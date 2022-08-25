Samsung Electronics America, yüksek performanslı PCIe 4.0 tabanlı NVMe SSD’si olan 990 PRO‘yu tanıttı. Yeni SSD, güçlü grafik oyunları ve 3D işlemeler, 4K video düzenleme veya veri analizi gibi diğer vergilendirme işlemleri için üretildi. Işık hızında hızlar ve daha fazla güç verimliliği sunuyor.

Samsung 990 PRO serisi NVMe SSD

Samsung’un en yeni V-NAND’si ve yeni bir özel denetleyici ile 990 PRO serisi, yaklaşık olarak en yüksek PCIe 4.0 hızına sahiptir.

SSD sırayla 7.450 MB/s okuyabilir ve 6.900 MB/s yazabilir.

Rastgele okuma ve yazma hızları 1.400K ve 1.550K IOPS’dir.

990 PRO’nun rastgele performansı 980 PRO’dan %55 daha iyidir, bu da onu oyun, yaratıcılık ve üretkenlik için ideal hale getirir.

Ayrıca bkz: Apple, iPhone 14 ve Diğer Ürünleri Kapsayan Tanıtım Tarihini Açıklandı!

Yüksek performanslı NVMe SSD’ler, en yeni oyun konsolları ve oyun teknolojisi için çok önemlidir. NVMe tarafından desteklenen 990 PRO, PC ve konsol oyun yükleme sürelerini iyileştiriyor.

Güç Verimliliği ve Termal Kontrol

Samsung’un yeni denetleyicisi, SSD’nin güç verimliliğini 980 PRO’ya kıyasla yüzde 50 artırıyor. 990 PRO’nun nikel kaplı kontrolörü ve ısı yayıcı etiketi, etkili termal yönetim sağlar. Samsung’un Dinamik Termal Koruması, sürücünün ideal sıcaklığını korur.

Soğutuculu 990 PRO, estetik için termal kontrol ve RGB aydınlatma içeriyor. Samsung’un 990 PRO Soğutucusu soğutmayı iyileştirirken, aşırı ısınmayı en aza indirir. Daha az güç tüketirken hızı artırır, pil ömrünü ve termal yönetimi iyileştirir.

Ekim ayından itibaren, soğutuculu 990 PRO ve 990 PRO, 1 TB model için 179 dolar ve 2 TB model için 309 dolar fiyatla sunulacak. Ek olarak, 2023’te 4 TB kapasiteli bir versiyon erişilebilir hale getirilecek.