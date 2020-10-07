Genel
CoD: Black Ops Cold War PC’leri çok zorlamayacak
Önümüzdeki ay beta sürümüyle çıkış yapacak olan CoD: Black Ops Cold War PC’leri pek zorlamayacak. Oldukça makul sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan oyunun beta sürümünün boyutu 45 GB civarında olacak.
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Merakla beklenen CoD: Black Ops Cold War önümüzdeki ay beta sürümüyle çıkış yapacak. Oyun, beta sürümüyle dahi diskinizde büyük yer tutacak ancak diğer donanımlar konusunda acımasız olmayacak. Oyunun betası için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (1803 or later)
İşlemci: Intel Core i5 2500k veya dengi AMD işlemci
Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB or AMD Radeon HD 7950
Ram: 8GB RAM
HDD: 45GB disk alanı
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (latest Service Pack)
İşlemci: Intel Core i7 4770k veya dengi AMD işlemci
Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB or AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580
Ram: 16GB RAM
HDD: 45GB disk alanı
Beta sürüm ne zaman oynanabilecek?
Oyunun beta sürümü, ilk beta hafta sonunda, 8 Ekim‘den itibaren erken erişim hakkına sahip PS4 kullanıcılarına sunulacak. Oyunun 2. beta hafta sonunda ise oyunun beta sürümü hem tüm PS4 kullanıcılarına, hem de Xbox ve PC kullanıcılarına sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Çok sayıda Android kullanıcısı iPhone 12 almaya hazırlanıyor!
Çok sayıda Android kullanıcısının iPhone 12 almayı düşündüğü, yapılan bir anketle ortaya çıkarıldı.
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Çok sayıda Android kullanıcısı iPhone 12’yi bekliyor!
SellCell çevrimiçi mağazasının 2.000’den fazla Android kullanıcısı üzerinde yaptığı oylamada beklenmedik araştırma sonuçlarıyla karşılaşıldı. Oylamaya katılan Android kullanıcılarının üçte birinin (%33.1) Apple iPhone 12 serisinden bir cihaz almayı düşündüğü ortaya çıktı. Dahası, katılımcıların %55,9’u bu arzunun ana nedeninin akıllı telefonun kendisi olmadığını, uzun güncelleme süresine sahip iOS işletim sistemi olduğunu belirtti. Katılımcıların %48,8’i iPhone 12’ye geçmenin asıl amacının kişisel verilerin daha yüksek derecede korunması olduğunu söyledi.
Ankete katılanların %36,9’u daha kompakt bir cihaz alma isteği nedeniyle Android’den ayrılmaya hazır olduğunu belirtti. Dört iPhone 12 modelinden hangisini seçecekleri sorulduğunda da büyük çoğunluğunun (%48,1) iPhone 12 Mini adını vermesi dikkat çekti. Örnek sayısı yeterince büyük olmasa da, anket sonuçlarına göre bazı eğilimler çıkarılabilir. Kullanıcılar, yazılım kalitesi, yazılım desteği ve bunlarla birlikte kompakt boyutlar nedeniyle işyerinde fiziksel rahatlık sağlamasından dolayı bu seçimi yaptılarını belirttiler.
Anketten elde edilen bazı sonuçlar;
- Android kullanıcılarının yaklaşık %33’ü bir sonraki telefon seçimlerinin iPhone 12 olacağını düşünüyor.
- Kompakt iPhone 12 Mini %48,1 ile en popüler seçim oldu, bunu iPhone 12 Pro Max (%22,9), iPhone 12 Pro (%18,1) ve iPhone 12 Max (%10,9) takip ediyor.
- Mevcut Android telefonlarını yepyeni bir iPhone 12’ye bırakma nedenleri sırasıyla, Daha Uzun Yazılım Desteği (%55,9), Daha İyi Gizlilik Koruması (%48,8), Kompakt Form Faktörü (%36,9), Daha İyi Fiyatlar (%30,9), Daha İyi Özellikler (%24,7), 5G Bağlantısı (%19), Daha İyi Kullanıcı Arayüzü (%12,1).
- Android kullanıcılarının %36’sı 2020 iPad modelini satın almayı düşünüp düşünmeyecekleri sorulduğunda “evet” dedi; %66,7’si 8. Nesil iPad’i ve %33.3’ü iPad Air 2020’yi tercih etti.
- Android kullanıcılarının yalnızca %17,1’i 2020 Apple Watch modeli satın almayı düşündüğünü belirtti; %73,5’i Apple Watch SE’yi ve %26,5’i Apple Watch Series 6’yı tercih etti.
Kullanıcılar neden Android’den iPhone 12’ye geçmek istiyor?
- “Daha Uzun Yazılım desteği” -%55,9
- “Daha iyi gizlilik koruması” -%48,8
- “Kompakt form faktörü” (5,4 inç iPhone) -%36,9
- “Daha iyi fiyatlar” -%30,9
- “Daha iyi özellikler” (kamera, teknik özellikler, tasarım) – %24,7
- “5G bağlantısı” -% 19
- “Daha İyi Kullanıcı Arayüzü” -%12,1
Genel
2022 Subaru BRZ’nin tasarımı sızdı!
Yeni Subaru BRZ‘nin prototiplerinden biri, Subiefest‘te görücüye çıktı. Japon üretici yalnızca ufak bir kesit içeren görsel paylaşmıştı. Fakat etkinliğe katılanlar, prototipe ait kendi çektikleri fotoğrafları da sosyal medyada paylaşınca araçla ilgili başka detaylar da ortaya çıktı.
