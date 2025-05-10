Steam, tematik indirim kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez odağında 2. Dünya Savaşı oyunları olan platform, çok sayıda savaş oyunu için dikkat çekici indirimler başlattı. Steam indirimdeki oyunlar arasında taktiksel strateji oyunlarından simülasyonlara kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Peki Steam 2. Dünya Savaşı oyunları indirimleri ne zamana kadar sürecek, hangi oyunlar indirimde?

Steam 2. Dünya Savaşı oyunları indirimi ne zamana kadar sürecek?

Steam 2. Dünya Savaşı oyunları kampanyası 12 Mayıs 2025 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bu süre zarfında birçok savaş temalı oyun %90’a varan oranlarda indirimle sunuluyor.

Steam 2. Dünya Savaşı oyunları indirimi fiyatı düşen oyunlar:

Oyun Eski Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Easy Red 2 8,99 6,74 %25 Men of War 2,99 0,44 %85 Men of War II 20,99 13,64 %35 Tank Mechanic Simulator 8,00 1,60 %80 Tank Squad 10,49 9,44 %10 Uboat 14,99 4,49 %70 Unity of Command 14,99 2,99 %80 WW2 Rebuilder 26,98 18,88 %30

Steam indirimlerinden nasıl faydalanılır?

İndirimli savaş oyunları Steam mağazası üzerinden kolaylıkla satın alınabiliyor. Tek yapmanız gereken, Steam istemcisini açmak ya da tarayıcıdan resmi mağaza sayfasına gitmek ve oyunları kütüphanenize eklemek. Kampanya 12 Mayıs’a kadar geçerli olduğu için acele etmekte fayda var.

İndirimdeki tüm oyunları bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

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Bu tür kampanyaların düzenli olarak duyurulması, özellikle 2. Dünya Savaşı oyunları gibi nostaljik temaları seven oyuncular için oldukça sevindirici. Siz de bu fırsatlardan yararlanarak arşivinizi zenginleştirebilirsiniz.