Akıllı Telefonlar
Samsung, yeni reklamında Huawei ile alay etti!
Huawei, ABD hükümetinin uyguladığı ambargodan dolayı yeni cihazlarında Google uygulamaları ve servislerini kullanamıyor. Bu fırsatı kendi lehine değerlendirmek isteyen Samsung ise İngiltere’deki yeni kampanyasını duyururken rakibiyle adeta alay etti!
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Samsung, İngiltere’deki kampanyasında Huawei yasağını kullandı!
Mayıs 2019’da Google lisansını kaybeden Huawei, sonraki modellerinde Android kullanmaya devam etse bile Google Mobil Servisleri’nden (GMS) mahrum kaldı. Bu durum, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcıların tercihlerini doğrudan etkiliyor. Zira bazı kullanıcılar Huawei’nin kendi servislerini (HMS) kullanmayı tercih ederken, bazı kullanıcılar ise tercihlerini diğer markalardan yana kullanıyor. Samsung da İngiltere’de başlattığı değişim kampanyasını buna göre şekillendirmiş gibi görünüyor.
Samsung İngiltere, Galaxy Note 20 Ultra’ya geçmek isteyen Huawei P30 Pro kullanıcılarına yönelik değişim kampanyasını duyurdu. Twitter’daki duyuru videosunda Huawei’nin ambargosuna vurgu yapan marka, “Google Maps uygulamanızı kaybetmeden en yeni Huawei modeline nasıl geçersiniz?” şeklinde bir ifade kullanıyor. Kampanyanın ne kadar başarılı olduğu bilinmezken, tweetin altındaki yorumlarda ise Huawei kullanıcılarının tepkili olduğu göze çarpıyor.
Pek çok teknoloji markası, genellikle yeni ürün duyurusu yapan rakiplerine karşı sosyal medyada sık sık göndermelerde bulunuyor. Ancak Huawei’nin mevcut durumuna yönelik şimdiye kadar herhangi bir “iğneleme” gelmemişti. Samsung’un kampanyası da bu nedenle dikkat çekmişe benziyor. Öte yandan Huawei, yaptırımların derinleşmesi üzerine donanım tarafında da tedarikçi sıkıntısı çekiyor. Markanın 15 Eylül’den bu yana pek çok iş ortağıyla ilişkisini kesmek zorunda kaldığı ve durumun üretim hattını engellememesi için bol miktarda donanım stoku yaptığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Telefon satışları ikinci çeyrekte %20 azaldı!
Gartner isimli piyasa araştırma şirketi 2020 ikinci çeyrek akıllı telefon satışları hakkında bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre %20.4 daha az akıllı telefon satıldı.
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Gartner’ın raporuna göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde 294.7 milyon adet akıllı telefon satıldı. Buna göre 2020 ikinci çeyrekteki telefon satışları, 2019’un aynı döneminde satılan 370.3 milyon adet satıştan %20.4 daha az. Büyük şirketlerin payları ise pek değişmedi. Bu satışların %20’si Samsung’a, diğer %20’si ise Huawei’e ait. Appe ise satışların %13.5’ini gerçekleştirerek üçüncü sırayı aldı. Samsung’un 2019 yılının ikinci çeyreğinde 75.1 milyon olan satışları, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 60 milyona düştü. Huawei’nin 2019 ikinci çeyreğinde 58 milyon olan satışları, görece ufak bir düşüş yaşadı ve 2020 ikinci çeyreğinde 54.1 milyona düştü. Apple ise neredeyse düşüş yaşamadı. 2019 yılının ikinci çeyreğinde 38.5 milyon telefon satan Apple, 2020 ikinci çeyrekte 38.2 milyon telefon satmayı başardı. Üç büyük şirketin ardından %10.2 ile Xiaomi ve %8.6 ile Oppo geliyor.
