Simülasyon dünyasında son günlerde dikkat çeken bir gelişme var. ETS2 geliştiricisi SCS Software, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem olan Osman Kaptan için özel bir mesaj gönderdi. Peki, Osman Ulaşan olarak bilinen oyuncu neden bu kadar ilgi topluyor ve SCS Software’in mesajı topluluğu nasıl etkiledi?

Osman Kaptan ETS2 geliştiricisinden teklif aldı!

Osman Kaptan, ETS2 topluluğunda ve sosyal medyada adını duyurmuş bir simülasyon meraklısı. SCS Software, X platformunda Osman Ulaşan’ın otobüs simülasyonu videolarına yanıt vererek topluluğa şunları iletti: “Osman Kaptan, içeriğini ve bu hobini çok seviyoruz! ETS2 için Otobüs DLC’miz çıktığında senin gibi deneyimli kaptanlara ihtiyacımız olacak. İstersen DM yoluyla bize ulaş…”

Bu açıklama, simülasyon dünyasında heyecan yaratırken, Osman Ulaşan’ın uluslararası alanda da tanınmasını sağladı. Osman Ulaşan, otobüs simülasyonu videolarında samimi sohbetiyle izleyenleri büyülüyor ve takipçi sayısını artırıyor. Videolarında yolculuk sırasında gösterdiği samimi sohbet tarzı, oyuncuların ilgisini çekiyor. Osman Kaptan, bu sayede hem Türkiye’de hem de global ölçekte ETS2 geliştiricilerinin gözdesi haline geldi.

İlginizi Çekebilir: Özge Eren çifti dün ayrıldı bugün barıştı!

SCS Software’in bu mesajı, hem Kaptan’ın profilini güçlendirdi hem de yaklaşmakta olan Otobüs DLC’si için toplulukta heyecan yarattı. Bu destek, oyuncuların ilgisini artırırken simülasyon oyunu deneyimini de daha etkileşimli hale getirecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kaptanın ETS2 topluluğundaki etkisi kalıcı olur mu? Yeni Otobüs DLC’si ve gelişmelerin oyun deneyiminize etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!