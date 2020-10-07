Samsung, yeni reklamında Huawei ile alay etti!

Huawei, ABD hükümetinin uyguladığı ambargodan dolayı yeni cihazlarında Google uygulamaları ve servislerini kullanamıyor. Bu fırsatı kendi lehine değerlendirmek isteyen Samsung ise İngiltere’deki yeni kampanyasını duyururken rakibiyle adeta alay etti!

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Samsung, İngiltere’deki kampanyasında Huawei yasağını kullandı!

Mayıs 2019’da Google lisansını kaybeden Huawei, sonraki modellerinde Android kullanmaya devam etse bile Google Mobil Servisleri’nden (GMS) mahrum kaldı. Bu durum, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcıların tercihlerini doğrudan etkiliyor. Zira bazı kullanıcılar Huawei’nin kendi servislerini (HMS) kullanmayı tercih ederken, bazı kullanıcılar ise tercihlerini diğer markalardan yana kullanıyor. Samsung da İngiltere’de başlattığı değişim kampanyasını buna göre şekillendirmiş gibi görünüyor.

Samsung İngiltere, Galaxy Note 20 Ultra’ya geçmek isteyen Huawei P30 Pro kullanıcılarına yönelik değişim kampanyasını duyurdu. Twitter’daki duyuru videosunda Huawei’nin ambargosuna vurgu yapan marka, “Google Maps uygulamanızı kaybetmeden en yeni Huawei modeline nasıl geçersiniz?” şeklinde bir ifade kullanıyor. Kampanyanın ne kadar başarılı olduğu bilinmezken, tweetin altındaki yorumlarda ise Huawei kullanıcılarının tepkili olduğu göze çarpıyor.

Pek çok teknoloji markası, genellikle yeni ürün duyurusu yapan rakiplerine karşı sosyal medyada sık sık göndermelerde bulunuyor. Ancak Huawei’nin mevcut durumuna yönelik şimdiye kadar herhangi bir “iğneleme” gelmemişti. Samsung’un kampanyası da bu nedenle dikkat çekmişe benziyor. Öte yandan Huawei, yaptırımların derinleşmesi üzerine donanım tarafında da tedarikçi sıkıntısı çekiyor. Markanın 15 Eylül’den bu yana pek çok iş ortağıyla ilişkisini kesmek zorunda kaldığı ve durumun üretim hattını engellememesi için bol miktarda donanım stoku yaptığını belirtelim.