Teknoloji devi, MWC 2026 etkinliğinde tanıttığı yeni nesil panellerle dikkatleri üzerine çekerken, gözler potansiyel bir Samsung Galaxy e-okuyucu modeline çevrildi. Markanın işletmeler için tasarladığı renkli e-mürekkep ekran teknolojisi, tüketici elektroniği tarafında yepyeni bir pazarın kapılarını aralayabilir. Peki bu donanımlar gelecekteki ürün gamı için neler vadediyor?

Samsung Galaxy e-okuyucu ihtimali güçleniyor

Şirket, MWC 2026 kapsamında birçok farklı ekran donanımını katılımcıların beğenisine sundu. Etkinlikte Galaxy S26 Ultra modelinde yer alan gizlilik odaklı ekranın yanı sıra, ince çerçeveli LEAD 2.0 ve kaydırılabilir paneller sergilendi. Ancak asıl merak uyandıran gelişme, sessiz sedasız ticari pazara sunulan Samsung EMDX serisi oldu.

Marka, renkli e-kağıt tabanlı bu donanımları ilk olarak Haziran 2025 döneminde Güney Kore pazarında satışa sundu. Ardından Mart 2026 itibarıyla 32 inç ve 13 inç boyutlarındaki versiyonlar ABD pazarında kurumsal müşterilerin erişimine açıldı. Mevcut durumda sadece işletmelere yönelik olan bu hamle, yakın gelecekte son kullanıcıya hitap edecek bir Samsung Galaxy e-okuyucu cihazının habercisi olarak yorumlanıyor.

Samsung EMDX serisi özellikleri ve fiyatı

Şirketin “ultra hafif ve ince” olarak nitelendirdiği paneller, basılı kağıt hissiyatı vermek için özel bir Renkli Görüntüleme Algoritması kullanıyor. Bu yazılım altyapısı sayesinde pürüzsüz geçişler, azaltılmış kontur hatları ve yüksek renk doğruluğu elde ediliyor. Kurumsal alanda afiş ve satış noktası ekranlarının yerini alması planlanan modellerin resmi satış fiyatları ise şu şekilde listeleniyor:

EMDX serisi – 13 inç (1200 x 1600 çözünürlük): 725 dolar

EMDX serisi – 32 inç (2560 x 1440 çözünürlük): 1.350 dolar

Renkli e-mürekkep pazarı büyümeye devam ediyor

Sektördeki ilk renkli e-kağıt tabletlerden biri olan PocketBook Color, Kaleido ekran teknolojisiyle Temmuz 2020’de piyasaya çıkmıştı. Aradan geçen sürede Onyx Boox, Kindle, SwitchBot ve Bigme gibi üreticiler, farklı form faktörlerine sahip cihazlarla bu pazarı genişletti. Günümüzde akıllı çerçevelerden Android tabanlı tabletlere ve hatta akıllı telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Tüketici elektroniğindeki ürün çeşitliliğinin artması, teknoloji devlerini farklı donanım kategorilerine yönelmeye itiyor. Mevcut üretim kapasitesi ve kurumsal taraftaki donanım tecrübesi göz önüne alındığında, markanın ilerleyen dönemde bir Samsung Galaxy e-okuyucu modelini piyasaya sürmesi oldukça doğal bir evrim olarak değerlendiriliyor.

E-mürekkep (E Ink) nedir?

E-mürekkep, mikro kapsüller içindeki siyah, beyaz veya renkli parçacıkların elektrik akımıyla yer değiştirmesi prensibiyle çalışan bir görüntü teknolojisidir. Geleneksel panellerin aksine arka aydınlatmaya ihtiyaç duymadığı için basılı kağıt hissi verir, gözü yormaz ve sadece görüntü değişimi sırasında enerji tüketir.

