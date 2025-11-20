Black Friday, perakende mağazalarına hem yoğunluk hem de heyecan getiriyor.

Ancak artan müşteri trafiği, satışları artırmanın yanı sıra güvenlik risklerini ve operasyonel zorlukları beraberinde getiriyor. Kalabalık alanlar, olası suistimaller ve artan stres faktörleri gerek müşteriler gerekse çalışanlar için zorluk yaratabiliyor. Bu noktada; geçiş kontrol sistemleri, video analiz teknolojileri, elektronik ürün takip çözümleri ve RFID sistemleri kayıpları azaltırken mağaza operasyonlarını daha verimli hale getiriyor.

Bu yıl Türkiye’de Black Friday 28 Kasım Cuma günü yaşanacak olsa da birçok marka ve e-ticaret sitesi, kasım ayı boyunca erken fırsatlarla tüketicilerin ilgisini çekmeye başladı.

Kasım dönemi, yalnızca satışların zirveye çıktığı bir dönem değil; aynı zamanda iş altyapısı, güvenlik sistemleri ve ödeme süreçleri açısından da gerçek bir stres testi anlamına geliyor. Perakendede artan müşteri trafiğiyle birlikte güvenlik açıkları, kasa yoğunluğu, stok doğruluğu ve rafta bulunabilirlik gibi operasyonel zorluklar öne çıkıyor.

Perakende dünyasında bu yoğun dönemi başarıyla yönetmenin yolu, teknolojiyi güvenli ve akıllı bir şekilde entegre etmekten geçiyor. Özellikle ‘Mağaza Performans Yönetimi’, ‘Elektronik Fiyat Etiketi’, ‘Uzaktan İzleme Hizmetleri’, ‘Elektronik Ürün Takip Çözümleri (EAS)’ ve ‘RFID sistemleri’ hem kayıpları azaltıyor hem de mağaza operasyonlarını verimli hale getiriyor.

Yelkencioğlu: Perakendeciler için süreçleri test etme fırsatı!

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, Black Friday’nin artık yalnızca bir satış fırsatı değil perakendecilerin tüm operasyonlarını test ettiği bir süreç olduğunu belirterek, “ Yılın bu en yoğun alışveriş döneminde işletmelerin karşılaştığı zorlukların farkındayız. Bu gibi dönemlerde artan trafik, ürün bulunabilirliği, stok yönetimi, son dakika kampanyaların hayata geçirilmesi, anlık fiyat ve etiket değişimi ve mağaza içi güvenliği markalar için büyük önem taşıyor. Dolandırıcılık girişimlerinin hem hacim hem de karmaşıklaştığı günümüzde, operasyonu kesintisiz işletmek ve eş zamanlı fiziksel temas noktalarını güvence altına almak teknik bir gereklilik olmanın ötesinde dönüşümü hızlandıran, riskleri azaltan ve markaya duyulan güveni güçlendiren bir gereklilik…” diye konuştu.

Securitas Technology, güvenlik ve iş zekâsı teknolojilerinde sektör lideri olarak, 30 yılı aşkın deneyimiyle perakende firmalarının rekabetçi ortamda güvenliği artırmasına ve operasyonel verimliliğini geliştirmesine destek oluyor. Şirket, entegre mağaza güvenlik çözümleri ile koruma sağlarken, mağaza içi analiz platformları sayesinde perakendecilerin müşteri davranışlarını analiz ederek veriye dayalı stratejik kararlar almasına yardımcı oluyor.

Kampanyanızın performansını gerçek verilerle ölçümleyin

Securitas Technology, perakende sektöründe operasyonel verimliliği ve satış performansını artırmak isteyen işletmeler için geliştirdiği Müşteri Sayma ve Trafik Analiz Çözümleri ile dikkat çekiyor. Bu yenilikçi sistem, mağaza içerisindeki müşteri davranışlarını ve trafik yoğunluğunu detaylı şekilde analiz ederek, işletmelere stratejik karar alma süreçlerinde güçlü veriler sunuyor. Hangi saatlerde yoğunluk yaşandığı, mağaza önünden kaç kişinin geçtiği, içeriye giren müşterilerin kaçı alışveriş yaptığı gibi önemli veriler, sistem tarafından otomatik olarak raporlanıyor.

Securitas Technology’nin 3D sensörlerle donatılmış Kişi Sayma Çözümü, mağaza giriş-çıkış trafiğini tarih ve saat bilgisiyle yüksek doğruluk oranında ölçüyor. Tavana monte edilen çift sensörlü 3D kameralar, mağaza girişindeki insan hareketlerini izliyor ve sınırları geçen kişileri anlık olarak sayıyor. Elde edilen veriler, gerçek zamanlı olarak yetkili kişilere raporlanarak mağaza yönetiminin hızlı ve doğru aksiyon almasını sağlıyor.

