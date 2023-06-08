Samsung ve Hyundai Motor Company, yeni bir ortaklık duyurarak Hyundai otomobillerine yeni nesil otomotiv teknolojisi getirmeyi planlıyor. Bu ortaklık kapsamında Samsung tarafından geliştirilen Exynos Auto V920 çipi, Hyundai’nin bilgi-eğlence sistemlerini ve sürüş yardımı özelliklerini güçlendirecek.

Exynos Auto V920, otomobillerin ihtiyaçlarını karşılamak için güçlü bir çip olarak tasarlandı. 10 çekirdekli bir CPU, güçlü bir GPU ve gelişmiş sürüş yardımı özelliklerini destekleyen bir Nöral İşleme Birimi (NPU) içeriyor. Ayrıca, altı adede kadar yüksek çözünürlüklü ekran ve 12 adede kadar kamera sensörü desteği sunuyor.

Samsung, Exynos Auto V920’nin önceki nesil Exynos Auto çiplerine göre önemli bir performans artışı sağlayacağını belirtiyor. CPU performansı 1,7 kat daha hızlı, GPU performansı ise iki kat daha hızlı olacak. Bu, daha iyi sürüş yardımı özellikleri ve daha duyarlı bir bilgi-eğlence deneyimi sunacak.

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Exynos Auto V920 ayrıca ASIL-B (Otomotiv Güvenlik Bütünlüğü Seviye B) uyumlu olarak tasarlanmıştır, bu da otomotiv uygulamaları için yüksek güvenlik standartlarını karşıladığı anlamına geliyor. Bu, güvenli ve güvenilir araçlar sunmayı taahhüt eden Hyundai için önemli.

Samsung ve Hyundai için Exynos Auto V920 önemli bir gelişme. Samsung’un otomotiv pazarında ciddi olduğunu gösterirken, Hyundai’ye rekabetçi avantaj sağlayabilecek güçlü bir çip sunmaktadır. Exynos Auto V920’nin 2025’ten itibaren Hyundai otomobillerinde satışa sunulması planlanmaktadır.

System LSI Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Jae Geol Pyee, “Hyundai Motor ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz ve bu ortaklığın otomotiv bilgi-eğlence alanındaki konumumuzu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Müşterilerimiz ve ekosistem ortaklarımızla yakın işbirliği yaparak, güvenli ve keyifli bir mobilite deneyimi sunan en son teknoloji otomotiv çip çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.