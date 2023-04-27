iPhone 15 Pro serisi, önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülecek ve butonlar açısından önemli bir değişiklik yapılacak.

Apple’ın iPhone 15 Pro modellerinde katı hal düğmeleri kullanmayı planladığı söylentileri yanlış çıktı. Ancak gelecek cihazların geleneksel Zil/Sessiz düğmesi yerine özelleştirilebilir bir “Eylem” düğmesine sahip olması bekleniyor.

Apple, onaylı aksesuar üreticileri tarafından iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde iki mekanik ses düğmesi ve Zil/Sessiz anahtarının yerini alan ek bir mekanik düğme içereceği belirtilen CAD’lerle çalışıyor. Bu düğme, Apple Watch Ultra’daki “Action” düğmesi gibi olacak ve kullanıcılar bu düğmeyi Zil/Sessiz, Rahatsız Etmeyin ya da El Feneri gibi sistem işlevlerine atayabilecekler.

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Mekanik düğmelerin basılması hareket ederken, katı hal düğmeleri ise iPhone’un içindeki Taptic Motorlara güvenerek hareket hissini simüle edecek. Apple analisti Jeff Pu’ya göre, iPhone 15 Pro’nun geliştirilmesi sırasında karşılaşılan belirtilmemiş “tasarım sorunları” nedeniyle katı hal düğmelerinin önümüzdeki yıl iPhone 16 Pro’ya kadar ertelendiği düşünülüyor.

Apple, her iPhone modelinde 2007’deki orijinal modelden bu yana bir Zil/Sessiz düğmesi kullanıyordu. Bu nedenle düğmenin kaldırılması bu yıl oldukça önemli bir değişiklik olarak görülüyor. Ancak, standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin hala anahtara sahip olması bekleniyor çünkü “Eylem” düğmesinin yalnızca iPhone 15 Pro modelleri için olduğu söyleniyor.

Yeni CAD’ler ayrıca iPhone 15 Pro modellerinde arka kamera çıkıntısının beklenenden daha az çıkıntılı olacağını gösteriyor. Bu arada Apple’ın iPhone 15 serisini Eylül ayında duyurması bekleniyor.