Omdia, isimli araştırma şirketi ise 2020’nin ilk yarısında en çok satan telefonlar hakkında bir rapor yayınladı. 2020 yılının ilk yarısının en çok satan telefonu, 37.7 milyon ile en yakın rakibine çok ciddi bir fark atan iPhone 11 oldu. İkinci sırada 11.4 milyon satış ile Samsung Galaxy A51 yer alıyor. Ardından 11 milyon satış ile Redmi Note 8 ve 10.2 milyon satış ile Redmi Note 8 Pro geliyor. Nisan ayının sonunda tanıtılan iPhone SE (2020) ise 8.7 milyon satarak ciddi bir başarı yakaladı. İlk 10’un geri kalanını da Apple ve Xiaomi’nin akıllı telefonları oluşturuyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i, resmi olarak kullanıcılara sunuldu!
Realme, Eylül ayının başlarında tanıtılan ve Realme 7i olarak adlandırılan Realme 7 serisinin yeni akıllı telefonunu satışa sundu. Bu cihaz, Realme 7 serisinin uygun fiyatlı fiyat/performans ürünü olarak kullanıcılara tanıtılmıştı. Özellikle ekran tazeleme hızı tarafında oldukça iddialı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
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Realme 7i hangi teknik özelliklere sahip?
Realme 7i, 6,5 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan 720p çözünürlüklü bir ekrana sahip. Üst modellerine göre ekran tarafındaki en önemli fark, cihazın 1080p yerine 720p çözünürlük ile gelecek olması. 7i, Snapdragon 662 yonga setinden ve Adreno 610 GPU‘dan gücünü alıyor. Telefonun 4 GB RAM ve 64/128 GB taban depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte genişletilebilmekte. Cihazın 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Üst modellerde ise bu değer 30W olarak karşımıza çıkmıştı.
7i, 64 MP çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunabilen 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu iki kamera haricinde 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü de bu cihazda bulunuyor. Cihazın temel çıkış prensibi serinin fiyat/performans odaklı ve uygun fiyatlı telefonu olmak.
7i, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunan modelinde 165$’lık fiyat etiketine sahip olacak. Depolama alanı olarak 128 GB tercih edilmesi halinde ise bu fiyat 175$’a çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm, kendi markasını taşıyan bir oyuncu telefonu çıkarabilir!
Qualcomm, Asus ile yaptığı işbirliği raporlarından ortaya çıkan bilgilere göre, kendi oyuncu telefonunu yıl sonuna kadar tanıtabilir. Yonga setleriyle tanıdığımız şirket, oyuncu odaklı telefonu ile pazarda yer almaya hazırlanıyor.
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Tasarladığı yonga setleriyle başarılı işlere imza atan Qualcomm, bu sefer pazarda kendi markasıyla yer almayı planlıyor. DigiTimes‘ın ortaya çıkardığı raporlara göre Qualcomm, çok yakında kendi oyuncu odaklı telefonunu piyasaya sürmüş olacak. GizChina’da yer alan haberde ise şirketin oyuncu odaklı akıllı telefon üretimi için Asus ile çalıştığı belirtiliyor.
Qualcomm, tedarikçi değil üretici olamak istiyor
1-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde Qualcomm, yeni nesil amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 875 yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. Ayrıyetten şirket orta-üst segment cihazlara yönelik ürettiği 730G ve 765G gibi işlemcilerle de başarılı işler çıkartmaya da devam ediyor. Üretim konusunda da birçok firmayla ortak çalışan Qualcomm, artık oyuncu odaklı cihazlara parça tedarik eden firma olmak istemiyor.
Asus ile sıkı işbirliği içinde
Asus ile yakın işbirliği olduğu bilinen firma ROG Phone 3 ile beraber 865+ yongasını piyasaya sürmüş ve oldukça iyi iş çıkartmıştı. Asus ile olan başarılı işbirliği, Qualcomm’un kendi markasını oluşturmasına yardımcı olabilir. Raporlara göre Asus’la beraber hareket eden firma, ilk oyuncu odaklı telefonunu bu sene sonuna dek çıkartmış olacak. Bu bağlamda tüm gözler Snapdragon Teknoloji Zirvesi’ne çevrilmiş durumda.
Oyuncu odaklı cihazın etkinlikte lanse edilip edilmeyeceği hakkında bir detay paylaşılmasa da cihazın bünyesinde yakında tanıtacağı Snapdragon 875 işlemcisini barındıracağı kesin. Şirket, gün geçtikçe büyüyen oyuncu odaklı telefon pazarında pay sahibi olabilecek mi ilerleyen süreçte görmüş olacağız.