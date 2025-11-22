Teknoloji dünyasında haftalardır merakla beklenen gelişmeler yaşanırken, özellikle Samsung cephesinde her şey adeta yeniden şekilleniyor. Türkiye’de milyonlarca kullanıcının yakından takip ettiği bu değişim, akıllı telefon pazarındaki rekabeti nasıl etkiler? Şirket yaklaşan Galaxy S26 dönemine daha sağlam bir vizyonla mı hazırlanıyor? Tüm bu sorular, markanın küresel stratejisine dair önemli ipuçları veriyor.

Samsung’da dev lansman öncesi eski modele dönüş!

Samsung, uzun süredir deneyimiyle bilinen TM Roh’u yeniden en kritik pozisyonlardan birine taşıyarak teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. Mobil iş biriminden sorumlu olan bu isim, yalnızca akıllı telefonlara değil; tablet, TV ve ev teknolojileri tarafına da yön veren bir figür. Galaxy S26 serisinin tanıtımına haftalar kala gelen bu atama, Samsung’un mobilde agresif büyüme planlarını güçlendirme niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Şirketin geleneksel “çift CEO” yönetim yapısına dönüşü, özellikle küresel rekabette elini yeniden güçlendirme çabası olarak yorumlanıyor. Diğer yanda, şirketin temel teknolojilerinden sorumlu olan Device Solutions bölümünü yöneten Young Hyun Jun’un göreve devam etmesi, Samsung tarafında hem çip hem de mobil alanında çift taraflı bir hızlanmaya gideceğini gösteriyor.

Özellikle yapay zekâ çipleri ve yüksek bant genişlikli bellek çözümlerinin dünya genelinde yükselen önemini düşündüğümüzde, Samsung bu yarışta geri kalmak istemiyor. Geçtiğimiz yıllarda görev yapan Han Jong-hee’nin ani kaybı sonrası oluşan boşluk, şirket için zor bir dönemin başlangıcı olmuştu. Ancak 2025 stratejisinin merkezine yapay zekâyı yerleştiren yaklaşımı hâlâ Samsung yol haritasında önemli yer tutuyor.

Google ortaklığıyla geliştirilen Galaxy AI hamlesi ve “Super Gap” adını verdikleri fark açma politikası, şirketin rekabeti bir üst seviyeye taşımaya kararlı olduğunu gösteriyor. Bu çizginin devam ettirilmesi ise büyük ölçüde TM Roh liderliğine bağlı olacak.

Analistler, Samsung’un mobil ve bellek alanlarında yıl boyunca güçlü performans sergilediğini belirtiyor. Özellikle AI çip rekabetinde hızlanan çalışmalar ile Galaxy S26 döneminde daha agresif bir inovasyon politikası bekleniyor. Bu da Türkiye’deki kullanıcılar için daha akıllı, daha hızlı ve daha entegre cihazlar anlamına geliyor.

