Akıllı telefon pazarı genelinde yapay zeka entegrasyonları hızlanırken, artan donanım maliyetleri üreticileri zorluyor. Android ekosistemindeki birçok marka fiyat artışına giderken, teknoloji analisti Jeff Pu’nun son raporu Apple cephesinde farklı bir tablo çiziyor. Peki, sektördeki tedarik zinciri krizlerine rağmen merakla beklenen iPhone 18 Pro fiyatı kullanıcıları nasıl etkileyecek?

iPhone 18 Pro fiyatı ve Apple’ın pazar stratejisi

9to5Mac tarafından incelenen yeni bir araştırma notuna göre, Apple bu sonbaharda tanıtacağı amiral gemisi modelleri için farklı bir adım atacak. Analist Jeff Pu, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin temel versiyonlarında şirketin agresif bir fiyatlandırma stratejisi uygulayacağını öne sürüyor. Bu iddia, daha önce Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan, markanın giriş seviyesi modellerinde geçen yılın fiyatlarını koruma hedefiyle de örtüşüyor.

Raporlara göre şirket, bu stratejiyle başlangıç modellerinin erişilebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Analistler, taban modeller için belirlenecek iPhone 18 Pro fiyatı ile Android kullanıcılarının hedef alınacağını belirtiyor. Yılın ilk aylarında Android tarafındaki fiyat artışlarının Apple’a pazar payı kazandırdığı ve bu eğilimin yeni modellerle devam edebileceği vurgulanıyor.

Aynı etkinlikte serinin en üst donanım paketi olması beklenen iPhone Ultra modelinin de vitrine çıkacağı iddia ediliyor. İlk Ultra etiketli cihazın oldukça yüksek bir başlangıç etiketine sahip olacağı öngörülürken, iPhone 18 Pro serisine yönelik tahminler pazarın geri kalanına kıyasla daha iyimser kalıyor.

Yapay zeka talebi, bellek maliyetlerini ve tedariki vurdu

Teknoloji sektöründe yapay zeka talebinin artması, tedarik kısıtlamalarıyla birleştiğinde bellek maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Raporlara göre bazı Android üreticileri, artan parça fiyatlarını çoktan son tüketiciye yansıttı. Maliyet baskısı nedeniyle bazı bütçe dostu Android modellerinin bu yıl üretilmeyeceği ve pazarın genelinde bir daralma yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kar marjlarındaki olası düşüşü engellemek isteyen Apple’ın ise daha yüksek depolama alanı sunan varyantlarda fiyat artışına gitmesi muhtemel görünüyor. Böylece en uygun fiyatlı versiyonların satış hacmi korunurken, iPhone 18 Pro için oluşan maliyet farkı üst seviye depolama paketleriyle dengelenecek.

Finansal tablo, Ar-Ge yatırımları ve diğer cihazlar

Pazar stratejilerindeki bu planlama, markanın genel mali tablosuna ve yatırımlarına da yansıyor. Paylaşılan son finansal verilere göre Apple, 2026 yılının ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 17 artırarak 111,2 milyar dolara ulaştırdı.

Bu büyümede, şirketin yapay zeka alanına yaptığı rekor seviyedeki Ar-Ge yatırımlarının payı büyük. Ancak şirket yönetimi, Mac mini ve Mac Studio modellerindeki tedarik kısıtlamalarının birkaç ay daha devam edeceğini belirtiyor.

Ekosistemi destekleyen aksesuarlarda da pazar payını artırmaya yönelik güncellemeler sürüyor. Raporlarda yer alan detaylara göre, AirPods Pro 3’ün fiyatı 249 dolardan 199 dolara çekildi. Ayrıca, tekli ve dörtlü paket seçenekleriyle sunulan yeni AirTag 2 modelinin de sürece dahil edildiği ifade ediliyor.

Beklenen iPhone 18 Pro serisi başlangıç fiyatları

iPhone 18 Pro – Başlangıç Modeli: 1.099 Dolar

iPhone 18 Pro Max – Başlangıç Modeli: 1.199 Dolar

Agresif fiyatlandırma stratejisi nedir?

Bir markanın pazar payını artırmak veya rakiplerini baskılamak amacıyla ürünlerini genel sektör trendlerinin veya artan maliyetlerin aksine daha rekabetçi seviyelerde tutmasıdır. Bu strateji genellikle üretim maliyetleri yükselirken dahi başlangıç fiyatlarını sabit bırakarak veya rakiplere kıyasla daha düşük tutarak uygulanır.

