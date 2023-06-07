Son raporlar, Samsung cephesinin bir sonraki büyük Galaxy Unpacked lansman etkinliğinin Temmuz ayının son haftasında gerçekleşeceğine işaret ediyordu. Şirketin her yılın ikinci duyuru etkinliğini geleneksel olarak Ağustos ayında düzenlediği göz önüne alındığında, bunun beklenenden daha erken bir tarih olması dikkat çekmişti. Samsung nihayet yeni etkinliği için yer ve tarih verdi. İşte yeni Galaxy Unpacked etkinliği hakkında bildiğimiz her şey!



Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 Sürpriz Yapabilir!

Samsung’un bu yıl içinde Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Watch 6 ve muhtemelen yeni Galaxy Buds 3 kulaklıkları piyasaya sürmesi bekleniyor.

Samsung’un başkanı ve mobil deneyim işinin başındaki isim olan TM Roh yaptığı açıklamada, “Katlanabilir telefon kategorisi, Samsung’un mobil deneyimlerin geleceğini yeniden şekillendirmek için sınırları zorlayan yenilikler sunma felsefesini temsil ediyor. Unpacked’a Seul’de ev sahipliği yapmak hem inovasyon ve kültürün hem de katlanabilir kategorisinin yükselen merkez üssü haline gelen bir şehir olması nedeniyle büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullanan Roh, etkinliğin Güney Kore’de yapılacağını doğrulamış oldu.

Bununla birlikte, geçtiğimiz gün firmanın resmi internet sitesi tarafından paylaşılan bir haberde, yeni Unpacked etkinliğinin Temmuz ayının son haftasında yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak ne hikmetse apar topar bu sayfadaki bilgiler silinmiş durumda. Şirketin bu duyuruyu Apple’ın WWDC etkinliğinden hemen sonra yapması dikkat çekmişti. Belki de beklenen etki yaratılamadığı için bu gönderi silinmiş olabilir.

Son bilgilerle beraber, Samsung’un yeni Unpacked etkinliğini Temmuz ayının son haftasında memleketinde yapabileceğini duyuyoruz. Bu da yukarıda listelenen cihazlardan bazılarının erken bir çıkış yapabileceğini gösteren önceki söylentileri destekler nitelikte.

Samsung genellikle her yılın Ağustos ayında ikinci büyük Unpacked etkinliğini düzenliyor, bu nedenle bu haberin teknoloji sektöründe şaşkınlıkla karşılandığını söylemek mümkün. Katlanabilir akıllı telefon pazarının kızıştığı ve Google’ın ilk katlanabilir modeli Pixel Fold’u piyasaya sürdüğü bir dönemde Samsung’un, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerini daha erken piyasaya sürerek bir katlanabilir telefon almak isteyen müşterileri kendi tarafına çekmek istediği düşünülüyor.

Tanıtımın yıldızı ise şüphesiz firmanın katlanabilir telefonları olacak. Yeni “Snapdragon for Galaxy” yonga seti, belirginliği azalan katlanma çizgisi ve boşluksuz katlanabilme özelliklerine kavuşması beklenen Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 modelleri katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirebilir.

Samsung’un bu yılki Galaxy katlanabilir cihazları çok merak ediliyor. Zira rakipler Samsung üzerinde ciddi bir baskı kurmuş durumda. Samsung, Vivo ve Huawei gibi güçlü rakiplerinin üstünde kurduğu baskıyı biraz olsun hafifletmek için tanıtımı erken yapabilir.

Her zaman olduğu gibi, kulağımızı dört açacağız ve Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği için planları ve söz konusu etkinlikte duyurulacak ürünlerin olası çıkış tarihleri hakkında daha fazla bilgi edindikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung neden böyle bir karar aldı! Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!