Elektronik Fiyat Etiketi ile fiyatları anlık olarak değiştirin

Perakende sektöründe fiyatların saniyeler içinde güncellenmesini sağlayan Elektronik Fiyat Etiketleri, özellikle yoğun indirim dönemlerinde mağaza yönetimini kolaylaştırıyor. Bu teknoloji sayesinde perakendeciler, fiyat değişikliklerini hatasız, hızlı ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Kasa ve reyon uyumunu garanti altına alan sistem, müşteri güvenini artırırken, çalışanların operasyonel yükünü de hafifletiyor. Geleneksel kâğıt etiket kullanımını ortadan kaldırarak, fiyat güncellemelerini anında ve hatasız yapabilme olanağı sunuyor.

Wi-Fi üzerinden merkeze entegre çalışan çözüm, fiziksel ve online mağazalarda eş zamanlı fiyat güncellemeleri yapılmasına imkân veriyor. Bu sayede mağaza içi operasyonlar daha verimli hale gelirken, insan kaynaklı hatalar en aza indiriliyor. Elektronik Fiyat Etiketleri, mağaza maliyetlerini düşürmek ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen perakendeciler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Kağıt tüketimine son veren Elektronik Fiyat Etiketleri hem maliyet avantajı sağlıyor hem de çere dostu özelliği ile öne çıkıyor.

Yoğun Kampanya Dönemlerinin Vazgeçilmezi: RFID

Perakende sektöründe stok doğruluğunu artıran RFID teknolojisi, müşterilerin aradıkları ürüne hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlıyor. Yoğun alışveriş dönemlerinde raf eksikliği kaynaklı satış kayıplarını önleyen bu sistem, ürünlerin anlık takibini mümkün kılarak envanter yönetiminde hız ve kesinlik sunuyor. RFID çözümü, ürünlerin üretimden satışa kadar her aşamada kolayca takip edilmesini sağlayarak iş süreçlerini hızlandırıyor ve operasyonel verimliliği artırıyor. Bu yenilikçi teknoloji, envanter doğruluğunu üst seviyelere taşırken, operasyonel maliyetleri de düşürmeye yardımcı oluyor.

Mağaza ve depo yönetiminde daha hızlı ve güvenilir kontrol sağlayan RFID sistemi, perakendecilerin işlerini bir adım öteye taşımalarını mümkün kılıyor.

EAS ile giriş-çıkışlar denetim altında

Perakende mağazalarında güvenliği artıran Elektronik Ürün Takip Sistemleri (EAS), mağaza çıkışlarında yetkisiz ürün çıkışlarını engelleyerek güvenlik seviyesini yükseltiyor. Bulut tabanlı yapısı sayesinde, sisteme bağlı tüm cihazlar uzman ekipler tarafından uzaktan ve proaktif şekilde izleniyor. Elde edilen veriler, mağaza içi kayıpların sebeplerini belirlemeye yardımcı oluyor. Özellikle yoğun indirim dönemlerinde ürünlerin kontrolsüz şekilde mağaza dışına çıkarılmasını önleyen sistem, gelişmiş sensör teknolojisi ile güvenliği sağlarken müşteri deneyimini aksatmadan operasyonların sorunsuz sürdürülmesini destekliyor.

Yeni nesil EAS çözümleri, mağazalarda yaşanan iç ve dış kayıpları azaltıyor, envanteri yönetmeyi kolaylaştırıyor ve sunduğu operasyonel avantajlarla güvenli bir ortam sağlıyor. Ayrıca, gerçek zamanlı verilerden elde edilen müşteri içgörüleri ve deneyim haritaları, sadece güvenliği değil, aynı zamanda operasyonel verimlilik ve karlılığı da artırıyor.

Perakende sektöründe uzmanlaşan tasarım ekibi, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun kayıp önleme çözümlerini tasarlayıp hayata geçirmelerine destek veriyor.

Yoğunlukta kesintisiz güvenlik için uzaktan izleme iş başında

Perakende ve ticari işletmelerde güvenliği ve operasyonel sürekliliği aynı anda destekleyen Uzaktan İzleme Sistemleri, mağaza içi süreçlerin etkin yönetilmesini sağlıyor. Raf düzeni, kasa yoğunluğu ve lojistik operasyonlar uzaktan izlenebilirken, olası aksaklıklar anında tespit edilerek hızlıca çözüme kavuşturuluyor. Bu sayede mağazalar, yoğun alışveriş dönemlerinde kesintisiz ve kontrollü operasyon yürütebiliyor.

Doğru önleyici güvenlik çözümlerine sahip olmak, güvenlik tehditlerini yönetmenin ilk adımı olarak öne çıkıyor. Mevcut fiziki güvenlik sistemleri ile entegre edilen uzaktan izleme hizmetleri, 7/24 gözetim sağlayarak güvenlik operasyonlarının daha verimli yönetilmesini mümkün kılıyor. Sistem, olası tehditleri hızla tespit ediyor, yanlış alarmları önlüyor ve insanların, iş yerlerinin ve değerli varlıkların her an güvende olmasını sağlıyor.