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Görüntüler çok detay içermiyor fakat 2022 Subaru BRZ’nin oldukça değişmiş bir tasarımla karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Ön kısmın sadece ufak bir kısmı görülebilse de aracın yeni far grupları ve yan havalandırmaları kendini biraz olsun belli ediyor.
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: 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗕𝗥𝗭 – Premiering this Fall. Production starts Spring 2021. Specs: • 2.4L Subaru Boxer Flat-4 engine • FA24D w/ D-4S (dual injection – direct & port) • Naturally Aspirated • 217 HP/220 PS & 177 LB-FT (vs current gen 205 HP & 156 LB-FT) • Displacement: 2387cc (~2.4L) • Bore/Stroke: 94mm x 86mm Who believes we'll actually see a turbocharged version that would compete directly with the Toyota Supra 2.0's 255 HP turbocharged 4-cylinder? It seems unlikely.. but we can dream! @subaru_usa #subaru #brz #subarubrz #2022brz #gt86 #gr86 #toyota #toyota86 #toyobaru #frs #subie #fa24 #fa20 #boxerengine #flat4 #fl4t #proudofboxer #rwd #turbo #sti #sportscar #conceptcar #subiefest #jdm #jdmgram #cars #carsofinstagram #carspotting #carshow #savethemanuals
Güncel modelde bulunmayan ön çamurluk havalandırmaları ve daha eğimli ön cam gibi detaylar aracın duruşunu değiştirmede büyük rol oynayacak gibi görünüyor. Aracın arkasına baktığımızda ise daha keskin hatlı arka farlar ve bagajla bütünleşik bir lip spoyler yer alıyor. Önceden paylaşılan casus fotoğraflarda, daha sportif bir arka tampon ve çift egzoz çıkışını da görebiliyorduk. Tabi haberimizin konusu olan yeni fotoğraflarda bu ayrıntıları ne yazık ki göremiyoruz.
Yeni BRZ’nin performans detayları
Aracın 217 beygir güç ve 240 Nm tork değerlerine sahip, 2.4 litre hacmindeki dört silindirli atmosferik bir ünite kullanacağı söyleniyor. Güncel BRZ’nin 2.0 litrelik, 205 beygir güç ve 212 Nm tork değerlerine sahip bir motora sahip olduğunu düşünürsek küçük bir gelişme gibi duruyor. Fakat aracın performansına etki eden unsurların sadece beygir ve tork olmadığını da unutmamak lazım. Ayrıca BRZ’nin namı yüksek performans ile değil, yüksek sürüş yeteneğiyle anılıyor.
2022 Subaru BRZ’nin, bu sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Aksesuar
Realme Smart Cam 360 modelinin lansmanı 7 Ekim’de!
Realme Smart Cam 360 cihazı, akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Realme markasının ilk defa piyasaya süreceği ev tipi bir 360 derece görüş açısına sahip bir güvenlik kamerası diyebiliriz. Realme’nin 360 derecelik kamerasının lansman tarihi ise 7 Ekim. Lansmanda piyasaya sürülecek ürünleri arasında Realme Buds Wireless Pro ve Realme Buds Air Pro da var. Ayrıca bu kamera, Realme’nin ilk ev güvenlik kamerası olacak.. Realme Smart Cam 360, yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi‘nin yeni rakibi olacak gibi görünüyor.
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Realme Smart Cam 360 ° özellikleri neler?
Realme Smart Cam 360, şirketin ev güvenliği alanındaki ilk ürünü ve IFA 2020 canlı yayın etkinliği sırasında çıkıcağını öğrendiğimiz bu kameranın, görüntü kalitesini iyileştirmek için geniş dinamik aralık ve 3D gürültü engelleme algoritması gibi özelliklerle birlikte, 1080p tam HD video kaydını desteklediği söyleniyor. Akıllı kameramız , daha iyi kenar algılama ve olası bir kör noktayı ortadan kaldırmak için 360 derecelik panoramik görüş sağlayan mekanik bir yalpa çembere sahip. Kameranın yer aldığı siyah kürenin dışarısında beyaz polikarbonat bir gövdeye sahip. Ayrıca, yaşam alanını daha insan benzeri bir şekilde yakalamak için yerleşik kenar bozulma algılamasına sahiptir.
Realme Smart Cam 360, güneş battığında otomatik olarak etkinleştirilen bir kızılötesi gece görüş moduna sahiptir. Kameranın içine entegre edilmiş 940nm kızılötesi aydınlatıcı vardır. Yapay zeka hareket algılama, gerçek zamanlı uyarı ve uzaktan aramaları sağlayan iki yönlü sesli konuşma gibi diğer özelliklerle birlikte gelir.
Bununla birlikte, paylaşılan görselde herhangi bir güç kablosu görünmediğinden cihazın şarj edilebilir pile sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz daha birçok özelliği olsa uygun fiyatlı olacağına inanıyoruz. Realme, ilk ev güvenlik kamerasını yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi’ ye rakip olarak piyasaya sürüyor. Xiaomi’nin ürün gamından fiyatı 300 TL seviyesinden başlayan birçok farklı akıllı ev güvenlik kamerası bulunuyor. Bu noktada Realme’nin de benzer bir fiyat politikası uygulamasını bekliyoruz.