulaması, tam teşekküllü bir harita ve navigasyon aracına dönüşüyor. Bu, koşucular, yürüyüşçüler ve bisikletçiler için antrenmanlarını bir üst seviyeye taşıyacak önemli bir adım olarak görülüyor. Kullanıcılar artık iPhone’larına bakma ihtiyacı duymadan, önceden yükledikleri rotaları saat ekranından takip edebilecekler. Bu özellik, watchOS platformunun yeteneklerini daha verimli kullanırken, sporculara kesintisiz bir rota navigasyonu deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yeni özellik neler sunuyor?

Bu yeni işlevsellik sayesinde kullanıcılar, Strava profillerine kaydettikleri bir rotayı antrenman öncesinde seçebiliyor. Aktivite başladığında ise rota, yükseklik detayları ve takip edilmesi gereken yönler doğrudan Apple Watch ekranında beliriyor. Bu sayede sporcular, özellikle bilmedikleri bir arazide antrenman yaparken telefonlarını ceplerinden veya çantalarından çıkarmak zorunda kalmayacak. Güvenliği artıran ve odaklanmayı kolaylaştıran bu özellik, Strava Apple Watch entegrasyonunu çok daha anlamlı hale getiriyor.

Gelişme, ilk olarak Reddit üzerindeki Strava kullanıcıları tarafından fark edildi ve toplulukta hızla yayıldı. Kullanıcılar, hafta sonu itibarıyla bu özelliğin beta olarak uygulamalarına eklendiğini bildirdi. Strava’nın bu adımı, Apple’ın kendi Fitness+ servisleriyle olan entegrasyonun bir adım ötesine geçiyor. Daha önce kullanıcılar, tamamladıkları bir Fitness+ antrenmanını Strava’ya aktarabiliyordu ancak gerçek zamanlı navigasyon gibi gelişmiş bir özellik bulunmuyordu.

Ücretli mi olacak?

Şu anki beta sürecinde, özelliğin hem ücretli abonelere hem de ücretsiz kullanıcılara sunulduğu görülüyor. Ancak bu durumun, özelliğin kararlı sürümü yayınlandığında değişip değişmeyeceği henüz net değil. Strava’nın geçmişte bazı yeni özellikleri premium abonelerine özel olarak sunduğu biliniyor, bu nedenle rota navigasyonu özelliğinin de gelecekte bir abonelik gerektirip gerektirmeyeceği merak konusu. Şirket, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Apple Watch, özellikle Ultra modelleriyle birlikte doğa sporları ve macera tutkunları için güçlü bir araç haline geldi. Strava’nın bu adımı, platformun bu potansiyelini daha iyi kullanmasını sağlıyor. Rakipleri olan Garmin ve Suunto gibi markaların uzun süredir sunduğu bu temel özelliği Strava Apple Watch kullanıcılarına getirerek, uygulama ekosistemdeki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Bu yenilik, kullanıcıların üçüncü parti uygulamalara olan ihtiyacını azaltabilir ve Strava Apple Watch deneyimini bütüncül bir hale getirebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Strava’nın bu yeni özelliğini denemeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!