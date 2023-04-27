Bildiğiniz gibi “Kaliforniya’da Tasarlandı, Çin’de Üretildi” ifadesi, Apple ürünlerinde yer alıyor. Apple, ürünlerini kendi bünyesinde geliştirme ve dış şirketlere güvenmekten kaçınma çabalarına rağmen, kendi üretim tesislerine sahip değildir. Örneğin, TSMC gibi üreticilerle işbirliği yapmalıdır. Bu işbirliklerinden biri de ekran teknolojisi alanında. Apple’ın, ürün tasarımı üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak için cihazları için kendi özel MicroLED ekranlarını geliştirmeyi planladığı bildirildi. Apple, cihazlarında kullanılan ekranlar için Samsung ve LG gibi ekran üreticileriyle uzun süredir iş birliği yapıyor.

Son raporlara göre, bu işbirliğinin daha da güçlendirilmesi bekleniyor. Teknoloji devinin, 2024 veya 2025’te Apple Watch ile başlayarak iPhone’lar, iPad’ler ve son olarak da MacBook’lar ile cihazlarını OLED’den MicroLED ekranlara geçirmeyi planladığı söyleniyor. Ancak bu iki görüntüleme teknolojisi arasındaki fark nedir?

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OLED ve MicroLED iki tür ekrandır. OLED ekranlar, elektrik uygulandığında yanan ve onları ince ve esnek yapan özel malzemeler kullanır. Derin siyahlar gösterirler ve hızlı tepki sürelerine sahiptirler. MicroLED ekranlar, ayrı ayrı yanan küçük, bağımsız LED ışıklar kullanır. Ayrıca koyu siyahlara sahiptirler ancak OLED’lerden daha parlak ve daha uzun ömürlü olabilirler. Bununla birlikte, MicroLED’ler daha yeni ve yapımı daha pahalıdır.

MicroLED ekranların üretimi zorlu ve daha pahalı olmaya devam ediyor. Sonuç olarak Apple, seri üretim maliyetlerinden tasarruf etmek için bileşenleri Koreli üreticilerden almaya devam edecek. Ancak teknoloji devinin değişiklik yapma konusunda acelesi olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin OLED ekranlı ilk iPhone 2015 yılında piyasaya çıkarken IPS teknolojisini iPhone 12 serisine kadar görmeye devam ettik. Ancak artık durum değişti ve her Apple ürününde OLED panel kullanılıyor. Bu da panel üreticileri olan LG ve Samsung Display’in gelirlerini artırmasını sağlıyor.